La vuelta al mundo de Javier Milei: cuánto viajó y gastó en sus primeros 1000 días de gestión

Javier Milei llegó a sus primeros 1000 días como presidente de la Nación con una característica que atraviesa prácticamente toda su gestión: una intensa agenda internacional. Desde que asumió el 10 de diciembre de 2023 hasta comienzos de septiembre de 2026, realizó 44 viajes al exterior, recorrió 20 países o Estados diferentes (contando al Vaticano) y acumuló aproximadamente 135 días fuera de la Argentina .

La cifra surge de un relevamiento realizado por MDZ a partir de la agenda presidencial y de los informes de gestión presentados por los distintos jefes de Gabinete ante el Congreso. Para los gastos, el último corte oficial disponible llega hasta marzo de 2026 , cuando Manuel Adorni presentó el Informe 145 ante la Cámara de Diputados.

Esos documentos remiten a los informes anteriores y detallan destinos, comitivas, alojamiento, traslados y erogaciones de los viajes presidenciales. En ese marco, los documentos oficiales califican como oficiales los viajes realizados por Milei en su condición de jefe de Estado.

La dimensión del fenómeno sobresale incluso frente a sus antecesores. Según un relevamiento elaborado por el politólogo Pablo Salinas, durante su primer mandato Cristina Fernández de Kirchner acumuló 112 días en el exterior. Milei ya superó ese registro antes de completar tres años en el poder.

Javier Milei durante su discurso en el gran acto de Vox “Viva 24”, en Vistalegre Madrid, España, en mayo de 2024.

Pero el volumen de viajes abre una pregunta más allá de la estadística, que se centra en cuál es el motivo para este despliegue internacional considerable y, sobre todo, qué obtuvo la Argentina a cambio.

Cuántos días estuvo Javier Milei en el exterior

Durante sus primeros mil días de gobierno, Milei acumuló aproximadamente 135 días fuera de la Argentina con 44 viajes internacionales.

En esas salidas recorrió 20 países y Estados distintos, aunque hay un destino que se destaca ampliamente por encima del resto. La tierra de Donald Trump estuvo incluida en 17 viajes, por lo que cerca de cuatro de cada diez giras internacionales realizadas por el Presidente pasaron por los Estados Unidos. Muy por detrás aparecen Italia y España, con cinco viajes cada uno, y Brasil, con cuatro.

La frecuencia estadounidense no es casual. Para Juan Negri, director de Ciencia Política y Gobierno y de Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella, el eje central de la política exterior actual puede sintetizarse en dos conceptos: alineamiento con Estados Unidos y “occidentalismo”. Sin embargo, considera que no se trata de una ruptura absoluta con la historia diplomática argentina.

El presidente Javier Milei junto con su homólogo estadounidense, Donald Trump. Reuters

“Como muchas cosas en Milei, es hiperbólico, es exagerado, es extremo”, explicó el politólogo. Aun así, lo ubicó dentro de una tradición en la que los gobiernos argentinos de derecha buscaron acercarse a sus “socios tradicionales”, fundamentalmente Estados Unidos y Europa. En ese sentido, lo definió como “una versión más extrema” de algo que ya estuvo presente durante el menemismo.

Carolina Lazzaroni, internacionalista y coordinadora del Programa de Estudios sobre Estados Unidos de la UCA, observa una coincidencia similar. Para la especialista, la política exterior de Milei mezcla “elementos de pragmatismo económico con un componente ideológico particularmente visible”, en el que existe una búsqueda de inversiones, financiamiento y mercados, pero acompañada por una concepción muy definida acerca del lugar que debería ocupar la Argentina y de quiénes deben ser sus principales socios.

Cuánto se gastó

MDZ reconstruyó los gastos viaje por viaje a partir de los informes oficiales de gestión realizados por la Jefatura de Gabinete disponibles hasta marzo de 2026, sin incorporar estimaciones externas para las siete salidas realizadas después de esa fecha.

La documentación oficial arroja gastos por $1.768.718.604,75 en pesos argentinos, $2.922.393,18 dólares y $4.135,80 euros.

