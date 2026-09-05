Los kelpers reivindicaron su derecho a la autodeterminación y recordaron el referéndum que definió el estatus británico
La Asamblea Legislativa reivindicó el estatus británico del archipiélago y recordó el respaldo obtenido en una votación realizada hace más de una década.
Las declaraciones de Javier Milei sobre las Islas Malvinas generaron una respuesta de la Asamblea Legislativa del archipiélago. El cuerpo legislativo sostuvo que las decisiones sobre el futuro de las islas corresponden a los locales y reafirmó su postura respecto del vínculo con el Reino Unido.
El comunicado fue difundido este sábado luego del mensaje que el Presidente pronunció por cadena nacional. La Asamblea describió a las islas como un "Territorio Británico de Ultramar autogobernado" y sostuvo: “nuestro futuro es un asunto que deben decidir las personas que vivimos aquí”.
Qué respondieron los habitantes
El documento legislativo recuperó como argumento una votación realizada hace más de una década. La consulta contó con una participación del 92% y obtuvo un 99,8% de votos favorables a mantener el estatus de territorio británico, según recordó la Asamblea.
La posición expresada por los representantes insulares también puso el foco en el principio de autodeterminación. El cuerpo legislativo afirmó que ese principio no queda modificado por las declaraciones de gobiernos externos y advirtió que cualquier avance sobre la soberanía será considerado una “violación de la seguridad nacional”.
Las autoridades de las islas también señalaron que las declaraciones del Gobierno argentino no constituyen una situación inédita para la comunidad. La Asamblea sostuvo que “declaraciones como las de esta semana no son nuevas para nosotros” y afirmó que los habitantes del archipiélago prosperaron pese a las presiones recibidas durante las últimas décadas.
El respaldo británico
El comunicado también dedicó un tramo al vínculo político con el Reino Unido. La Asamblea mencionó el respaldo permanente recibido desde Downing Street, además del acompañamiento de ministros y parlamentarios británicos. Las Islas Malvinas cuentan, según el documento, con una población de unas 3.600 personas. La Asamblea presentó a esa comunidad como el sujeto que debe decidir sobre el futuro del territorio y sostuvo su postura sobre el estatus político del archipiélago.
El texto difundido por los legisladores insulares evitó referirse a las sanciones anunciadas por el Gobierno argentino contra empresas vinculadas con actividades petroleras. La Asamblea tampoco tomó posición sobre el desarrollo del proyecto hidrocarburífero Sea Lion, que forma parte de la disputa entre las autoridades argentinas y las compañías que desarrollan actividades en la zona.