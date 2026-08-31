Arquitectura hospitalaria: el verdadero motivo por el que muchos quirófanos dejaron de ser blancos

Un cambio radical que salvó vidas: el motivo histórico por el que los quirófanos abandonaron su diseño original.

Un cambio radical que salvó vidas: el motivo histórico por el que los quirófanos abandonaron su diseño original.

Durante décadas, la arquitectura de los hospitales tuvo como diseño el blanco absoluto en las salas de operaciones de todo el mundo como el máximo símbolo de limpieza y asepsia. Este color fue potenciado por las intensas lámparas que iluminaban la zona de trabajo del cirujano, una innovación fundamental en una época donde la medicina recién comenzaba a comprender la importancia de la higiene.

Sin embargo, a medida que la práctica evolucionó, ese entorno inmaculado se convirtió en un inesperado obstáculo para los profesionales de la salud.

El fin del blanco absoluto en las salas de cirugía El problema principal radicaba en que la luz artificial, al impactar contra las superficies blancas, telas y uniformes, generaba un encandilamiento constante que dificultaba la labor médica. Además, el ojo humano experimenta un fenómeno de saturación ante el fuerte contraste entre el blanco brillante de la sala y el rojo intenso de la sangre y los tejidos expuestos del paciente. Al levantar la vista de la herida quirúrgica, los cirujanos sufrían de fatiga visual extrema.

Esta saturación ocular provocaba un efecto óptico muy particular: la aparición de imágenes residuales. Al mirar hacia una pared inmaculada tras fijar la vista en el rojo, el cerebro proyectaba por unos instantes una molesta mancha o sombra verdosa que confundía la visión del médico. Para solucionar este inconveniente, la arquitectura sanitaria introdujo el verde, que es exactamente el color opuesto y complementario del rojo en la escala cromática.

Las salas de operaciones modernas utilizan paneles continuos y materiales tecnológicos que mantienen los tonos verdosos protectores y eliminan los riesgos de contaminación. Foto: EFE Un cambio impulsado por la biología humana Al adoptar textiles y revestimientos verdosos o azulados, se logró que la ilusión óptica residual se mezclara de forma natural con el fondo y desapareciera de inmediato. Esta transformación no respondió a un capricho estético de diseño de interiores, sino a una decisión médica estrictamente funcional destinada a proteger la precisión del cirujano. El cambio garantizó un entorno de trabajo mucho más seguro durante las intervenciones de alta complejidad.