Dietazo en el Senado: Victoria Villarruel enojada y sorprendida con el aumento que se votó a mano alzada en el recinto

El aumento de las dietas en el Senado de la Nación puso en el centro de la escena los costos de la política, uno de los puntos que el gobierno de Javier Milei prometió bajar. La titular del Senado, Victoria Villarruel, luego de la sesión de este jueves, se mostró "bastante enojada".

Un rato después la vicepresidenta escribió un mensaje en Twitter para desligarse de la responsabilidad. "NO soy senadora, no cobro del Senado y NO puedo interferir en esas decisiones", señaló. Allí también remarcó que no puede "obligar a que se vote nominalmente ni a que se justifique la decisión avalada por todos, porque NO soy senadora".

"Podría haberme levantado para no que no salga mi foto y parte del periodismo y de los trolls me acusen de lo que NO tengo injerencia alguna pero siempre doy la cara y hoy no va a ser la excepción", remarcó.

"Ella no participó de ninguna de las reuniones en la que se acordó el aumento de dietas", señaló a MDZ una de las personas que trabaja en el despacho de la vicepresidenta. Villarruel había defendido en marzo el aumento de las dietas que se había pactado con la Cámara de Diputados y los trabajadores.

El mensaje de Villarruel en redes sociales después del aumento de las dietas

La vicepresidenta participó el miércoles de la reunión de Labor Parlamentaria, pero asegura que se enteró por el rumor y después "no podía hacer más nada". "Ella nunca tuvo asegurado lo que iban a hacer para aumentar estas dietas", indicó una persona que trabaja en el despacho.

Sin embargo, considera que llevarlo a casi seis millones de pesos en bruto "es un montón". Además, advierten que "va a impactar de lleno en el presupuesto que tiene el Senado para todo el año".

Los senadores votaron el aumento a mano alzada.

Frente a lo votado este jueves por la tarde en la Cámara alta, en el entono de Villarruel aseguran que "ya no se puede hacer". Al tratarse de una resolución aprobada por el pleno del cuerpo desde la presidencia del Senado no les queda más que aceptarla.

Cómo se gestó el aumento de las dietas en el Senado

Este aumento se aprobó a mano alzada y sin debate, un acuerdo por el cual se aumentarán sus dietas. "Establécese que a partir del mes de mayo del presente año los Senadores Nacionales percibirán un total de 13 Dietas anuales. Cada una de las mismas será equivalente a 2.500 módulos más un adicional de 1.000 módulos por Gastos de Representación y 500 módulos de adicional por Desarraigo", expresa el proyecto de resolución. El salario bruto pasaría de 1.9 millones de pesos a $6.674.360 si el senador percibe desarraigo.

Este aumento en el Senado se da luego de que también aumentaran algunos puestos del Gobierno nacional. "Si Adorni cobra $ 5 millones porque no lo puede cobrar un senador", manifiestan los senadores.

En el mes de marzo, los diputados y senadores buscaron un aumento del 30%, que había sido acordado por los gremios de los empleados legislativos, pero Javier Milei, Martín Menem y Victoria Villarruel actuaron y retrocedieron la suba. Esto generó algún malestar en algunos senadores y es por eso que semanas después se termina aprobando este proyecto.