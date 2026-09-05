Tras la repercusión de sus anuncios por Malvinas, Javier Milei convocó al gabinete

Envalentonado por la repercusión local e internacional de sus anuncios en cadena nacional por la causa Malvinas, el presidente Javier Milei convocó este lunes a sus ministros para realizar por la mañana una nueva reunión de gabinete.

El mandatario ya los había citado el jueves a la Casa Rosada con motivo de participar del mensaje que se emitió ese día a las 21, cuando se comunicó el endurecimiento de las sanciones contra las empresas que participen de la explotación petrolífera en las adyacencias de las islas, entre otras medidas que aumentaron el reclamo de la soberanía argentina sobre el archipiélago.

El propósito del nuevo cónclave será “repasar los resultados de los anuncios”, con un balance preliminar “muy positivo” para los libertarios.

“El objetivo era reinstalar el debate global sobre el reclamo argentino y frenar el avance de la explotación en las inmediaciones de las islas y ese cometido ya se logró con creces, vamos por más”, destacó un funcionario que habita a diario Balcarce 50.

En ese sentido, la decisión de tres de las principales empresas de servicios petroleros del mundo de no participar en proyectos hidrocarburíferos en Malvinas fue recibida de gran manera por el Gobierno. Primero fue SLB, ex Schlumberger, la que confirmó que no participará ni tiene previsto hacerlo en licitaciones para prestar servicios vinculados con la exploración y explotación de hidrocarburos en las islas y sus espacios marítimos circundantes. Luego, el canciller Pablo Quirno informó que también se pronunciaron en el mismo sentido Baker Hughes y Halliburton, dos de las mayores compañías del sector.

La postura de las tres empresas se conoció después de que el Gobierno profundizara su ofensiva contra las compañías que intervienen en actividades en las islas sin autorización argentina. El Decreto 868/26, publicado este viernes, estableció sanciones para quienes desarrollen esas operaciones y fue mencionado expresamente por SLB como uno de los motivos de su decisión. La compañía sostuvo que “reafirma su compromiso con el cumplimiento de las normas vigentes”.

La noticia fue destacada por Milei, que la compartió en X con un escueto “TMAP!”, la expresión que utilizaba durante la campaña como abreviatura de “Todo marcha acorde al plan”.

Quirno también se encargó de remarcar la adhesión de las otras dos compañías. “Declaración de Baker Hughes, la 3ra empresa de servicios petroleros más grande del mundo sobre las Islas Malvinas”, publicó el canciller, y luego agregó: “Declaración de Halliburton, la 2da empresa de servicios petroleros más grande del mundo sobre las Islas Malvinas”. Para el Ejecutivo, las decisiones de SLB, Baker Hughes y Halliburton representan un respaldo concreto a su estrategia de desalentar la explotación en Malvinas.

Se reúne la mesa política en una semana clave en el Congreso

Se viene una nueva reunión de la mesa política

Al término de la reunión de gabinete, será el turno de la mesa política. Se trata del ámbito donde acuden funcionarios a cargo de las negociaciones políticas para avanzar con la agenda parlamentaria del oficialismo.

La Libertad Avanza convocó a un plenario de comisiones para el próximo miércoles en el Senado, donde busca dictaminar el proyecto del Super RIGI. Se trata de la segunda edición del régimen de incentivos a las grandes inversiones. La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, aceptó modificaciones reclamadas por la UCR, el PRO y distintos bloques provinciales. Los cambios están relacionados con la protección de las empresas nacionales y el abastecimiento energético de los grandes centros de datos vinculados con la inteligencia artificial. La idea es que se apruebe en sesión el mismo jueves y regrese a Diputados, donde había recibido su primera aprobación, para que se sancione definitivamente con estas reformas.

A su vez, se giró a comisión los cuatro proyectos que habían sido aprobados por la Cámara Baja el 26 de agosto. Entre las iniciativas se encuentran dos de las principales apuestas del Gobierno de Milei: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la ampliación del régimen de Inocencia Fiscal.

La demora había generado malestar en Bullrich, que esta semana cuestionó la decisión de la vicepresidente Victoria Villarruel de postergar durante una semana el envío de los proyectos a las comisiones.

El proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central será analizado por las comisiones de Economía y Presupuesto, que presiden Martín Goerling (PRO) y Agustín Monteverde (LLA). El segundo proyecto de mayor peso para el programa económico es Inocencia Fiscal II, que se envió a las comisiones de Justicia y Presupuesto.

Los otros dos proyectos que quedaron formalmente encaminados en el Senado son la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y la denominada Ley Joaquín, que establece medidas obligatorias para la instalación, sujeción y mantenimiento de estructuras utilizadas en actividades deportivas y recreativas.

En tanto, el 15 de septiembre se prevé que se retome formalmente el debate en comisiones del proyecto de Reforma Electoral, que incluye la eliminación de las elecciones PASO.