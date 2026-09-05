De manera agónica, Gimnasia y Esgrima empató 2-2 en un partidazo ante Boca en el Legrotaglie
Boca ganaba con goles de Velasco al minuto 17 y Zenón a los 38', pero Gimnasia lo igualó dos veces con tantos de Sabatini a los 19' y Fernández a los 93'.
Gimnasia y Esgrima de Mendoza estiró su buen momento y trepó provisoriamente a la punta de la Zona A. Por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol 2026, si bien no logró sumar su cuarto triunfo consecutivo, rescató un agónico empate 2-2 ante Boca Juniors en el Víctor Legrotaglie.
Dos veces se puso en ventaja el Xeneize, con los goles de Alan Lesaco al minuto 17 y Kevin Zenón a los 38, y dos veces logró igualarlo el Lobo, que en una gran muestra de actitud, lo buscó y lo buscó y rescató un puntazo por los tantos de Ignacio Sabatini a los 19' y Esteban Fernández a los 93'.
El golazo de Velasco para el 1-0 de Boca
El equipo de Darío Franco arrancó mejor, con más y mejores oportunidades. De hecho, Facundo Lencioni casi abre el marcador en el primer minuto de juego, pero Álvaro Montero desvió la pelota, y esta dio en el palo. Tomás O'Connor agarró el rebote, pero su remate fue muy malo y terminó más cerca del banderín del córner que del arco.
El gol de Sabatini para el 1-1 de Gimnasia
Sin embargo, fueron los de la Ribera los que golpearon primero, con un golazo de Alan Velasco al ángulo a los 17’. Pero Gimnasia, lejos de acusar el golpe, reaccionó rápido e Ignacio Sabatini marcó la igualdad a los 19’ luego de una muy linda media vuelta en el área.
Tras el 1-1, el partido se transformó en un entretenido ida y vuelta con llegadas de ambos lados. Pero fue nuevamente Boca el que rompió el empate, con un tanto de Kevin Zenón a los 38' tras desprenderse de la defensa en el área chica e interceptar un preciso centro de Dylan Gorosito y así poner a la visita en ventaja antes del descanso.
El gol de Zenón para el 2-1 de Boca
Gimnasia salió al complemento dispuesto a remontar el resultado, aunque le dio ciertas libertades a los del Vasco Arruabarrena. Diego Mondino salvó sobre la línea el 3-1 en los pies de Leonel Flores al minuto 54. Unos momentos después, a los 57’, Matías Recalde desperdició una oportunidad inmejorable para marcar la igualdad con un remate de zurda en el área chica que se le fue demasiado desviado.
El gol anulado a Sabatini por un fino offside
A los 71’, Sabatini empataba el partido, pero la alegría duró poco, ya que la jugada fue revisada en el VAR y, tras unos minutos de suspenso, el tanto finalmente fue anulado por un fino offside. No fueron pocas las chances que generó el Pituco, pero le faltó fineza para lastimar el arco defendido por Montero.
Y cuando parecía que todo terminaría con un triunfo azul y oro, en un último ataque, Esteban Fernández consiguió interceptar un despeje de Facundo “Jagger” Herrera y, pegándole de primera, marcó de manera agónica el 2-2 definitivo para que todo el Legrotaglie estallara de alegría.
El gol agónico de Esteban Fernández para el 2-2 de Gimnasia
Con este empate, Gimnasia y Esgrima se ubica provisoriamente en la punta de la Zona A con 16 puntos, aunque podría bajar hasta tres posiciones si ganan sus respectivos partidos Instituto, Defensa y Justicia y Vélez. La próxima fecha le tocará enfrentar precisamente al Halcón de Varela en el Tito Tomaghello, el viernes 11 de noviembre a las 19.15, en un duelo clave por la parte alta de la tabla.