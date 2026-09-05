Javier Milei: la dura carrera de los 1.000 días en el Gabinete

Javier Milei ha atravesado una intensa carrera de resistencia en su Gobierno durante los primeros 1.000 días. Algunos funcionarios se mantuvieron firmes, otros cambiaron de rol y varios abandonaron antes de lo previsto, permitiendo reconstruir la evolución del gabinete libertario desde su inicio el 10 de diciembre de 2023.

Al comienzo, Javier Milei asumió la Presidencia, Victoria Villarruel la Vicepresidencia y se conformaron nueve ministerios. Transcurridos mil días, únicamente Luis Caputo y Sandra Pettovello permanecen al frente de sus carteras originales.

Esto no implica que hayan sido los únicos en resistir. Algunos funcionarios completaron gran parte del recorrido antes de dimitir; otros se incorporaron más tarde y continúan en sus puestos. Asimismo, hubo ministerios que desaparecieron, otros que se crearon y miembros del equipo que cambiaron de función sin dejar el Gobierno.

La primera baja fue la de Guillermo Ferraro. El ministro de Infraestructura fue removido antes de cumplir los dos meses de gestión, en medio de acusaciones por filtraciones de conversaciones del gabinete. Su salida resultó en la desaparición del Ministerio de Infraestructura, cuyas áreas fueron absorbidas por el Ministerio de Economía.

El siguiente cambio de peso fue el de Nicolás Posse, amigo de Milei y figura de gran influencia al inicio de la administración. Posse dejó la Jefatura de Gabinete en mayo de 2024, habiendo completado menos de seis meses. Fue sucedido por Guillermo Francos, quien dejó el Ministerio del Interior para asumir como jefe de Gabinete. Francos no abandonó el equipo, solo cambió de rol, y el Ministerio del Interior perdió su rango ministerial, quedando bajo la dirección de Lisandro Catalán como secretario.

La primera tanda de relevos en el Gabinete

En septiembre, Mario Russo dejó el Ministerio de Salud alegando motivos personales, siendo reemplazado por Mario Lugones. Esta fue una de las salidas más ordenadas: renuncia, agradecimiento oficial y sustitución inmediata. Un mes después, la situación fue muy diferente. Diana Mondino fue apartada de Cancillería tras la votación argentina en Naciones Unidas contra el embargo a Cuba. Su puesto fue ocupado por Gerardo Werthein, quien se desempeñaba como embajador en Washington.

Pero la Cancillería necesitó una tercera posta. Werthein renunció en octubre de 2025 y fue reemplazado por Pablo Quirno, que dejó la Secretaría de Finanzas para ponerse al frente de la diplomacia. Tres cancilleres antes de llegar al día 1.000.

Mientras tanto, había aparecido un corredor que ni siquiera tenía pista cuando comenzó la competencia. En julio de 2024, Federico Sturzenegger asumió el recién creado Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Largó más de 200 días tarde, pero llegó al kilómetro 1.000 del Gobierno todavía en carrera.

El gran cambio de corredores

Las elecciones legislativas de 2025 trajeron el mayor movimiento de boxes. Guillermo Francos dejó la Jefatura de Gabinete y fue reemplazado por Manuel Adorni, que hasta entonces había sido la voz cotidiana del Gobierno. Lisandro Catalán, que poco antes había conseguido nuevamente rango ministerial para Interior, también salió. Su lugar fue ocupado por Diego Santilli, que después saltó a la Jefatura de Gabinete tras el escándalo y la salida de Adorni.

Hubo además dos relevos programados. Patricia Bullrich dejó Seguridad para asumir como senadora y entregó el ministerio a Alejandra Monteoliva. Luis Petri salió de Defensa y fue sucedido por Carlos Presti. Justicia esperó un poco más. Mariano Cúneo Libarona superó los 800 días antes de dejar el ministerio en marzo de 2026. Lo reemplazó Juan Bautista Mahiques, en uno de los cambios menos conflictivos del recorrido.

Los que cruzaron la meta

Cuando el contador llegó finalmente a 1.000, cuatro nombres de esta carrera habían estado desde el primer día: Milei, Villarruel, Caputo y Pettovello. La vicepresidenta merece un asterisco porque institucionalmente no integra el gabinete, aunque haya largado y llegado junto al Presidente, del cual hoy se encuentra distanciado.

Entre los ministros, el resultado es mucho más contundente: Caputo y Pettovello son los únicos integrantes de la formación original que recorrieron los 1.000 días sin cambiar de cartera. Detrás quedaron situaciones muy distintas. Cúneo Libarona salió después de más de 800 días; Bullrich y Petri superaron los 700; Ferraro fue el primer ministro en abandonar; y Catalán tuvo apenas 49 días con rango de ministro del Interior, aunque anteriormente había conducido el área como secretario.

La estadística muestra que los 1.000 días son una carrera demasiado larga para cualquier fotografía de gabinete. Ministros llegan, salen, intercambian lugares y reciben la posta. Después de 1.000 días y todos esos movimientos, Caputo y Pettovello son los dos únicos ministros que pueden mirar hacia atrás y encontrar la línea de largada exactamente desde el mismo lugar en el que están parados hoy.