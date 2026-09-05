A 1.000 días de Javier Milei: los escándalos del Gobierno que recorrieron el mundo

Este sábado 5 de septiembre, Javier Milei cumple 1.000 días como presidente de Argentina. El Gobierno libertario, marcado por la política de la motosierra, fue protagonista en estos casi tres años de gestión de una serie de escándalos que trascendieron las fronteras y se hicieron eco en los medios de todo el mundo .

A poco más de un año de asumir, Javier Milei quedó en el centro de la atención internacional tras promocionar desde sus redes sociales la criptomoneda $LIBRA . El token tuvo una fuerte suba inmediatamente después de la publicación presidencial y se desplomó en cuestión de horas, dejando pérdidas para miles de inversores y desatando una fuerte controversia política.

El episodio se viralizó en todo el mundo tanto en las redes, con videos de traders de distintos países que contaban cómo perdieron lo invertido, como en los principales medios. El País de España ubicó el caso entre sus principales noticias y señaló que la oposición argentina impulsaba pedidos de investigación y un juicio político contra el presidente. También abordó la crisis y describió el desplome como una tormenta política para Milei.

La repercusión alcanzó además a Bloomberg, O Globo, El Tiempo, El Universal, Emol y El País de Uruguay, entre otros medios. El foco principal de los artículos apuntó tanto la promoción que hizo el propio Milei como las dudas sobre el funcionamiento del token, las denuncias de la oposición y las posibles consecuencias judiciales y políticas.

Tras la fuerte caída de $LIBRA, Milei eliminó la publicación original y aseguró que no conocía los pormenores del proyecto. En este caso, el nivel de la repercusión no solo fue producto de la gravedad de la presunta participación de un presidente en una posible estafa, sino de que gran parte de los damnificados fueron extranjeros.

The New York Times sobre el escándalo de la criptomoneda $LIBRA.

La polémica por el discurso de Javier Milei en Davos

Un año después de asumir, el presidente que arribó a la Casa Rosada como un outsider ya había sido noticia en todo el mundo tras su presentación en el Foro Económico de Davos. Ante la mirada internacional, dio un discurso marcado por su postura antifeminista y vinculó la homosexualidad con la pedofilia al afirmar que, en sus versiones más extremas, la ideología de género constituía “abuso infantil”.

Las declaraciones no sólo desataron una de las primeras movilizaciones masivas en su contra de la mano de organizaciones feministas y LGBT, sino que tuvieron repercusión en todo el mundo. Uno de los principales medios que abordó la polémica fue el norteamericano Associated Press (AP), que cubrió las protestas masivas contra el presidente y apuntó contra el Decreto 62/2025, que prohibía de forma absoluta el acceso a tratamientos de afirmación de género para menores de 18 años, actualmente suspendido de manera cautelar por la Cámara Federal.

La cobertura llegó también a The Guardian, que durante el propio Foro de Davos registró la reacción de la presidenta de GLAAD, quien calificó de “escandaloso” el discurso de Milei y se retiró del evento. El País, por su parte, describió las declaraciones como un discurso homofóbico y siguió la multitudinaria marcha que se realizó días después en Buenos Aires en rechazo a sus dichos.

El cruce con Pedro Sánchez

A poco más de cinco meses de asumir, Javier Milei quedó en el centro de una crisis diplomática con España tras cuestionar al presidente Pedro Sánchez y calificar de corrupta a su esposa, Begoña Gómez, durante un acto de Vox en Madrid. El Gobierno español respondió retirando a su embajadora de Buenos Aires y exigió una disculpa pública.

El enfrentamiento tuvo una amplia repercusión internacional. El País informó sobre la decisión de Madrid de llamar a consultas a su embajadora y calificó las declaraciones de Milei como un “inaceptable ataque”. ABC, en cambio, publicó una editorial titulada “Milei solo consigue engordar el victimismo del sanchismo” y cuestionó el tono empleado por el mandatario argentino, aunque también destacó que “el fenómeno Milei ha reportado grandes beneficios contra una izquierda radical que ha empobrecido Argentina y cuyo modelo se ha exportado a España, pero en democracia las formas también son importantes”.

