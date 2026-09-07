¿Estamos preparados para un terremoto? Qué dicen los mendocinos y un especialista

Frente a la amenaza de un terremoto, MDZ salió a las calles para indagar sobre la prevención sísmica y los planes de contingencia.

El reciente terremoto en Colombia, reabrió el debate sobre la prevención ante un sismo y la educación sobre este tema en Mendoza. Para analizar la preparación de mendocinos y turistas frente a estos eventos, MDZ habló con el especialista Gustavo Jáuregui y salió a las calles para conocer la palabra de los transeúntes.

Educación sísmica y controles de seguridad Al abordar la formación de la ciudadanía y los controles preventivos cotidianos, el asesor en higiene y seguridad Gustavo Jáuregui enfatizó que todavía existen marcadas falencias institucionales y comunitarias: "Considero que sí, que todavía falta, falta más que todo fortalecer la educación sísmica a través de más simulacros periódicos". En ese sentido, advirtió sobre la escasez de rutinas organizadas en el ámbito doméstico al señalar: "No sé si hay muchos planes familiares sobre qué hacer en el caso de estos acontecimientos... deberían realizarse periódicamente controles de instalaciones o alguna prevención cotidiana, sobre todo en los hogares".

Respecto de la respuesta estructural de las edificaciones y los factores que influyen en su resistencia, Jáuregui remarcó la imposibilidad de aplicar un diagnóstico idéntico a todos los inmuebles: "Todo va a depender también del terremoto que sea, de la construcción, porque se comportan de manera diferente, influye también el tipo de estructura que sea, los materiales, la antigüedad, ya sea el edificio o de la casa". Ante la proliferación de videos en redes sociales en los que rescatistas de los terremotos sucedidos en Venezuela y Colombia recientemente relatan su experiencia al encontrar sobrevivientes, recomendó enfáticamente priorizar la información de los organismos oficiales: "Yo a mi criterio lo que recomiendo directamente es basarse en las fuentes oficiales, como Defensa Civil, y trabajar principalmente en la prevención y en la preparación previa".

Gustavo Jáuregui expresó lo importante del rol de control técnico en las construcciones históricas y modernas. ALF PONCE MERCADO / MDZ Asimismo, el profesional abordó la validez de ciertas pautas de supervivencia difundidas masivamente y la experiencia de las víctimas o supervivientes en eventos pasados: "No se puede garantizar que realmente todas las situaciones puedan llegar a ser iguales". Al profundizar en la interpretación de los hechos vividos por sobrevivientes de contingencias previas, aclaró: "No solo de las víctimas, sino me quería referir también a los sobrevivientes... no podemos asegurar que a lo mejor en otro caso hicieron lo mismo y no sobrevivieron", sosteniendo que las experiencias individuales no pueden tomarse como reglas universales aplicables a cualquier edificación.

La percepción de la gente en las calles: mirá el video Estamos preparados para un terremoto Marcos Garcia / MDZ Por su parte, en una recorrida por el centro urbano, MDZ salió a las calles para conocer la palabra de los mendocinos tras el último terremoto sucedido en Colombia y evaluar la percepción ciudadana sobre la infraestructura y la respuesta ante emergencias. En cuanto a las obras y las estructuras urbanas, un transeúnte manifestó su confianza inicial señalando: "Si, estamos preparados para un terremoto. En infraestructura estamos bastante bien". No obstante, otros transeúntes expusieron visiones opuestas sobre la preparación preventiva: "No, no estamos preparados. O sea, creo que nadie, al menos de mi círculo cercano, tiene la mochila de emergencia preparada".