Malvinas y Sea Lion: qué cambió después del discurso de Javier Milei

El discurso del presidente Javier Milei puede marcar un cambio importante en la política argentina hacia las Islas Malvinas . No porque haya modificado el reclamo de soberanía —que continúa siendo el establecido por la Constitución Nacional— sino porque planteó la necesidad de respaldarlo con poder económico, diplomático y militar, colocando en el centro de la discusión un elemento nuevo y urgente: el petróleo .

Milei reafirmó la posición histórica argentina, pero además utilizó una definición políticamente significativa: calificó a los isleños como una “población implantada en un territorio usurpado” y, sobre esa base, rechazó que sus referéndums puedan resolver la disputa de soberanía .

El segundo elemento fue geopolítico. Milei vinculó Malvinas con algo mucho mayor: el control y la proyección sobre el Atlántico Sur y, hacia el futuro, sobre la Antártida. Su razonamiento es sencillo: una Argentina económicamente débil y militarmente irrelevante puede tener argumentos jurídicos, pero tendrá poca capacidad para conseguir que una potencia se siente a negociar. Por eso su estrategia apunta a aumentar el peso económico, diplomático y militar del país, no para iniciar otra guerra, sino precisamente para adquirir capacidad de negociación.

El Presidente Javier Milei durante su discurso del 3 de septiembre de 2026.

¿Qué es Sea Lion?

Sea Lion es un gran yacimiento petrolífero offshore situado aproximadamente 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas. Fue descubierto en 2010 y actualmente es desarrollado por Navitas Petroleum, que posee el 65%, y Rockhopper Exploration, con el 35%.

El proyecto ya dejó de ser una expectativa futura. En diciembre de 2025 sus socios adoptaron la decisión final de inversión (FID), es decir que decidieron avanzar efectivamente con su desarrollo.

Sea Lion tampoco tendrá las enormes plataformas fijas que solemos imaginar cuando pensamos en explotación offshore. Los pozos estarán en el fondo del mar. En una primera etapa serán once y estarán conectados a un gran buque denominado Aoka Mizu.

El Aoka Mizu es un FPSO (Floating Production, Storage and Offloading): explicado sencillamente, una especie de fábrica y depósito flotante. Recibe los fluidos provenientes de los pozos submarinos, separa el petróleo del agua y del gas, almacena el crudo y posteriormente lo transfiere a buques tanque que lo transportarán al mercado.

La producción inicial prevista ronda los 50.000–55.000 barriles diarios y el proyecto contempla futuras ampliaciones.

Por eso Sea Lion cambia cualitativamente el problema Malvinas. Ya no hablamos solamente de estudios sísmicos, exploraciones o de la posibilidad de que algún día exista petróleo comercialmente explotable. Hablamos de inversiones comprometidas, contratos, infraestructura y preparativos concretos para producirlo.

La estrategia argentina: atacar la economía del proyecto

Argentina no puede impedir físicamente la explotación sin entrar en una escalada militar que nadie propone. Pero puede intentar algo diferente: hacer que Sea Lion sea más caro, difícil y riesgoso.

Un proyecto petrolero en medio del Atlántico Sur necesita una enorme cadena logística: barcos, helicópteros, mantenimiento, ingeniería, repuestos, alimentos, suministros, combustible, reparaciones y decenas de empresas especializadas.

Y la geografía importa. No toda esa logística puede realizarse eficientemente desde lugares situados a miles de kilómetros.

Representación gráfica de la operación del buque Aoka Mizu. bluewater.com

Argentina tiene además una industria petrolera muy desarrollada alrededor de Vaca Muerta. Muchas empresas internacionales capaces de prestar servicios a Sea Lion ya tienen o podrían tener intereses comerciales en el mercado argentino.

La herramienta de presión consiste entonces en colocarlas ante una elección: participar en una explotación que Argentina considera ilegal puede significar perder acceso a negocios mucho mayores dentro del territorio argentino.

Esto no significa que Argentina pueda detener Sea Lion. Navitas y Rockhopper sostienen que las medidas argentinas no alterarán el proyecto. Pero Argentina tampoco necesita necesariamente paralizarlo para generar un efecto: si consigue reducir el número de proveedores disponibles, encarecer la logística y aumentar los riesgos jurídicos, comerciales y financieros, puede afectar su rentabilidad.

La reacción inicial de los mercados muestra al menos que ese riesgo fue percibido: tras el anuncio presidencial, la cotización de las acciones de Rockhopper al cierre del 4 de septiembre cayó un 6,41%, y la de Navitas un 2,32%.

¿Por qué cayó menos la acción del socio mayoritario (Navitas tiene el 65%), y más la del socio minoritario (Rockhopper tiene el 35%)?

Porque para Rockhopper el proyecto Sea Lion es sumamente importante en términos de su crecimiento proyectado, mientras que para Navitas es un proyecto importante, pero comparte lugar con varios otros, resultando Sea Lion algo así como el 15% de su operación futura.

Una historia que ayuda a entender el presente

A comienzos de los años setenta, las Malvinas estaban muy lejos de ser económicamente lo que son actualmente. Eran unas islas pequeñas, aisladas, con una economía extraordinariamente dependiente de la ganadería ovina y de la exportación de lana, escasa diversificación, problemas de infraestructura y una población que tendía a disminuir. Su futuro económico era incierto y el Reino Unido debía contribuir a sostenerlas.

Es en ese contexto que Londres llegó a contemplar fórmulas de soberanía que hoy parecen sorprendentes.

