Yes! continúa su expansión y apuesta al crecimiento en un contexto desafiante

En un escenario económico marcado por la retracción del consumo y los desafíos que enfrenta el comercio minorista, YES! continúa avanzando con su plan de crecimiento. La cadena suma nuevas aperturas y consolida su presencia en distintos puntos de Mendoza.

Desde la compañía sostienen que los contextos complejos también pueden generar oportunidades para aquellas empresas que cuentan con modelos de negocio consolidados, capacidad de adaptación y una mirada de largo plazo.

“Creemos que justamente en épocas de retracción económica es cuando aparecen oportunidades que hay que saber detectar y aprovechar. Nuestra decisión es continuar invirtiendo, innovando y acompañando a quienes siguen apostando por la marca”, señalaron desde YES! .

Durante 2026, la cadena continuó incorporando puntos de venta y avanzando con su plan de expansión. Hace pocos días inauguró una sucursal en el departamento de San Martín y próximamente abrirá el primer local de YES! en Las Heras, con lo que ampliará su presencia territorial.

Uno de los locales ubicados en Avenida Colón y 9 de Julio de la Ciudad de Mendoza.

Uno de los indicadores que la compañía destaca especialmente es la continuidad de sus propios franquiciados dentro del sistema. Varios de ellos, después de la experiencia con su primer punto de venta, decidieron volver a invertir en la marca y actualmente cuentan con más de una sucursal. En algunos casos, un mismo franquiciado opera hasta cinco locales de YES! .

Para la empresa, esta reinversión representa una de las principales señales de confianza en el modelo, ya que proviene de empresarios que conocen desde adentro su funcionamiento, sus fortalezas y también los desafíos cotidianos del negocio.

Julieta Caballero - MDZ

Un desempeño que contrasta con la tendencia general del sector

Los números también permiten dimensionar el desempeño de la cadena en un escenario de consumo desafiante.

De acuerdo con el informe de Scentia correspondiente a junio de 2026, el canal Kioscos + Tradicional registró una caída interanual del 4,6% en volumen.

Durante ese mismo período, los locales de YES! que alcanzaron niveles de auditoría superiores al 94% —un indicador que refleja una alta adhesión a los estándares operativos y comerciales de la marca— mostraron una evolución en sentido contrario: pasaron de registrar aproximadamente 153.000 tickets en junio de 2025 a cerca de 181.000 en junio de 2026.

La cifra representa un crecimiento interanual cercano al 18%, mientras el canal en general atraviesa una retracción.

Desde la compañía señalan que estos resultados permiten observar el impacto de la aplicación consistente del modelo de negocio, la gestión comercial y los estándares desarrollados por la marca, especialmente en un contexto en el que los consumidores se vuelven más selectivos.

Julieta Caballero - MDZ

El cierre de un local y una situación particular

Consultados sobre el reciente cierre de una sucursal de la cadena, desde YES! aclararon que la decisión no estuvo motivada por la crisis económica ni por una caída en la viabilidad del negocio.

Según explicaron, se trató de una situación contractual particular con el franquiciado que operaba el establecimiento, vinculada con el cumplimiento de distintas condiciones fijadas dentro del sistema de franquicias.

Desde YES! remarcaron que se trata de un caso puntual, que debe analizarse de manera independiente y que no modifica el proceso de expansión que lleva adelante la cadena.

En ese sentido, consideran que las nuevas aperturas, la reinversión de franquiciados que ya integran el sistema y la evolución de los indicadores comerciales permiten obtener una visión más amplia del momento que atraviesa la empresa.

Julieta Caballero - MDZ

Crecer en momentos difíciles

Desde YES! reconocen que el contexto actual exige trabajar con mayor eficiencia, revisar permanentemente las propuestas comerciales y comprender los cambios en los hábitos de consumo.

La estrategia de la compañía apunta a fortalecer la experiencia en los locales, mantener una política activa de promociones, sumar nuevas categorías y productos, innovar y continuar profesionalizando la operación de cada punto de venta.

Para la empresa, el desafío no consiste solamente en atravesar un período de menor consumo, sino también en salir fortalecida y mejor posicionada cuando el ciclo económico comience a mostrar señales de recuperación.

“Los momentos difíciles obligan a las empresas a ser más eficientes, creativas y competitivas. Nosotros elegimos seguir creciendo. Creemos en la marca, en nuestros franquiciados y en un modelo que continúa demostrando capacidad para desarrollarse incluso en escenarios adversos”, concluyeron desde YES!.

Las fotos del evento de YES! en la Ciudad de Mendoza

Fachada del local ubicado en Avenida Colón y 9 de Julio de Ciudad. Julieta Caballero - MDZ

Mauro Busajm, el empresario Luciano Pugni, Damián Pugni, Juan Manuel Contreras y Fernado Vega. Julieta Caballero - MDZ

Gonzalo Rodríguez y Laura Pugni. Julieta Caballero - MDZ

Los arquitectos Federico Álvares y Leticia Guevara junto a Héctor Natera. Julieta Caballero - MDZ

Invitados especiales se acercaron a YES! de Colón y 9 de Julio para participar del evento exlcusivo. Julieta Caballero - MDZ

Los invitados disfrutaron de una cuidada propuesta gastronómica y de bebidas especialmente seleccionadas para la ocasión. Julieta Caballero - MDZ

DJ Fabu fue el encargado de músicalizar la jornada. Julieta Caballero - MDZ

Las bellas Alejandra, Victoria y Renata posaron felices para la cámara de MDZ. Julieta Caballero - MDZ

Gabriel Mérida, Franco Garay, Silvia Domingo, Cecilia Fioretti y Andrea Bordón. Julieta Caballero - MDZ