Como los informes presentan los costos en distintas monedas, MDZ realizó además una conversión para dimensionar el monto a valores actuales. Tomando un dólar de $1.540 y un euro de $1.800, los gastos documentados equivalen a $6.276.648.541,95. Es decir, más de $6.276 millones.

La cifra no representa el monto histórico efectivamente desembolsado en pesos en cada momento, sino una conversión de las erogaciones informadas originalmente en moneda extranjera al tipo de cambio utilizado para este relevamiento.

Además, también cabe destacar que se trata de un piso. Desde el 1 de abril hasta el 4 de septiembre de 2026, Milei realizó otros siete viajes internacionales cuyos costos todavía no están incluidos en un nuevo informe de gestión. Por eso, los más de $6.276 millones corresponden exclusivamente a la información oficial disponible hasta marzo.

Milei, el fenómeno "exótico" que puso a la Argentina en el mapa

Una distinción fundamental que marcó Juan Negri es el hecho de que viajar más que sus antecesores no implica necesariamente ejercer más influencia. El politólogo consideró que el presidente Milei consiguió algo que la Argentina había perdido: atención internacional. Pero distinguió esa visibilidad de la capacidad efectiva de incidir en el sistema mundial.

“Sí creo que Milei, para bien o para mal, a veces críticamente, logró poner a la Argentina en los medios”, explicó. Para Negri, existió una atención internacional particular alrededor del Presidente porque “es un fenómeno exótico”.

Ese carácter disruptivo, que comprende tanto a su discurso económico como sus intervenciones en foros internacionales, vínculos con referentes de la derecha global y una estética política alejada de lo que los expertos consideran una diplomacia tradicional, facilitó su circulación internacional.

No obstante, Negri advirtió que estar en el mapa y pesar más en él no significan lo mismo.

“No diría que ganó influencia en términos de ser un actor relevante en el concierto internacional. Tampoco me parece que ganó capacidad de negociación”, sostuvo. Para el especialista, esas limitaciones no responden necesariamente al libertario, sino a la posición estructural de una Argentina periférica, con fragilidad económica y escaso poder relativo.

Siguiendo la descripción de Lazzaroni, el liderazgo internacional de Milei se basa en ser “fuertemente personalista” y señaló que su figura logró circular por ámbitos partidarios, ideológicos y privados que exceden a la diplomacia tradicional, con la incorporación de las redes sociales al juego.

N/A

La internacionalista recurrió para explicarlo al concepto de “diplomacia paragubernamental”, una actividad internacional que ya no ocurre únicamente entre cancillerías y gobiernos, sino también en redes políticas transnacionales, organizaciones ideológicas, eventos privados y vínculos personales.

Para Lazzaroni, por eso, se debe hablar por un lado, de visibilidad, y por otro, de influencia. La primera aumentó de forma innegable. La segunda dependerá de que los contactos construidos alrededor del Presidente puedan institucionalizarse y sobrevivir a su figura.

Estados Unidos: de los beneficios para Argentina al riesgo de una relación personal

Los 17 viajes que incluyeron Estados Unidos son probablemente la expresión más visible de la decisión estratégica del presidente, siendo que el vínculo adquirió incluso mayor profundidad con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Negri estableció que, si bien el alineamiento tuvo beneficios concretos para la Argentina como el swap por $20.000 millones de dólares entre el Tesoro estadounidense y el Banco Central argentino en octubre de 2025, también identificó que buena parte del vínculo parece descansar sobre la relación entre ambos presidentes.

Ese tipo de diplomacia presidencial puede ofrecer resultados rápidamente, pero también expone a la Argentina frente a un eventual cambio político en Washington. “Ese vínculo parece estar más apoyado en una relación personal antes que una cuestión institucional”, advirtió Negri.

