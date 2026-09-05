Javier Milei, el presidente showman: sus romances, shows y peleas con artistas en 1.000 días

Javier Milei llegó a los 1000 días al frente del Gobierno nacional con una fuerte relación con el espectáculo que fue atravesando distintas etapas desde su desembarco en la Casa Rosada. La música, los escenarios y las figuras de la televisión formaron parte de la construcción de su imagen pública, como también lo fueron los principales enfrentamientos con artistas que mantuvo por fuera de la política partidaria. Desde antes de llegar al poder, el economista se fue transformando en una especie de mandatario diferente, en un presidente showman, creando una imagen casi caricaturesca, capaz de convocar a multitudes y, a su vez, generar rechazo y odio.

Desde antes de asumir como presidente, Milei incorporó recursos asociados al espectáculo en sus apariciones públicas. “Panic Show”, de La Renga, se convirtió en la canción que lo acompañaría en todos sus actos, pese al descontento de los integrantes de la banda. El león pasó a formar parte de su identidad política y los cierres de campaña adoptaron elementos propios de los recitales. Ya en el Gobierno, trasladó esa fórmula al Luna Park y al Movistar Arena, donde tomó el micrófono y cantó acompañado por dirigentes y músicos.

Pero su vínculo con el espectáculo también se nutrió por el lado sentimental. Durante su gestión, Milei se relacionó con dos famosas mujeres: Fátima Flórez , actriz e imitadora que lo acompañó durante la campaña y los primeros meses de su presidencia, y Amalia “Yuyito” González , conductora y exvedette con quien comenzó un noviazgo meses después de aquella separación.

En paralelo, y pese a su admiración por el mundo del espectáculo, el presidente abrió otro frente con referentes actuales de la cultura . Lali Espósito y María Becerra fueron dos de las principales destinatarias de sus cuestionamientos con apodos insultantes. Pero no fueron las únicas. Dillom, Cazzu, Natalia Oreiro y otros artistas también participaron de la "batalla cultural" que llegó hasta los escenarios de festivales como el Cosquín Rock y Quilmes Rock durante los primeros meses de su gestión.

La faceta musical de Milei no comenzó con su llegada a la presidencia. Antes de dedicarse a la política había tenido una banda de rock llamada Everest, en la que cantaba covers de The Rolling Stones, y durante sus años como economista mediático realizó distintas intervenciones musicales en televisión. Esa característica pasó a ocupar un lugar dentro de su construcción política, adoptando “Panic Show”, de La Renga, durante su campaña presidencial.

El 7 de agosto de 2023, Milei cerró su campaña para las elecciones PASO en el Movistar Arena. Las pantallas mostraron edificios que se derrumbaban y explosiones antes de la aparición de un león rodeado de fuego. Luego comenzó “Panic Show” y el candidato ingresó al estadio entre sus seguidores. Motosierras de utilería, merchandising libertario, música y recursos audiovisuales acompañaron aquella presentación. La puesta se alejó del formato tradicional de un acto partidario y adoptó elementos propios de un recital.

Milei regresó al Movistar Arena el 18 de octubre para cerrar la campaña de las elecciones generales, ingresando, una vez más, con “Panic Show”. Para entonces, su relación con Fátima Florez ya era pública y la actriz estuvo entre los presentes.

Milei se presentó en el Luna Park al inicio de su gestión. Juan Mateo Aberastain/MDZ

El 22 de mayo de 2024, cinco meses después de asumir (10 de diciembre de 2023), Milei eligió el Luna Park para presentar su libro Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica. El evento, que originalmente iba a realizarse en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, contó con dos partes: una dedicada al contenido de la publicación y la otra a la música. “Quise hacer esto porque siempre canto a capella y hoy quería hacerlo con músicos”, explicó Milei antes de comenzar su primer show durante su gestión.

El Presidente interpretó “Panic Show” junto a una banda integrada, entre otros, por Alberto “Bertie” Benegas Lynch en batería, Joaquín Benegas Lynch en guitarra y Marcelo Duclós en bajo. Antes de su aparición, el grupo también había tocado “El revelde”, otro tema de La Renga, desatando, una vez más, el enojo por parte de los autores de la canción.

