Los kelpers reivindicaron su derecho a la autodeterminación y recordaron el referéndum que definió el estatus británico

La Asamblea Legislativa reivindicó el estatus británico del archipiélago y recordó el respaldo obtenido en una votación realizada hace más de una década.

Las declaraciones de Javier Milei sobre las Islas Malvinas generaron una respuesta de la Asamblea Legislativa del archipiélago. El cuerpo legislativo sostuvo que las decisiones sobre el futuro de las islas corresponden a los locales y reafirmó su postura respecto del vínculo con el Reino Unido.

El comunicado fue difundido este sábado luego del mensaje que el Presidente pronunció por cadena nacional. La Asamblea describió a las islas como un "Territorio Británico de Ultramar autogobernado" y sostuvo: “nuestro futuro es un asunto que deben decidir las personas que vivimos aquí”.

Los kelpers decidirán el "status político" de las Malvinas. Qué respondieron los habitantes El documento legislativo recuperó como argumento una votación realizada hace más de una década. La consulta contó con una participación del 92% y obtuvo un 99,8% de votos favorables a mantener el estatus de territorio británico, según recordó la Asamblea.

La posición expresada por los representantes insulares también puso el foco en el principio de autodeterminación. El cuerpo legislativo afirmó que ese principio no queda modificado por las declaraciones de gobiernos externos y advirtió que cualquier avance sobre la soberanía será considerado una “violación de la seguridad nacional”.

Las autoridades de las islas también señalaron que las declaraciones del Gobierno argentino no constituyen una situación inédita para la comunidad. La Asamblea sostuvo que “declaraciones como las de esta semana no son nuevas para nosotros” y afirmó que los habitantes del archipiélago prosperaron pese a las presiones recibidas durante las últimas décadas.