El medio español ABC sobre el cruce de Javier Milei y Pedro Sánchez.

La cobertura también llegó a Italia, donde Corriere della tituló “Milei ataca a la esposa de Sánchez: ‘corrupta’”, mientras que Le Monde de Francia habló de los “polémicos comentarios” del presidente argentino. La repercusión, además, llegó a medios como Reuters y The Guardian, que siguieron la escalada diplomática y el retiro de la embajadora española.

En los días siguientes el conflicto escaló con fuertes cruces entre los mandatarios y la relación bilateral continuó deteriorándose. El episodio terminó convirtiéndose en uno de los primeros grandes conflictos diplomáticos de la gestión de Milei y en otro de los escándalos del Gobierno que tuvieron una amplia cobertura fuera de la Argentina.

El escándalo de Andis que llegó a los medios internacionales

Otro de los escándalos que puso nuevamente al Gobierno de Javier Milei bajo la lupa de la prensa internacional fue el de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). El caso estalló tras la difusión de audios atribuidos al entonces titular del organismo, Diego Spagnuolo, con denuncias sobre una presunta red de sobornos vinculada a la compra de medicamentos y menciones a la hermana del presidente, Karina Milei.

La repercusión llegó rápidamente a la prensa internacional. The Washington Post presentó el caso como una investigación por un supuesto esquema de sobornos que alcanzaba al círculo íntimo del mandatario. Bloomberg, por su parte, advirtió que el escándalo amenazaba con afectar el capital político de Milei y ponía nuevamente el foco sobre su Gobierno.

En España, El País dedicó una cobertura al escándalo y repasó quiénes eran los principales funcionarios y empresarios mencionados en las denuncias, con especial atención al papel de Karina Milei. El Mundo también siguió el caso y puso el foco en las consecuencias políticas de las acusaciones de corrupción dentro del oficialismo.

La repercusión internacional convirtió al caso Andis en otro de los escándalos de la gestión de Milei que trascendieron la política argentina. Las publicaciones extranjeras pusieron especialmente el foco en las presuntas coimas, la cercanía de los principales señalados con el poder y el impacto que la investigación podía tener sobre la imagen del Gobierno.

Cobertura de El País sobre el escándalo de Andis.

Milei vs. el periodismo

Otro de los temas vinculados al Gobierno que no pasó por alto en la prensa internacional fue la relación de Milei con el propio periodismo. Desde el comienzo de su gestión, el mandatario mantuvo fuertes cruces con periodistas y medios críticos, a quienes acusó reiteradamente de mentir, operar contra su Gobierno y defender intereses políticos. Los ataques, principalmente a través de redes sociales, generaron preocupación entre organizaciones vinculadas a la libertad de prensa.

Uno de los episodios que mayor repercusión tuvo ocurrió en septiembre de 2024, cuando el Gobierno cambió las reglas de acceso a la información pública. El País presentó la medida como una escalada de la ofensiva de Milei contra la prensa y señaló que el presidente había restringido el acceso a información mientras continuaba sus ataques contra periodistas y se negaba a dar conferencias de prensa.

La situación también fue incluida por el Reuters Institute en su informe sobre el panorama informativo argentino. El organismo señaló que Milei continuaba atacando a periodistas críticos y había convertido a algunos medios en enemigos de su Gobierno. PEN International y Reporteros Sin Fronteras, por su parte, expresaron preocupación por el deterioro de las condiciones para ejercer el periodismo durante su gestión.

Así, el enfrentamiento con la prensa se convirtió en otro de los aspectos controversiales del Gobierno de Milei que generaron repercusión fuera del país. Y todavía quedan 461 días de gestión para seguir viendo cómo el mundo mira al presidente de los argentinos.