Javier Milei avanza con la causa Malvinas al hombro y reúne al Gabinete para afianzar la Defensa

Milei reunirá a sus ministros este lunes para avanzar con la causa Malvinas y afilar la estrategia parlamentaria junto a Diego Santilli y Karina Milei.

El presidente Javier Milei encabezará este lunes por la mañana una nueva reunión de Gabinete en la Casa Rosada, marcando el inicio de una semana clave para el Poder Ejecutivo. El encuentro se afianza dentro del esquema de reuniones semanales impuesto por el Jefe de Estado para evaluar la gestión área por área y definir prioridades políticas. Se tratará del tercer encuentro consecutivo en tres semanas, tras las convocatorias del pasado 24 de agosto y el martes último.

Seguimiento de las medidas sobre la soberanía de Malvinas Uno de los ejes principales de la jornada será repasar los avances en torno al reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas, luego de los anuncios realizados por Milei en cadena nacional el jueves pasado. Aquellas definiciones incluyeron el endurecimiento de sanciones legales para las empresas que exploten hidrocarburos sin autorización de la República Argentina y el posterior envío al Congreso del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, el cual contempla la creación de un nuevo Consejo de Seguridad Nacional.

Presidencia En los despachos de Balcarce 50 evalúan con optimismo el impacto inicial de las medidas. La lectura positiva responde al repliegue reportado de grandes compañías internacionales de servicios petroleros que participaban del proyecto Sea Lion en las aguas que rodean al archipiélago.

Presupuesto 2027 y la negociación con las provincias Otro punto neurálgico del temario será el diseño final del Presupuesto 2027, cuyo proyecto debe ingresar formalmente al Congreso de la Nación antes del próximo 15 de septiembre. Desde el equipo económico ratificaron que la premisa innegociable de la propuesta continuará siendo el equilibrio fiscal estricto, lo que anticipa arduas negociaciones con los gobernadores provinciales y los bloques dialoguistas en el Parlamento en relación con el financiamiento de la obra pública y la distribución de recursos.

Estrategia parlamentaria y reformas clave Para articular el diálogo político y garantizar los consensos necesarios en el Congreso, el armado del oficialismo tendrá dos figuras centrales: