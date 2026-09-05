Los 1.000 días de Javier Milei y Victoria Villarruel en el poder: cómo pasaron de ser aliados a la "ley del hielo"

A mil días de haber asumido el poder, la fórmula presidencial que prometía una revolución libertaria se encuentra sumida en un escenario de hostilidad abierta y "contacto cero" . Desde acusaciones cruzadas de "traición" hasta la filtración de chats explosivos, la interna entre Javier Milei y Victoria Villarruel llegó a un punto que pareciera no tener retorno.

La alianza entre ambos se consolidó en 2021 , cuando ingresaron juntos al Congreso de la Nación como diputados por la Ciudad de Buenos Aires bajo el sello de La Libertad Avanza (LLA). En aquel entonces, mostraron una sintonía ideal : Javier Milei aportaba la agenda económica libertaria, y Victoria Villarruel lideraba el discurso de la batalla cultural conservadora y la seguridad.

Al oficializarse la fórmula presidencial en 2023, Milei le otorgó un rol central: se la presentó públicamente como la encargada exclusiva de definir las políticas y los liderazgos para las carteras de Seguridad y Defensa en un eventual gobierno. Tras vencer en el balotaje, celebraron juntos en el escenario con abrazos y sonrisas, alcanzando la cúspide de su éxito político.

La desconfianza mutua comenzó a gestarse casi desde el primer día de gobierno . El punto de inflexión inicial ocurrió tras el "Pacto de Acassuso", cuando el Presidente se inclinó por designar a Patricia Bullrich en Seguridad y a Luis Petri en Defensa. Esta decisión desplazó por completo a Villarruel de las áreas prometidas, provocando su profundo desagrado y abriendo una tensa relación con el entorno íntimo del mandatario.

Asimismo, la vicepresidenta quedó excluida de la "mesa chica" de decisiones del Ejecutivo, integrada únicamente por Javier Milei, su hermana Karina Milei, Santiago Caputo y Nicolás Posse (entonces jefe de Gabinete). Desde el entorno presidencial se desconfiaba de ella, acusándola de "hacer su propio juego" debido a actitudes de campaña (como realizar un acto con un logo propio) y a su agenda independiente de acercamiento amigable con gobernadores provinciales. Debido a estos inconvenientes en la Casa Rosada, Villarruel desistió de buscar despacho allí y decidió hacerse fuerte en el Senado.

Los momentos críticos que rompieron el vínculo: DNU, dietas y conflicto diplomático

A lo largo de la gestión, la relación atravesó múltiples tensiones y discrepancias insalvables:

El rechazo al DNU 70/23 (marzo de 2024): Villarruel incluyó en el temario del Senado el Decreto de Necesidad y Urgencia titulado " Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina ", clave para el Ejecutivo, a sabiendas de que la oposición tenía los votos para rechazarlo . Mientras el oficialismo la acusaba de avanzar con una "agenda propia e inconsulta" , ella defendió que debía cumplir con el reglamento constitucional y sentenció que el Congreso "no es un reinado" .

Villarruel incluyó en el temario del Senado el Decreto de Necesidad y Urgencia titulado " ", clave para el Ejecutivo, a sabiendas de que . Mientras el oficialismo la acusaba de avanzar con , ella defendió que debía cumplir con el reglamento constitucional y sentenció que el Congreso . Fue en ese mismo mes que Villarruel dio una entrevista en TN, donde le preguntaron por su relación con Karina Milei, y Villarruel indicó: "Las dos queremos lo mejor para Javier", pero reconoció ciertas tensiones: "Somos bastante parecidas. Cuando se juntan dos del mismo polo, las cosas se recalientan y pueden explotar. Y en el medio está Javier... ¡pobre jamoncito!".

La disputa salarial de los senadores (abril 2024): Cuando el Senado aprobó un incremento en las dietas de los legisladores, que los aumentaba de $1,7 millones a $4 millones, Milei criticó duramente la medida calificándola de " inmoral ". Aunque Villarruel dio marcha atrás a pedido del Presidente, defendió públicamente que los senadores deben ganar de forma digna para evitar ser susceptibles a la corrupción.

Cuando el Senado aprobó un incremento en las dietas de los legisladores, que los aumentaba de $1,7 millones a $4 millones, Milei criticó duramente la medida calificándola de " ". Aunque Villarruel dio marcha atrás a pedido del Presidente, defendió públicamente que los senadores deben ganar de forma digna para evitar ser susceptibles a la corrupción. La crisis diplomática con Francia (julio 2024): A raíz de la polémica por cantos de contenido racista entonados por futbolistas de la Selección argentina contra jugadores franceses en medio de la Copa América, Villarruel publicó un enérgico mensaje tildando a Francia de "país colonialista" . La Casa Rosada desautorizó sus declaraciones y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, tuvo que disculparse personalmente en la embajada francesa para evitar un conflicto diplomático.