Milei junto a la “Banda Presidencial" en el Movistar Arena. @jmilei

Casi un año y medio después, el 6 de octubre de 2025, el mandatario llevó esa fórmula nuevamente al Movistar Arena, cuya capacidad es de 15.000 personas. Esa vez presentó La construcción del milagro ante miles de espectadores, mostrando su capacidad de convocar multitudes. Entonces, el contexto político estaba marcado por la salida de José Luis Espert de su candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y por la campaña para las elecciones legislativas.

En su segundo show durante su mandato, Milei volvió a ingresar entre el público con “Panic Show”, pero el repertorio fue más extenso que en el Luna Park. Acompañado por la denominada “Banda Presidencial”, interpretó nueve canciones. Entre ellas estuvieron “Demoliendo hoteles”, de Charly García; “Rock del gato”, de Ratones Paranoicos; “Blues del equipaje”, de La Mississippi; “No me arrepiento de este amor”; “Dame el fuego de tu amor”, de Sandro; “Hava Nagila”; “Libre”, de Nino Bravo, y una adaptación de “Tu vicio”, de Charly García, con una letra vinculada con sus ideas políticas.

Entones, la banda estuvo integrada por Bertie y Joaquín Benegas Lynch, Marcelo Duclós, Lilia Lemoine, Ana Tamagno, Fernando Mezzina y Hernán Scarfó.

La política también ocupó espacio entre las canciones. Milei hizo referencias a las elecciones y al kirchnerismo, mientras la puesta audiovisual incluyó una intervención de una escena de Star Wars en la que el Presidente aparecía representado dentro del enfrentamiento entre héroes y antagonistas.

Los romances de Javier Milei: de Fátima Flórez a Yuyito González

La relación de Milei con el espectáculo también atravesó su vida sentimental. Fátima Flórez fue quien estuvo junto a Milei durante su carrera hacia la Casa Rosada. Ambos se habían conocido en 2022 durante una participación en La noche de Mirtha, aunque la relación sentimental comenzó en 2023. El noviazgo se hizo público durante la campaña.

Fátima Florez reveló cómo es su relación con Javier Milei

Flórez asistió a actos libertarios y estuvo presente en el cierre de octubre de 2023 en el Movistar Arena, donde ambos protagonizaron un saludo antes del discurso del entonces candidato. La relación continuó después de las elecciones y Flórez acompañó a Milei en distintos momentos de sus primeros meses como Presidente.

Pero el amor se agotó. El 12 de abril de 2024, Milei anunció la separación a través de su cuenta de X. Explicó que las obligaciones profesionales de ambos dificultaban la continuidad del vínculo y aseguró que habían decidido terminar la relación.

Un mes después de aquella ruptura, otra figura del espectáculo apareció entre los invitados a uno de los principales actos del Presidente. Yuyito González estuvo en primera fila durante la presentación del libro de Milei en el Luna Park del 22 de mayo. Su presencia generó versiones sobre un posible acercamiento, aunque el vínculo todavía no estaba confirmado.

Los encuentros continuaron. El 23 de julio asistieron juntos al Teatro Colón para ver Carmen. En agosto, González contó públicamente que había cenado con Milei y confirmó que se habían besado. El 13 de agosto de 2024 llegó el primer beso frente a las cámaras, en el entonces Centro Cultural Kirchner (ahora Palacio Libertad). Días después, Milei se refirió públicamente a González como su novia.

Yuyito González y Javier Milei en la entrevista de hace un año Foto: Captura Ciudad Magazine

Finalmente, el noviazgo con Yuyiyo terminó en abril de 2025. Fue González quien confirmó la noticia durante su programa de televisión. Aseguró que se había tratado de una decisión consensuada y que ambos habían atravesado la ruptura “con madurez”. La separación tampoco significó el final de las apariciones vinculadas con Milei. En septiembre de ese año, Yuyito contó que habían retomado contacto de manera esporádica. Un mes después estuvo entre los invitados al show presidencial en el Movistar Arena.

Fátima Florez también reapareció públicamente junto al mandatario. En enero de 2026, Milei asistió a su espectáculo en Mar del Plata. El Presidente subió al escenario y ambos cantaron “Rock del gato”, uno de los temas que él había interpretado meses antes en el Movistar Arena. Luego, surgieron nuevas versiones sobre un acercamiento entre ambos, aunque no hubo una confirmación pública de que hubieran retomado formalmente el noviazgo.

