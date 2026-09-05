El diputado de Tierra del Fuego desafió al Reino Unido: "Argentina, económicamente, está firme"

En el marco de la tensión por las Islas Malvinas, Santiago Pauli, diputado nacional por Tierra del Fuego de La Libertad Avanza, calificó el mensaje presidencial como “histórico” y sostuvo que la Argentina atraviesa una situación que le permite sostener una postura firme.

El legislador fueguino consideró que las medidas anunciadas por Milei conforman un plan que busca responder al avance del Reino Unido y de empresas de distintos países sobre los recursos de las islas. Pauli mencionó medidas diplomáticas, ejecutivas y legislativas como parte de esa estrategia frente a actividades que, según su planteo, no cuentan con autorización argentina.

La posición de Pauli también tuvo un argumento económico. El diputado vinculó la posibilidad de adoptar una postura más firme con la situación de la economía nacional, las perspectivas de inversión, el orden de la macroeconomía y las expectativas sobre el futuro del país.

Pauli Santiago Pauli es el primer candidato a diputado por Tierra del Fuego. Crédito: Twitter Foto: Twitter Pauli respaldó la estrategia por Malvinas “Por un lado, esta serie de medidas diplomáticas, ejecutivas y legislativas tienen que ver con un plan integral para disuadir el avance del Reino Unido y de empresas de distintos países en la explotación ilegal de nuestros recursos en las Islas Malvinas”, explicó Pauli y agregó: “Desde esa fortaleza que nos da nuestra situación económica y comercial, podemos ser fuertes ante un atropello y un incumplimiento total del Reino Unido”.

Pauli también mencionó el proyecto Sea Lion como uno de los casos frente a los cuales la Argentina debería sostener su posición. El legislador planteó que cualquier proyecto que no cuente con autorización argentina debe recibir una respuesta por parte del país.