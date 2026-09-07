Científicos descubren cómo el cáncer renal modifica la grasa que lo rodea

Investigadores del Conicet analizaron la relación entre el cáncer de riñón y las células adiposas que lo rodean, abriendo la puerta a nuevas herramientas de diagnóstico y tratamiento.

Un equipo del Conicet analizó, a partir de muestras de pacientes y donantes sanos, la forma en que se vinculan las células de cáncer renal con el tejido graso que las rodea. El estudio demostró que las señales enviadas por los tumores generan importantes cambios en las células encargadas de almacenar grasa.

“El tejido adiposo es un conjunto de distintos tipos de células. Tiene diversas funciones, entre ellas, almacenar y suministrar energía en forma de lípidos, secretar factores solubles que pueden impactar tanto en las propias células como en las de otros tejidos y, además, cumple un rol inmunorregulador. De esta manera, contribuye al funcionamiento del organismo tanto a nivel local como sistémico”, explica Matías Ferrando, becario posdoctoral del CONICET en el Instituto de Medicina y Biología Experimental de Cuyo (IMBECU, CONICET-UNCUYO) y líder del estudio publicado en la revista International Journal of Molecular Sciences.

Flavia Bruna, Matías Ferrando y Virginia Pistone Creydt, responsables del estudio. Conicet Mendoza. A partir del trabajo de laboratorio con muestras de tejido adiposo de personas sanas donantes de riñón y de pacientes con cáncer, obtenidas por Leonardo Romeo, médico en el Centro Urocuyo y el Hospital Español de Mendoza, el equipo científico analizó la interacción entre las células vecinas y descubrió que se establece un proceso de comunicación bidireccional entre el tejido adiposo y las células cancerígenas.

“Entre el tejido adiposo y las células cancerígenas se produce un proceso de comunicación de tipo causa y efecto. En general, todos los tumores adquieren distintas capacidades que les permiten crecer y desarrollarse en entornos poco favorables. Por ejemplo, pueden reprogramar su metabolismo para aprovechar otras fuentes de energía y utilizar distintos intermediarios moleculares para optimizar procesos celulares que, en una célula normal serían, en términos de energía, poco redituables”, afirma Virginia Pistone Creydt, investigadora del Conicet, directora del grupo de Cáncer renal y Microentorno del IMBECU, y codirectora de Ferrando junto a Flavia Bruna, también investigadora del CONICET en el mismo instituto.

Las modificaciones que genera el cáncer renal y las nuevas posibilidades que se abren Según la científica, estos cambios, favorables para las células cancerígenas, impactan en las células vecinas, que responden a las modificaciones del entorno. En algunos casos, esas respuestas también pueden ser beneficiosas para las células cancerosas. “Hemos observado que el tejido adiposo adyacente a los tumores renales sufre cambios en su estructura y en el tipo de factores solubles que libera al medio. Esta ‘nueva’ morfología y este ‘nuevo’ perfil de secreción aumentan la capacidad migratoria de las células, lo que podría potenciar la metástasis”, relata.