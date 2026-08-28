Qué es el Daraxonrasib: la pastilla que casi duplicó la supervivencia en cáncer de páncreas

Daraxonrasib está indicado para adultos con enfermedad metastásica y alcanzó una supervivencia de 13,2 meses frente a 6,7 con quimioterapia.

Esta pastilla se administra por vía oral y fue autorizado en Estados Unidos para determinados pacientes con cáncer de páncreas metastásico.

Una pastilla diaria acaba de abrir una nueva alternativa frente a uno de los tumores con peor pronóstico. La FDA de Estados Unidos aprobó daraxonrasib para determinados pacientes con cáncer de páncreas metastásico, tras un ensayo que mostró una marcada mejora en la supervivencia frente a la quimioterapia.

Comercializado bajo la marca Rasonque y desarrollado por Revolution Medicines, el medicamento pertenece a una nueva generación de terapias dirigidas contra las proteínas RAS, involucradas en el crecimiento de la mayoría de los adenocarcinomas pancreáticos. La autorización, anunciada el 26 de agosto, llegó seis meses y medio antes del plazo previsto por el organismo regulador estadounidense.

Quiénes pueden recibir el nuevo tratamiento La aprobación no comprende a todas las personas con cáncer de páncreas. La FDA autorizó daraxonrasib para adultos con adenocarcinoma pancreático metastásico que hayan recibido al menos un tratamiento sistémico previo o que no sean candidatos a una terapia sistémica con varios fármacos. La dosis recomendada es de 300 miligramos por vía oral una vez al día, hasta que la enfermedad avance o aparezca una toxicidad que impida continuar.

La decisión se apoyó en RASolute 302, un estudio aleatorizado, abierto y multicéntrico que reunió a 500 pacientes con enfermedad metastásica progresiva después de una primera línea terapéutica. Los participantes recibieron daraxonrasib o una quimioterapia elegida por sus médicos. La comparación mostró beneficios tanto en supervivencia general como en el tiempo sin avance del tumor y en la respuesta objetiva al tratamiento.

Los resultados que impulsaron la aprobación La mediana de supervivencia general alcanzó los 13,2 meses entre quienes tomaron daraxonrasib, frente a 6,7 meses en el grupo tratado con quimioterapia. El período medio sin progresión de la enfermedad fue de 7,2 meses, el doble de los 3,6 registrados con el tratamiento convencional. Además, el 30% de los pacientes presentó una reducción objetiva del tumor, contra el 11% del otro grupo. Estas cifras describen el comportamiento de una población estudiada y no permiten anticipar cuánto vivirá o cómo responderá una persona en particular.