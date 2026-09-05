Rugby y vino en Las Compuertas: las fotos de la cena top entre dirigentes, ex Pumas y Wallabies seniors

Antes de los tackles, los scrums y la tensión de un test match internacional, hubo una pausa. Una pausa mendocina, por supuesto. El viernes 4 de septiembre, a las 20, la previa del partido entre Los Pumas y los Wallabies tuvo su capítulo social en Bodega Cittanina , el proyecto vitivinícola ubicado en Las Compuertas, Luján de Cuyo.

El lugar fue elegido por la Unión Argentina de Rugby para realizar una cena vinculada con uno de los grandes acontecimientos deportivos del año para la provincia.

La elección del lugar no podría haber sido más mendocina: rugby de alto nivel, visitantes internacionales y una noche entre viñedos, en uno de los escenarios más emblemáticos de Luján de Cuyo.

La cena llegó apenas horas antes del encuentro que este sábado 5 de septiembre, desde las 18, enfrentará a Los Pumas y Australia en el estadio Malvinas Argentinas , en el cierre de la serie de dos test matches entre ambos seleccionados.

El encuentro de este viernes funcionó como uno de los momentos institucionales y sociales de la visita de los Wallabies a Mendoza.

Australia y Argentina ya se enfrentaron el sábado pasado en Jujuy, donde el seleccionado australiano se impuso por 27 a 21. Ahora, ambos equipos volverán a encontrarse en Mendoza, en lo que será además la última presentación de Los Pumas como locales durante 2026.

El partido tiene, además, un peso especial para la provincia: será el quinto enfrentamiento entre Los Pumas y Australia en Mendoza. Los antecedentes se remontan a 2014, 2015, 2017 y 2022, y el seleccionado argentino buscará volver a conseguir una victoria ante los Wallabies en suelo mendocino.

Pero antes de que el Malvinas Argentinas concentre todas las miradas, la noche del viernes permitió trasladar el rugby a otro de los grandes símbolos de Mendoza: su industria vitivinícola.

Cittanina, el escenario elegido

La cena se realizó en Cittanina, una bodega boutique ubicada en Las Compuertas, Luján de Cuyo, uno de los territorios vitivinícolas más reconocidos de la provincia.

El proyecto tiene una particularidad que también lo convirtió, desde su nacimiento, en uno de los nombres más comentados del nuevo mapa enoturístico mendocino: está impulsado por el futbolista Lautaro Martínez y la mendocina Agustina Gandolfo.

Cittanina trabaja con un histórico viñedo de Malbec y desarrolla una propuesta que busca combinar vino, paisaje y gastronomía. En el mismo predio funciona también el restaurante Coraje, otra de las apuestas gastronómicas de la pareja y sus socios mendocinos.

Para la UAR, el lugar permitió reunir en una misma noche dos universos que Mendoza sabe mostrar muy bien a sus visitantes: el deporte de alto nivel y la cultura del vino.

Rugby, hospitalidad y Mendoza

Los grandes partidos internacionales tienen siempre dos dimensiones: una ocurre dentro del estadio y la otra, fuera de él.

Y en una provincia que se ha consolidado durante décadas como una de las principales plazas del rugby argentino, la llegada de un seleccionado como Australia genera mucho más que los 80 minutos de un partido.

La presencia de los Wallabies movilizó al ambiente deportivo, a los clubes, a los fanáticos y también al turismo y la hospitalidad local.

La UAR había confirmado a Mendoza como una de las sedes centrales de la temporada 2026, dentro de un calendario que llevó a Los Pumas por distintas provincias del país. El duelo ante Australia es, además, la despedida del seleccionado argentino de su público local antes de continuar su actividad internacional en Europa.

La cena del viernes en Cittanina se inscribió, justamente, en esa dimensión que excede al resultado deportivo: la posibilidad de recibir a una de las grandes potencias del rugby mundial y mostrarle, en este caso, una parte de la identidad mendocina.

Del brindis al Malvinas Argentinas

Este sábado 5 de septiembre se terminarán las fotos, los encuentros y las formalidades. A las 18, Los Pumas y los Wallabies volverán a encontrarse, esta vez en el césped del estadio Malvinas Argentinas.

