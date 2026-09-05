De manera agónica, Gimnasia y Esgrima empató 2-2 en un partidazo ante Boca en el Legrotaglie

Boca ganaba con goles de Velasco al minuto 17 y Zenón a los 38', pero Gimnasia lo igualó dos veces con tantos de Sabatini a los 19' y Fernández a los 93'.

Gimnasia y Esgrima de Mendoza estiró su buen momento y trepó provisoriamente a la punta de la Zona A. Por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol 2026, si bien no logró sumar su cuarto triunfo consecutivo, rescató un agónico empate 2-2 ante Boca Juniors en el Víctor Legrotaglie.

Dos veces se puso en ventaja el Xeneize, con los goles de Alan Lesaco al minuto 17 y Kevin Zenón a los 38, y dos veces logró igualarlo el Lobo, que en una gran muestra de actitud, lo buscó y lo buscó y rescató un puntazo por los tantos de Ignacio Sabatini a los 19' y Esteban Fernández a los 93'.

El golazo de Velasco para el 1-0 de Boca El golazo de Alan Velasco a Gimnasia de Mendoza. Video: ESPN El equipo de Darío Franco arrancó mejor, con más y mejores oportunidades. De hecho, Facundo Lencioni casi abre el marcador en el primer minuto de juego, pero Álvaro Montero desvió la pelota, y esta dio en el palo. Tomás O'Connor agarró el rebote, pero su remate fue muy malo y terminó más cerca del banderín del córner que del arco.

El gol de Sabatini para el 1-1 de Gimnasia ESPN Sin embargo, fueron los de la Ribera los que golpearon primero, con un golazo de Alan Velasco al ángulo a los 17’. Pero Gimnasia, lejos de acusar el golpe, reaccionó rápido e Ignacio Sabatini marcó la igualdad a los 19’ luego de una muy linda media vuelta en el área.

Tras el 1-1, el partido se transformó en un entretenido ida y vuelta con llegadas de ambos lados. Pero fue nuevamente Boca el que rompió el empate, con un tanto de Kevin Zenón a los 38' tras desprenderse de la defensa en el área chica e interceptar un preciso centro de Dylan Gorosito y así poner a la visita en ventaja antes del descanso.