De Lali Espósito a María Becerra: los cruces de Milei con los artistas

Mientras utilizaba canciones y escenarios como parte de sus actos, Milei decidió enfrentarse públicamente con distintos referentes de la música argentina, generando controversia y rechazo extremo en el ámbito cultural y, a su vez, impulsando el odio hacia esas figuras.

El conflicto de mayor escala tuvo como protagonista a Lali Espósito. Todo comenzó antes de que Milei asumiera a la presidencia. Después de su triunfo en las PASO de agosto de 2023, la cantante publicó un tweet en la red social X, calificando el resultado como “peligroso” y “triste”. Ese comentario provocó la furia del que llegaría al sillón de Casa Rosada en diciembre del mismo año y que haría uso de su poder para criticar a los artistas.

En febrero de 2024, después de la participación de Lali en Cosquín Rock, Milei cuestionó las contrataciones de artistas para festivales financiados por provincias y municipios. En una entrevista comenzó a referirse a ella como “Lali Depósito”, asegurando que la célebre actriz había recibido cifras elevadas por sus presentaciones. Ante esas acusaciones, Lali respondió mediante una carta pública, en la que recordó que trabaja desde niña, defendió el origen de sus ingresos y cuestionó la diferencia de poder existente entre el Presidente y una artista a la hora de mantener una discusión pública. Como si fuera poco, invitó a Milei a asistir a uno de sus recitales.

Las declaraciones presidenciales provocaron respuestas de otros integrantes del ambiente artístico. Leonardo Sbaraglia, María Becerra, Natalia Oreiro, Carla Peterson, Julieta Ortega, Ángela Torres y otras figuras expresaron su respaldo a la cantante.

Un año después, María Becerra pasó de apoyar a una colega a protagonizar su propio enfrentamiento con Milei. En febrero de 2025, durante la Fiesta Nacional de la Confluencia en Neuquén, la cantante habló sobre los incendios que afectaban a la Patagonia y pidió colaboración para los damnificados. También hizo referencia a la respuesta estatal frente a la emergencia. Milei contestó desde las redes sociales y la llamó “María BCRA”, en referencia al Banco Central de la República Argentina.

No obstante, María Becerra eligió no responder al ataque, ignorando públicamente los dichos del presidente. En cambio, la respuesta de parte del ambiente musical llegó durante Cosquín Rock 2025. Dillom fue uno de los artistas que defendió a la joven cantante desde el escenario y sostuvo: “Si tocan a uno, saltamos todos”. Además, la banda uruguaya No Te Va Gustar dedicó su presentación a María Becerra, Lali Espósito y Milo J, mientras Hilda Lizarazu expresó su respaldo a los artistas cuestionados.

Dillom ya había tenido un enfrentamiento con un integrante del Gobierno en la edición anterior del festival. En febrero de 2024 modificó la letra de “Sr. Cobranza” de La Bersuit Vergarabat para incluir una referencia contra el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo. La expresión derivó en una denuncia penal que posteriormente fue desestimada por la Justicia Federal de Córdoba. Como si fuera poco, en abril de 2025 volvió a apuntar contra el Gobierno durante su presentación en Quilmes Rock, donde modificó la letra de otra canción e incluyó una referencia directa a Milei.

Dillom defendió a María Becerra tras las críticas del presidente Javier Milei. Instagram @rip.dillom

Otros músicos también intervinieron en la discusión. Abel Pintos calificó de “lamentable” la manera en que el presidente se había referido a Lali y Becerra y rechazó las faltas de respeto hacia sus colegas. Cazzu cuestionó el hecho de que varias de las artistas señaladas fueran mujeres y calificó a Milei de “misógino”.

El último de los grandes cruces dentro de los primeros 1000 días, y el más reciente, tuvo como protagonista a Natalia Oreiro. En agosto de 2026, durante una participación en La noche de Mirtha, la actriz y cantante habló sobre las consecuencias sociales que podían tener los errores de los dirigentes políticos y preguntó si a quienes se postulaban para cargos públicos se les realizaban evaluaciones psicológicas.

La respuesta de Milei fue diferente a la utilizada con Lali y Becerra. No creó un apodo para Oreiro, sino que compartió desde su cuenta de Instagram publicaciones de terceros que cuestionaban a la artista, entre otros aspectos, por su ciudadanía rusa.