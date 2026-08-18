Cande Ruggeri decidió romper el silencio tras la explosiva acusación de Florencia Vigna

Florencia Vigna se encuentra participando de un reality en México y allí contó una historia que incluye nada más y nada menos que a Nicolás Occhiato, su expareja, y a la modelo Cande Ruggeri. Las declaraciones se viralizaron y la hija del campeón del mundo decidió hablar.

“Había una chica que se llamaba Candela Ruggeri, que siempre me trató re bien a mí, re divina. Y él fue con ella. Yo cero celosa porque mi novio era un amor”, comenzó explicando la artista sobre el supuesto episodio.

Luego, Florencia Vigna decidió exponer la versión que le contaron tras el el viaje: "Cuando volvió, me dijo que ella le tiró onda todo el viaje y que se le metió en la cama, y que le dijo: ‘¿Ya fue, no?’".

Cande Ruggeri decidió romper el silencio tras la acusación de Florencia Vigna Cande Ruggeri ante estos dichos decidió hablar y fue tajante: "Voy a hacer estas historias porque se están hablando muchísimas cosas y me están llamando de todos lados. Se están diciendo muchas mentiras que no pasaron así. Necesito aclararlo por respeto a mi familia, a mi marido y a mi hija".