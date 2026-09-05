Arruabarrena se lamentó tras el 2-2 de Boca con Gimnasia de Mendoza: "Perdimos 2 puntos importantes"

A Boca se le escapó el triunfo en los último minutos y el Vasco Arruabarrena no pudo ocultar su frustración por el resultado obtenido.

En un partidazo en el Víctor Legrotaglie, Boca Juniors empató 2-2 ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Con un equipo alternativo, lo iba ganando hasta los instantes finales, pero al minuto 93 Esteban Fernández marcó de manera agónica la igualdad para el combinado local, dejando a los de la Ribera con un punto con sabor a poco.

Es que el Xeneize necesitaba el triunfo, tanto en el Torneo Clausura para asentarse en los puestos de playoffs como en la Tabla Anual para acercarse a la punta y quedar mejor ubicado pensando en la clasificación a la Copa Libertadores. Tras finalizar el encuentro, Rodolfo Arruabarrena no pudo ocultar su frustración.

El análisis de Rodolfo Arruabarrena tras el empate de Boca en Mendoza TyC Sports "Es verdad que entramos dormidos y nos costó varios minutos para tener el control, aunque nos pusimos en ventaja y después nos empataron", comenzó su análisis el Vasco en conferencia de prensa. "El ánimo en el vestuario no es el adecuado, todos lamentamos el resultado. Es un empate con sabor a derrota, pero en pocos días vamos a tener otro partido importante. Hay que recuperarnos", se lamentó a continuación.

"Esto nos tiene que servir como enseñanza para no cometer errores que te puedan llevar a un empate o una derrota. Son 2 puntos que perdimos en los últimos minutos. Gimnasia se vino y no tuvimos la capacidad de frenar esos ataques con posesión de pelota o avances manejando los tiempos", insistió el DT Xeneize.