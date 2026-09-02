Una joven de 22 años tuvo los oídos tapados tras viajar en avión y luego sufrió otros síntomas. Meses después, recibió un diagnóstico.

Una joven viajó en avión y días después comenzó a perder la audición: qué le diagnosticaron

Una joven de 22 años viajó en avión en mayo de 2025 y, después de aterrizar, comenzó a sentir los oídos tapados. La molestia se mantuvo durante varios días y, con el paso del tiempo, aparecieron otros síntomas que hicieron que buscara atención médica.

Aida Burkins había viajado desde California hasta Chicago. Al principio, los médicos relacionaron sus molestias con el denominado “mal de altura”. Sin embargo, los síntomas continuaron y su estado comenzó a empeorar.

La joven empezó a tener sangrado en la garganta, un cansancio extremo y una pérdida de peso que no había buscado. También notó que su audición empeoraba de manera progresiva y comenzó a sufrir un fuerte zumbido en uno de sus oídos.

Ante la persistencia de los síntomas, Aida fue derivada a un otorrinolaringólogo. El especialista encontró una masa y adenoides inflamadas en la zona de la garganta. A partir de ese hallazgo, le realizaron varias tomografías y dos biopsias.

Una joven viajó en avión y días después comenzó a perder la audición: qué le diagnosticaron TikTok @moody.aidaa Qué le diagnosticaron a la joven que viajó en avión y tuvo un extraño síntoma En febrero de 2026 llegó el diagnóstico definitivo: carcinoma nasofaríngeo. Se trata de un tipo de cáncer que afecta la nasofaringe, ubicada en la parte superior de la garganta, detrás de la nariz y cerca de la base del cráneo. En su caso, la enfermedad también había alcanzado los ganglios linfáticos del cuello.