A raíz de la polémica por cantos de contenido racista entonados por futbolistas de la Selección argentina contra jugadores franceses en medio de la Copa América, Villarruel publicó un enérgico mensaje tildando a Francia de . La Casa Rosada desautorizó sus declaraciones y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, tuvo que disculparse personalmente en la embajada francesa para evitar un conflicto diplomático. La postulación del juez Ariel Lijo (agosto 2024): La vicepresidenta expresó de manera abierta su desacuerdo con la candidatura del magistrado para integrar la Corte Suprema de Justicia impulsada por Milei, catalogándolo de "controversial".

La vicepresidenta expresó de manera abierta su desacuerdo con la candidatura del magistrado para integrar la Corte Suprema de Justicia impulsada por Milei, catalogándolo de "controversial". La exclusión de actos oficiales: A partir de los hechos previamente mencionados, a Villarruel le aplicaron "la ley del hielo". En ese sentido, fue formalmente marginada de eventos significativos como la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas y la comitiva oficial del Tedeum del 25 de Mayo en 2025.

De las indirectas en el Congreso a la acusación de "traidora" en público

El conflicto personal y político escaló a niveles inéditos de hostilidad pública. El punto de quiebre definitivo ocurrió en julio de 2025, cuando el Presidente la llamó abiertamente "traidora" en una conferencia en la Bolsa de Comercio.

La respuesta de la vicepresidenta no se hizo esperar; a través de redes sociales cruzó al mandatario reclamándole que se comporte "adultamente". Además, le exigió que, ante la delicada situación de jubilados y discapacitados, el Ejecutivo "ahorre en viajes y en la SIDE". También lanzó chicanas sobre el uso de aviones privados del Estado por parte de Milei y su hermana, remarcando que ella viaja en aviones de línea, y advirtió de forma desafiante: "Si fuera desleal, hace rato que estoy haciendo merengue con lo que veo".

Al año siguiente, durante el discurso de Apertura de Sesiones Ordinarias de 2026, Milei lanzó una durísima chicana directa a la vicepresidenta, señalándola al hablar de aquellos "opositores y propios" que soñaban con "abrazar el sillón de Rivadavia", mientras Villarruel desatendía sus palabras utilizando su celular. Esa fue la última vez que se saludaron y se mostraron juntos públicamente, pese a que ya estaba visiblemente todo mal entre ellos.

La filtración de los chats con Patricia Bullrich: cruces personales y de gestión

La confrontación interna alcanzó su máxima tensión con la filtración de un durísimo intercambio por WhatsApp entre la titular del Senado y la jefa del bloque de LLA, Patricia Bullrich. El origen del cruce fue el intento de Villarruel de postergar el debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada (ley de tierras) excusándose en los festejos de la Selección argentina en el Mundial.

El áspero chat reveló descalificaciones de alta gravedad:

Villarruel acusó al oficialismo de "vivir en Narnia" mientras cierran pymes y la gente no tiene para comer, calificando el proyecto de tierras de "indignante" y de implicar "vender" y "rifar" el país .

mientras cierran pymes y la gente no tiene para comer, calificando el proyecto de tierras de "indignante" y de implicar . Bullrich defendió el proyecto como desarrollo, acusó a Villarruel de "populista", le sugirió que si no estaba de acuerdo "renunciara" y pronosticó el final de su corta vida política.

y pronosticó el final de su corta vida política. Villarruel reaccionó tratándola de "obsecuente", enviándola a "chuparle las medias a Karina" y calificándola de "parásito" y "casta". Bullrich concluyó tachándola de "mal educada".

¿Cuál es el estado de la relación entre Javier Milei y Victoria Villarruel hoy?

A mil días de haber asumido la conducción del país, la relación institucional entre Javier Milei y Victoria Villarruel se encuentra completamente rota y en un estado de "contacto cero". Por ejemplo, este año no hubo una invitación formal para la vicepresidenta al Tedeum del 25 de mayo.

Luego, en el Día de la Bandera (20 de junio) en Rosario y en la vigilia por el Día de la Independencia (8 de julio) en la Casa Histórica de Tucumán, si bien compartieron el mismo escenario, evitaron saludarse, intercambiar palabra o cualquier gesto público.