Para Argentina será una oportunidad de revancha después de la derrota sufrida en Jujuy. Para Australia, la posibilidad de cerrar la serie con otro triunfo. Y para Mendoza, una nueva jornada de rugby internacional en una provincia que ya se convirtió en una de las grandes casas de Los Pumas fuera de Buenos Aires.

Pero antes de que la pelota ovalada empezara a mandar, hubo una noche para encontrarse.

Y la Unión Argentina de Rugby eligió hacerlo como corresponde cuando el rugby mundial llega a Mendoza: con una mesa compartida, una bodega como escenario y los Andes muy cerca.

No te pierdas la galería de fotos, a continuación:

Félix Páez Molina, presidente de la UAR, y ‘Coco’ Gandolfo, de Bodega Cittanina, que dio la bienvenida a todos.

Miguel Ruiz, ex Puma mendocino, y John Eales, ex Wallabie campeón del mundo.

Federico Chiapetta, subsecretario de deportes de la provincia, y su esposa, Mariana Sacchero.

Sarah Louis Roberts, embajadora de Australia, e integrantes de la comitiva oceánica de rugby.

Luis García y Lucas Verdeguer, consejeros de la UAR; y Félix Páez Molina, presidente de la UAR.

Craig Ross y Brian Hsu, integrantes de la comitiva australiana.

Federico Chiapetta y Miguel Ruiz.

Mario Beccari, comisión directiva Banco RC; Oscar Camacho, socio de Banco RC; Cristian Munafó, presidente de Banco RC.

Alejandra Flores y Andres ‘Coco’ Gandolfo, anfitriones, en la Cava de Bodega Cittanina junto a la camiseta de Los Pumas firmada.

Nicolás Sarmiento, secretario de la URC; Martín Flamarique, vicepresidente de la URC; Javier Pelegrina, vocal y expresidente de la URC.

Javier Pelegrina, vocal y expresidente de la URC, Federico Chiapetta y Rodrigo Roncero, ex Puma.

Federico Coria, presidente de la URC; Sarah Louis Roberts, embajadora de Australia; y Félix Páez Molina, presidente de la UAR.

Sarah Louis Roberts, embajadora de Australia y Félix Páez Molina, presidente de la UAR; de fondo, ‘Coco’ Gandolfo.

Federico Coria, presidente de la URC; Sarah Louis Roberts, embajadora de Australia; y Félix Páez Molina, presidente de la UAR.

Federico Coria, presidente de la URC; Nathan Sharpe, presidente de Wallabies -quien también se dirigió a los presentes-; Sarah Louis Roberts, embajadora de Australia ; y Félix Páez Molina, presidente de la UAR.

Federico Coria, presidente de la URC y Federico Chiapetta, subsecretario de deportes de la provincia de Mendoza.

Rodrigo Roncero y Federico Méndez, ex Pumas; John Eals, campeón del mundo en 1995 con los Wallabies; Nathan Sharpe, presidente de Wallabies; y Federico Coria, presidente de la URC.

Félix Páez Molina, presidente de la UAR, y ‘Coco’ Gandoldo, de Bodega Cittanina, con la camiseta argentina firmada por su yerno, Lautaro Martínez.

Federico Coria, presidente de la URC; y Nathan Sharpe, presidente de Wallabies.

Las delicias de Coraje, el restó de bodega Cittanina, fueron protagonistas.

Federico Coria y Félix Páez Molina; presidentes de la URC y la UAR.

Federico Méndez, ex Puma; Alejandra Flores y Andres ‘Coco’ Gandolfo, de Bodega Cittanina; y John Eals, campeón del mundo en 1995 con los Wallabies.

Una velada en donde no faltaron los recuerdos y las anécdotas del rugby mundial.

Lauti Godoy y Ale Zotelo: grandes crèditos de MDZ, disfrutaron de la recepción.

Federico Coria, presidente de la URC, y Sarah Louis Roberts, embajadora de Australia.

Amenas charlas en una noche de viernes diferente.

Federico Coria, presidente de la URC, y Félix Páez Molina, presidente la UAR, con la camiseta de Los Pumas, autografiada para Lautaro Martínez.

El suspiro limeño: un postre que causó sensación.