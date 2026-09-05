Javier Milei lanzó su campaña para la reelección con una clara vuelta en el aire sobre Malvinas

El presidente Javier Milei empezó su campaña para la reelección de 2027. Sin resultados a la vista para mostrar ni dispuesto a dar respuestas a más de seis millones de personas endeudadas al extremo durante su gestión utiliza el único recurso que un gobierno de derecha populista aún no había tocado como lo es la de “la argentinidad al palo”.

Tras la estética de la búsqueda de una soberanía que pretendían esconder hasta ayer nomás, los miembros del gabinete nacional acompañaron el anuncio presidencial por cadena nacional. Pablo Quirno, el mismo que hace dos meses, cuando se discutía sobre la oportunidad que tuvo el seleccionado argentino de mostrar el reclamo tras el partido contra Inglaterra, dijo que en medio de la discusión de la Ley de Tierras que se podía vender una provincia entera o la propia Patricia Bullrich, quien en medio de la discusión por las vacunas para paliar la pandemia del COVID propuso cambiarle a Gran Bretaña “Pfizer por las Malvinas”.

Algo parecía hacía cuando gobernaban el país el matrimonio de Néstor y Cristina Kirchner. Ellos convocaban a la unidad nacional a través del “diálogo político” y todos iban al pie del entonces ministro Florencio Randazzo para establecer mínimas condiciones de convivencia. La única que se negó, con razón, fue Elisa Carrió.

En diálogo con MDZ, la experta Graciela Camaño, que estudia el tema a pesar de haber finalizado su mandato como diputada nacional, recordó la vigencia de la ley impulsada por Fernando Pino Solanas en 2010 y luego precisada por el kirchnerismo en 2014 por el cual se establecen claras prohibiciones para tener concesiones en el territorio continental argentino si se comercializa o se explora en las Islas Malvinas.

Un claro ejemplo de esto, según su descripción es el caso Harbour Energy plc, que antes se llamaba Premier Oil plc . El 31 de marzo de 2021 Premier Oil plc cambió su nombre a Harbour Energy plc , manteniendo la misma entidad jurídica. El registro británico muestra incluso la secuencia de nombres de la misma compañía.

Premier Oil plc fue sancionada por la Argentina bajo la Ley 26.659. Por resolución 481/2013 la inhabilitó por 15 años, desde septiembre de 2013, para realizar actividades en la República Argentina por su participación hidrocarburífera alrededor de Malvinas. Esa inhabilitación, en principio, llega hasta septiembre de 2028.

“Por lo tanto, tenemos esta cadena:Premier Oil plc inhabilitada en Argentina hasta 2028 cambia de nombre a Harbour Energy plc Harbour adquiere 15% de Southern Energy Southern Energy recibe beneficios RIGI”, explicó Camaño, quien le quitó cualquier espectacularidad al anuncio que por cadena nacional realizó Milei el jueves pasado.

“No estamos hablando aquí de un remoto accionista común. Estamos hablando, aparentemente, de la misma persona jurídica sancionada, que posteriormente cambió su denominación. En 2021 el gobierno argentino abrió un nuevo procedimiento por su participación en Sea Lion contra: Chrysaor Holdings Limited; Harbour Energy plc; Navitas Petroleum LP”, explicó la ex diputada nacional anti kirchnerista.

El otro artefacto comunicacional en el que coinciden Cristina Kirchner con Javier Milei es la Cadena Nacional. El actual presidente la usó dos veces en diez días. La última vez fue para anunciar la reforma del Banco Central.

Camaño, por su parte, propuso abrir otro expediente para investigar la inactividad presidencial sobre situaciones ahora denunciadas. Chevron – Noble Energy. En 2015 Argentina actuó por actividades hidrocarburíferas vinculadas con Malvinas. Las resoluciones 859 y 860/2015 constan contra: Noble Energy Inc. Y Noble Energy Falklands Limited.

“En octubre de 2020, Chevron adquirió Noble Energy por una operación de aproximadamente US$13.000 millones de valor empresario. Chevron confirmó la adquisición total de Noble Energy. Y Chevron participa actualmente del sistema de inversiones de Vaca Muerta. Entre otras cosas, integra el consorcio del Vaca Muerta Oil Sur — VMOS—, cuyo proyecto fue aprobado bajo el RIGI mediante la Resolución 302/2025”, indicó.

