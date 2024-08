Victoria Villarruel se distancia de Javier Milei y cuestionó la candidatura de Ariel Lijo

A menos de 24 horas de que Ariel Lijo, el candidato de Javier Milei para la Corte Suprema, haga su presentación oficial en el Senado, la vicepresidenta, Victoria Villarruel, se despegó una vez más de la Casa Rosada y criticó al magistrado. Señaló que se trata de una figura "controversial" y que "lesionó sus vínculos a raíz de su candidatura".

"No estoy de acuerdo con la candidatura por razones prácticas", señaló al respecto de Lijo. Además, puso el foco en que "reemplaza a una mujer". "Hay mujeres para esa banca y me hubiera gustado que sea para una de ellas. No soy feminista, es de simple hecho", sentenció Villarruel en un almuerzo del Colegio de Abogados de la Capital Federal.

En ese momento, el auditorio no escatimó aplausos a la vice. En todas las instancias posibles el Colegio impugnó la candidatura de Lijo a quien consideran que "no es idóneo para ocupar un lugar en el máximo tribunal". El magistrado que aspira al máximo tribunal se presentará este miércoles desde las 10 en una audiencia pública en la comisión de Acuerdo del Senado de la Nación. Allí deberá responder los distintos planteos y cuestionamientos de sus adversarios.

"Es controversial", enfatizó Villarruel para referirse a este juez federal y agregó: "No contaría con los pergaminos necesarios para ser juez de la Corte". "Además ese tribunal una de las garantías de seguridad jurídica y de control de constitucionalidad sobre los actos del Ejecutivo", agregó.

La vicepresidenta Victoria Villarruel en el Colegio de Abogados de la Capital Federal

Villarruel no es la única de La Libertad Avanza que se resiste a la llegada de Ariel Lijo. Otro de los que hizo público su rechazo a la candidatura fue el senador por Formosa Francisco Paolotroni.

"Lijo ha favorecido en infinidad de causas al kirchnerismo, a favorecida a la impunidad de personajes como Gildo Infrán, la salva de la condena desdoblando la causa Ciccone, no ha tratado la causa YPF después de las denuncias de Elisa Carrio para ver como la familia Eskenazi pudo comprar esa parte de YPF que hoy termina en un juicio millonario y que nos va a salir carísimo a todos los argentinos", dijo el senador oficialista.

Video | Victoria Villarruel en el Colegio de Abogados de la Capital Federal

Esto le costó el reto del propio Milei, que salió a cuestionar al senador que adelantó que no votará de manera positiva el pliego del juez federal. El libertario "rebelde" Paoltroni además acusó a Santiago Caputo de estar dañando la imagen del presidente por impulsar la candidatura de Lijo. El presidente respondió y lo cruzó al decir que las críticas "vienen de gente que no entiende nada".

La definición de Villarruel no llegó en una semana cualquiera en su relación con el presidente Javier Milei. El aumento de sueldo de los senadores revivió la furia del jefe de Estado contra su vice, que si bien no la nombró, habló de un "traición al pueblo argentino".

"La Cámara de Senadores debería tener empatía con los argentinos y no tomarles el pelo aumentándose el sueldo todos los meses. Parece que no comprenden que el sueldo que perciben sale de los impuestos que pagan todos los argentinos", señaló el presidente en X con un mensaje lanzado directamente a Villarruel.

La vice no esquivó la polémica sobre su relación con el presidente y en este almuerzo comentó que “puede haber algunos desacuerdos y diferencias (con Javier Milei)". Aunque aclaró: "Soy su vice y mi apoyo es total”. "A veces se hace más amigablemente la tardes de ponerle una tapa a la vieja política, y otras no", indicó la vice.