El diputado de Tierra del Fuego desafió al Reino Unido: "Argentina, económicamente, está firme"
Santiago Pauli respaldó el anuncio presidencial y reclamó que el Congreso acompañe una posición común frente a la disputa.
En el marco de la tensión por las Islas Malvinas, Santiago Pauli, diputado nacional por Tierra del Fuego de La Libertad Avanza, calificó el mensaje presidencial como “histórico” y sostuvo que la Argentina atraviesa una situación que le permite sostener una postura firme.
El legislador fueguino consideró que las medidas anunciadas por Milei conforman un plan que busca responder al avance del Reino Unido y de empresas de distintos países sobre los recursos de las islas. Pauli mencionó medidas diplomáticas, ejecutivas y legislativas como parte de esa estrategia frente a actividades que, según su planteo, no cuentan con autorización argentina.
La posición de Pauli también tuvo un argumento económico. El diputado vinculó la posibilidad de adoptar una postura más firme con la situación de la economía nacional, las perspectivas de inversión, el orden de la macroeconomía y las expectativas sobre el futuro del país.
Pauli respaldó la estrategia por Malvinas
“Por un lado, esta serie de medidas diplomáticas, ejecutivas y legislativas tienen que ver con un plan integral para disuadir el avance del Reino Unido y de empresas de distintos países en la explotación ilegal de nuestros recursos en las Islas Malvinas”, explicó Pauli y agregó: “Desde esa fortaleza que nos da nuestra situación económica y comercial, podemos ser fuertes ante un atropello y un incumplimiento total del Reino Unido”.
Pauli también mencionó el proyecto Sea Lion como uno de los casos frente a los cuales la Argentina debería sostener su posición. El legislador planteó que cualquier proyecto que no cuente con autorización argentina debe recibir una respuesta por parte del país.
El pedido de unidad política que hizo el diputado
El debate ahora también tendrá una dimensión legislativa. Pauli consideró necesario alcanzar un acuerdo entre los distintos sectores políticos para que las iniciativas vinculadas con Malvinas no encuentren obstáculos en el Congreso ni en la discusión pública. "Que no haya ninguna traba, ni en lo legislativo, ni en la opinión pública, para que podamos tener como país una postura unificada en este tema”, afirmó el diputado de La Libertad Avanza.
Para el legislador, la causa Malvinas ocupa un lugar diferente al resto de las discusiones partidarias: “En esto, los argentinos tenemos que estar unidos, tanto en la visión como en nuestro accionar”, expresó el diputado. Pauli cerró su planteo con una definición sobre el alcance político del reclamo: “La causa Malvinas es la única que trasciende a todas las diferencias partidarias”.