Javier Milei y Donald Triump en Washington. Presidencia

Lazzaroni comparte el diagnóstico, aunque subraya que hubo avances susceptibles de convertirse en relaciones más permanentes como "el Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocas firmado en febrero de 2026", el cual eliminó aranceles recíprocos para 1.675 productos argentinos y estableció un marco destinado a facilitar comercio e inversiones en áreas estratégicas, como "también se amplió la cuota de determinados cortes de carne vacuna argentina que pueden ingresar a los EEUU bajo el régimen preferencial durante 2026, una decisión que además tuvo repercusiones en la discusión doméstica estadounidense sobre precios y producción agropecuaria". Y destacó a su vez el más reciente: "el posible reevalúo de la posición estadounidense sobre el reclamo argentino respecto a las Islas Malvinas".

El desafío, sostuvo, consiste precisamente en institucionalizar esa proximidad. “Esa cercanía puede acelerar acuerdos y generar oportunidades, pero también puede hacer que una relación sea más vulnerable frente a un cambio de gobierno”, explicó. Cuantos más vínculos queden plasmados en acuerdos, inversiones, relaciones empresariales y mecanismos permanentes de cooperación, agregó, menos dependerán de la afinidad entre dos dirigentes.

De Ámerica Latina al mundo: Milei y su proyección como líder de la derecha

La política exterior de Javier Milei también estuvo atravesada por el intento de proyectar su figura como referente de la derecha en América Latina y en otros espacios internacionales. Sus participaciones en la la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) y los encuentros con dirigentes y organizaciones conservadoras forman parte de esa estrategia de posicionamiento.

No obstante, Juan Negri consideró que ese liderazgo todavía posee límites concretos debido a que la proyección de Milei como referente regional es por ahora “muy performativa, muy retórica” y todavía no se tradujo en una estructura política o institucional propia.

El especialista lo comparó con la denominada “ola rosa” latinoamericana, cuando gobiernos ideológicamente de izquierda construyeron también espacios de articulación regional, entre los que se encontraba Néstor Kirchner en Argentina, Lula Da Silva en Brasil, Evo Morales en Bolivia y Hugo Chávez en Venezuela. En el caso de Milei, Negri adviertió que esas afinidades todavía no derivaron en una arquitectura institucional semejante, por lo que el fenómeno aparece como “más volátil” y “más efímero”.

Esa lógica ideológica también atraviesa la relación con América Latina. Negri sostuvo que la región se organiza cada vez más alrededor de “ejes ideológicos”, con gobiernos más o menos cercanos a Washington y otros ubicados en posiciones distintas.

El caso de Brasil muestra, al mismo tiempo, los límites de esa dinámica. Aunque el vínculo político con Luiz Inácio Lula da Silva estuvo marcado por fuertes diferencias, Carolina Lazzaroni remarcó que Argentina y Brasil continúan “profundamente interconectados”, principalmente en términos comerciales y por su pertenencia al Mercosur. Las diferencias entre gobiernos, señaló, no implicaron una ruptura de las relaciones económicas, diplomáticas e institucionales entre ambos Estados.

EFE

Para Lazzaroni, esa convivencia entre afinidades ideológicas y necesidades económicas muestra que la política exterior de Milei combina un fuerte componente político con elementos de pragmatismo. En ese marco, su proyección como líder de la derecha internacional convive con relaciones interestatales que siguen condicionadas por vínculos comerciales y estratégicos.

La pregunta después de los 1000 días: ¿visibilidad o influencia?

Por el momento, y de acuerdo con el especialista de Di Tella, todavía es demasiado pronto para saber si los alineamientos del presidente argentino terminarán fortaleciendo o perjudicando al país, más allá de la atención internacional hacia la Argentina que logró conseguir.

Lazzaroni, por su parte, señaló una advertencia similar: Argentina ganó “visibilidad internacional y capacidad de acceso a ciertos interlocutores”, aunque eso no equivale necesariamente a haber adquirido mayor influencia. Su pregunta hacia adelante es cuánto de esa exposición consigue convertirse en “vínculos institucionales y capacidad de negociación sostenida”.

Después de 44 viajes y miles de millones de pesos invertidos en la agenda internacional, ese será probablemente el parámetro con el que termine midiéndose la apuesta exterior de Javier Milei: no cuánto viajó ni cuánta atención consiguió, sino cuánto de esa visibilidad pudo transformar en poder, acuerdos concretos y resultados duraderos para la Argentina.