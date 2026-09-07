¿Estamos preparados para un terremoto? Qué dicen los mendocinos y un especialista
Frente a la amenaza de un terremoto, MDZ salió a las calles para indagar sobre la prevención sísmica y los planes de contingencia.
El reciente terremoto en Colombia, reabrió el debate sobre la prevención ante un sismo y la educación sobre este tema en Mendoza. Para analizar la preparación de mendocinos y turistas frente a estos eventos, MDZ habló con el especialista Gustavo Jáuregui y salió a las calles para conocer la palabra de los transeúntes.
Educación sísmica y controles de seguridad
Al abordar la formación de la ciudadanía y los controles preventivos cotidianos, el asesor en higiene y seguridad Gustavo Jáuregui enfatizó que todavía existen marcadas falencias institucionales y comunitarias: "Considero que sí, que todavía falta, falta más que todo fortalecer la educación sísmica a través de más simulacros periódicos". En ese sentido, advirtió sobre la escasez de rutinas organizadas en el ámbito doméstico al señalar: "No sé si hay muchos planes familiares sobre qué hacer en el caso de estos acontecimientos... deberían realizarse periódicamente controles de instalaciones o alguna prevención cotidiana, sobre todo en los hogares".
Respecto de la respuesta estructural de las edificaciones y los factores que influyen en su resistencia, Jáuregui remarcó la imposibilidad de aplicar un diagnóstico idéntico a todos los inmuebles: "Todo va a depender también del terremoto que sea, de la construcción, porque se comportan de manera diferente, influye también el tipo de estructura que sea, los materiales, la antigüedad, ya sea el edificio o de la casa". Ante la proliferación de videos en redes sociales en los que rescatistas de los terremotos sucedidos en Venezuela y Colombia recientemente relatan su experiencia al encontrar sobrevivientes, recomendó enfáticamente priorizar la información de los organismos oficiales: "Yo a mi criterio lo que recomiendo directamente es basarse en las fuentes oficiales, como Defensa Civil, y trabajar principalmente en la prevención y en la preparación previa".
Asimismo, el profesional abordó la validez de ciertas pautas de supervivencia difundidas masivamente y la experiencia de las víctimas o supervivientes en eventos pasados: "No se puede garantizar que realmente todas las situaciones puedan llegar a ser iguales". Al profundizar en la interpretación de los hechos vividos por sobrevivientes de contingencias previas, aclaró: "No solo de las víctimas, sino me quería referir también a los sobrevivientes... no podemos asegurar que a lo mejor en otro caso hicieron lo mismo y no sobrevivieron", sosteniendo que las experiencias individuales no pueden tomarse como reglas universales aplicables a cualquier edificación.
La percepción de la gente en las calles: mirá el video
Por su parte, en una recorrida por el centro urbano, MDZ salió a las calles para conocer la palabra de los mendocinos tras el último terremoto sucedido en Colombia y evaluar la percepción ciudadana sobre la infraestructura y la respuesta ante emergencias. En cuanto a las obras y las estructuras urbanas, un transeúnte manifestó su confianza inicial señalando: "Si, estamos preparados para un terremoto. En infraestructura estamos bastante bien". No obstante, otros transeúntes expusieron visiones opuestas sobre la preparación preventiva: "No, no estamos preparados. O sea, creo que nadie, al menos de mi círculo cercano, tiene la mochila de emergencia preparada".
Otras posturas reflejaron el abandono paulatino de los hábitos preventivos con el transcurso de los años o una resignación frente a la inevitabilidad de los sismos: "Creo que es un hábito que perdimos, que en algún momento tuvimos y después fuimos perdiendo con el tiempo". Quienes migraron desde zonas no sísmicas indicaron contar con menor entrenamiento práctico: "Yo vengo de Buenos Aires, vivo hace un año acá más o menos... yo por lo menos no estoy tan preparada y no tengo un contexto que esté tan preparado tampoco. Sé que tengo que buscar estructura, sé que tengo que tener una mochila preparada".
Cómo actuar ante un sismo o un eventual terremoto: mirá el video
Frente a la reacción inmediata durante un temblor, los mendocinos encuestados mencionaron distintas maniobras que oscilan entre el reflejo aprendido y la improvisación directa: "Me siento preparado, pero hay que estar ahí en el momento que que todo colapsa, que todos entran en pánico y hay que estar ahí. Ir al patio e intentar salir a la calle, donde no hayan edificios cerca ni casas por derrumbarse". De manera semejante, otro peatón coincidió en la estrategia de buscar resguardo al aire libre: "El clásico de salir al patio e intentar ir lo más rápido a una zona despejada".
Finalmente, el relevamiento evidenció la convivencia entre visiones técnicas, saberes populares y la necesidad constante de actualizar las recomendaciones de Defensa Civil. La distancia entre el estado de las construcciones y el cumplimiento efectivo de los planes familiares de evacuación deja en claro que la prevención de sismos sigue siendo un desafío cultural de actualización permanente en Mendoza.