El 11 de junio de 1974, el gobierno laborista británico de Harold Wilson, presentó al gobierno de Juan Domingo Perón una propuesta de condominio anglo-argentino.

El documento confidencial (non-paper) fue entregado por el embajador británico en Argentina, James Hutton, directamente al presidente y a su ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Vignes.

Las islas quedarían bajo una administración compartida, con las dos banderas, doble nacionalidad, y español e inglés como idiomas oficiales. Perón recibió favorablemente la idea, pero murió el 1° de julio y la iniciativa no prosperó.

Durante 1975 apareció además otra posibilidad: el leaseback o retroarriendo. En términos simples, Gran Bretaña reconocería la soberanía argentina, y Argentina permitiría que los británicos continuaran administrando las islas durante un período prolongado. La fórmula llegó a ser considerada durante aquellos años, aunque nunca se convirtió en un acuerdo.

¿Por qué Gran Bretaña podía siquiera considerar alternativas semejantes?

Entre otras razones, porque las Malvinas de entonces constituían una economía pequeña, vulnerable y con perspectivas muy limitadas si continuaban dependiendo casi exclusivamente de la lana.

Pero en 1975 Londres decidió estudiar seriamente qué recursos podían existir alrededor de las islas.

La misión fue dirigida por Edward Shackleton, hijo del célebre explorador antártico Ernest Shackleton. Edward era economista, político laborista y miembro de la Cámara de los Lores. Llegó a las islas en enero de 1976 acompañado por especialistas y realizó un relevamiento exhaustivo de su economía y de sus posibilidades de desarrollo.

Buque de investigación oceanográfica RSS Shackleton. Malvinasargentinas.

Esta expedición marcó un punto de conflicto entre ambos países, ya que el buque de investigación oceanográfica RSS Shackleton fue interceptado por el destructor ARA Storni al sur de la capital de las islas, solicitándosele que pare sus motores para ser inspeccionado ya que estaba navegando aguas territoriales argentinas. Ante la negativa del buque británico, el Storni efectuó tres disparos de cañón cerca de la proa del Shackleton mientras un avión de exploración Neptune de la Armada lo apoyaba desde el aire.

El destructor ARA Almirante Storni (D-24). Argenports.com

El incidente culminó con el buque británico refugiándose en la capital de las islas y fuertes protestas diplomáticas ante foros internacionales.

El resultado de esta expedición fue el Informe Shackleton, publicado en julio de 1976.

Y su conclusión resultó trascendente: las islas no estaban necesariamente condenadas a ser una economía pobre y dependiente. Existían posibilidades de desarrollo vinculadas a la pesca, los recursos marinos, la infraestructura, la agricultura y, aunque entonces todavía rodeados de enormes incertidumbres técnicas y económicas, los hidrocarburos offshore.

Shackleton llegó a una conclusión que sorprendió incluso dentro del gobierno británico: con inversiones y una estrategia de desarrollo, las islas podían llegar a ser económicamente viables. Pero al mismo tiempo recomendaba que lograr la cooperación argentina facilitaría las cosas.

Eso no produjo una riqueza inmediata. De hecho, durante los años siguientes la economía continuó deteriorándose y muchas de las recomendaciones de Shackleton no fueron aplicadas. Pero había cambiado algo fundamental: la percepción sobre el valor potencial de las islas y, sobre todo, de los enormes espacios marítimos que las rodeaban.

La diferencia con el presente es todavía mayor. Lo que en 1976 eran posibilidades —especialmente la pesca y los hidrocarburos— hoy son realidades o proyectos concretos. La explotación pesquera transformó posteriormente las finanzas de las islas y Sea Lion podría agregar ahora una nueva fuente extraordinaria de ingresos.

Entonces, ¿por qué Sea Lion es tan importante?

Porque la historia permite plantear una relación bastante sencilla:

Cuanto más autosuficientes, prósperas y económicamente valiosas sean las islas, más fuerte será el incentivo británico para mantener el statu quo y menor su incentivo para negociar soberanía.

Y lo contrario también puede ser cierto.

Si Argentina consigue impedir que Sea Lion alcance todo su potencial, o consigue reducir significativamente su rentabilidad, estaría intentando debilitar uno de los factores que consolidan materialmente la presencia británica.

Eso no significa que automáticamente se abrirá una negociación ni mucho menos que la recuperación de las islas sea inmediata. Pero explica la lógica de la estrategia anunciada por Milei.

Su discurso puede resumirse en una idea: tener argumentos históricos y jurídicos no alcanza si no existe poder detrás de ellos.

Por eso propone una Argentina económicamente próspera, políticamente relevante y militarmente respetable. No para recuperar las islas mediante una guerra, sino para construir una situación en la cual algún día al Reino Unido le resulte conveniente sentarse nuevamente a negociar.

Sea Lion será una primera prueba concreta de esa estrategia.

Si Argentina consigue afectar seriamente la economía del proyecto, el discurso del 3 de septiembre podría marcar el comienzo de una política distinta hacia Malvinas. Si las sanciones no producen efectos y el petróleo comienza a fluir normalmente, habrá quedado fundamentalmente como una declaración política.

La diferencia dependerá de algo mucho más difícil que pronunciar un discurso: la capacidad de transformar el reclamo argentino en poder efectivo. Aquellos que difundimos y amamos la causa Malvinas coincidimos con la afirmación del Presidente: Malvinas es futuro.

* Lic. Alejandro Signorelli, investigador de la Guerra del Atlántico Sur.