Luego de aclarar que en este tema “hay que ser jurídicamente más prudente que con Harbour”, luego preguntó sobre ¿qué ocurrió societariamente con Noble Energy Inc. y Noble Energy Falklands Limited después de la adquisición y si continúan existiendo como subsidiarias directa o indirectamente controladas por Chevron?

La presentación ante la SEC del 5 de octubre de 2020 lo dice expresamente: Noble Energy continuó como surviving corporation y pasó a ser subsidiaria directa 100% de Chevron Corporation y 6 años después sigue figurando como tal.

La documentación más reciente de Chevron ante la SEC despeja cualquier duda. En el Exhibit 21.1 del Form 10-K de Chevron, correspondiente al 31 de diciembre de 2025, aparece expresamente Noble Energy, Inc. — Delaware.

En tanto Noble Energy Falklands Limited (nro.cia 08165876) no está activa porque el artículo 2° de la Ley 26.659 no mira solamente al infractor nominal. También alcanza determinadas participaciones directas o indirectas.

La pregunta que se hace todo el espectro político es si Milei ¿Tendrá el mismo pragmatismo para dar un volantazo en materia económica? Todo su gabinete lo duda. El único que sostiene el modelo al 120% es Federico Sturzenegger, inclusive en contra de lo que piensa el ministro de Economía, Luis Caputo, quien ahora habla de Justicia Social y de reactivación, palabras vedadas en el pensamiento de Milei. Si todo marcha genial y estamos transitando en los mejores dieciocho meses de nuestra historia económica, ¿Por qué reactivar? No se reactiva lo que ya está activado.

Luego del histórico triunfo de Argentina ante Inglaterra por la semifinal del Mundial apareció entre los jugadores albicelestes una bandera que no pasó desapercibida. Gentileza

Nada de esto importa si hay gente dispuesta a perdonar. Si bien nuestro pueblo es mayoritariamente Católico, Apostólico y Romano, sustancialmente la gente siempre necesita creer. Y ante la pérdida de la fe y la esperanza en este presidente, que vino a salvar al país de la vieja casta pero hoy tanto él como su hermana están inmersos en serias sospechas de corrupción que ya le costó el cargo al jefe de gabinete Manuel Adorni, hace de golpe lo que nunca se hizo con respecto de Malvinas.

Este gesto tiene como objetivo ir a buscar a aquel desencantado que quedó a la deriva luego de tantas decepciones. Habrá que preguntarse si le alcanzará, aunque tiempo le sobra para retractarse de todas medidas anti populares que adoptó.

El cambio de clima, advertido por este medio cuando tomó nota del cambio de opinión de diputados nacionales radicales, provinciales y del ARI, que por primera vez se arriesgaron a pedir una sesión especial, y ganar en el intento, con los legisladores del bloque kirchnerista: 133 legisladores quieren debatir los proyectos existentes, y bloqueados por el oficialismo, para tratar de encontrarle una solución a la población endeudada.

La propia Bullrich tomó nota del malestar que generaban otras leyes. Esta semana, los radicales y el PRO le pidieron que incorporase un porcentaje obligatorio del 20% como mínimo para compra nacional en todos los proyectos ingresados en el RIGI II también conocido como Súper RIGI.

El radical cambio de actitud del ejecutivo nacional se apalancó en la delirante decisión de Donald Trump de rediseñar el mundo y hacer de América el continente no solo protegido sino diseñado para cubrir las necesidades económicas de los Estados Unidos. Invadió Venezuela y le sacó el petróleo, pero no le repuso la Democracia. A Gran Bretaña le pretende sacar las Malvinas para compartir las riquezas marítimas, inclusive las exploraciones petrolíferas, con el verdadero dueño de todo eso, que es el Estado Argentino.

Milei va a buscar, casi como Galtieri en 1982, el efecto malvinero aprovechando las circunstancias que le brinda su admirado presidente norteamericano. No está mal. Y la sociedad pretende que algo salga bien, con lo cual, no sería descabezado pensar que buena parte de los arrepentidos de Milei lo vuelvan a buscar para votarlo. ¿Alcanzará? A los militares, la osadía, le terminó explotando en la cara.