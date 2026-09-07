El secreto de Cande Ruggeri para un look deportivo y chic: enterate acá

Para un día al aire libre, la influencer Cande Ruggeri lució un conjunto deportivo con un accesorio que llevó su estilismo a otro nivel. ¡Mirá!

Cande Ruggeri, una de las creadoras de contenido más reconocidas por su estilo, apostó por un conjunto deportivo en tono off white para disfrutar de un día al aire libre. Fue una propuesta que se adapta tanto a una rutina de ejercicio como a una salida informal.

El conjunto elegido por Cande estaba conformado por un top de manga larga con capucha y un detalle cruzado en el frente, y debajo llevó un top deportivo en el mismo tono para mantener la armonía cromática de todo el outfit, mientras que la silueta cropped de la prenda superior dejó parte del abdomen al descubierto. En la parte inferior, llevó un legging de tiro alto ajustado al cuerpo que acompañó su silueta.

El espíritu sporty del estilismo se reforzó con unas zapatillas deportivas blancas que se integraron fácilmente a la propuesta monocromática, pero fue el accesorio elegido lo que realmente elevó el conjunto a otra categoría, porque Cande sumó una cartera cilíndrica que transformó su outfit deportivo en una propuesta sporty chic.

En cuanto al beauty look, Cande lució un delineado sutil, iluminador en los lagrimales y los labios con gloss, mientras que para el peinado eligió llevar el pelo recogido en una colita media fijada con gel.