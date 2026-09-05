Qué es SLB: la gigante petrolera que se negó a explorar hidrocarburos en Malvinas tras la advertencia del Presidente

La noticia sobre Malvinas no tiene como protagonista a una petrolera que extrae crudo y gas, sino a una de las compañías de servicios más importantes de la industria energética mundial. SLB, antes conocida como Schlumberger, trabaja detrás de las grandes operaciones petroleras con tecnología, equipos y servicios que permiten perforar pozos, evaluar reservorios y llevar adelante etapas de producción.

Tras el anuncio de Javier Milei, la compañía informó que no participa ni tiene previsto participar en licitaciones destinadas a prestar servicios para proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas y en los espacios marítimos circundantes. De manera que se atendería a respetar la entrada en vigencia del Decreto 868/2026, que amplió el marco de sanciones para quienes intervengan en esas actividades sin autorización argentina.

SLB nació en Francia en 1926 por iniciativa de los hermanos Conrad y Marcel Schlumberger. La empresa comenzó con una actividad vinculada a la medición de las características geológicas de los pozos , un trabajo que permitía conocer qué había debajo de la superficie antes de avanzar con la explotación.

La compañía extendió después su actividad hacia distintas etapas de la industria del petróleo y el gas. SLB presta servicios de perforación, evaluación de reservorios, completación de pozos, producción y estimulación , además de ofrecer equipos submarinos y herramientas digitales para las operaciones energéticas.

El nombre actual surgió en 2022, cuando Schlumberger pasó a llamarse SLB. La firma trabaja en más de 100 países y también desarrolla actividades relacionadas con captura de carbono, geotermia y otras áreas vinculadas con la transición energética.

La diferencia con una compañía productora resulta importante para entender el impacto de su decisión sobre Malvinas. SLB funciona como proveedor tecnológico y de servicios para otras empresas del sector, por lo que una compañía que desarrolla un proyecto petrolero necesita recurrir a firmas de este tipo para distintas etapas de sus operaciones.

SLB

La decisión sobre Malvinas mientras SLB apuesta por Vaca Muerta

El retiro de las licitaciones vinculadas con Malvinas adquiere otra dimensión por la actividad que SLB mantiene en Argentina. La compañía trabaja con empresas vinculadas al desarrollo de Vaca Muerta, donde presta servicios relacionados con perforación, completación, estimulación, producción e infraestructura energética. El 17 de marzo de 2026, SLB y YPF anunciaron un acuerdo para incorporar a la compañía al Instituto Vaca Muerta. El objetivo del acuerdo es capacitar trabajadores para operaciones no convencionales, con cooperación en talento, tecnología y formación.

La relación con el sector energético argentino también se conecta a Vista Energy. En junio de 2024, SLB comunicó la continuidad y ampliación de su trabajo con la compañía mediante un contrato de completación integrada para operaciones no convencionales. La historia de SLB también tiene una conexión directa con Miguel Galuccio, fundador y CEO de Vista Energy. Galuccio trabajó durante aproximadamente 13 años en Schlumberger antes de asumir la conducción de YPF en 2012 y, desde 2017, integra el directorio de SLB como director no ejecutivo.