Una importante empresa anunció que no explotará petróleo en Malvinas: el posteo de Javier Milei y su "Todo Marcha Acorde al Plan"

El Presidente citó un posteo donde se destaca la decisión de la empresa SLB de no participar en actividades petroleras en las islas.

Javier Milei amaneció en X con un corto posteo para dar continuidad a la agenda malvinense. El Presidente escribió “TMAP!” tras la decisión de SLB de no participar en actividades relacionadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las islas ni en los espacios marítimos circundantes.

La publicación llegó después del discurso que el mandatario brindó el jueves por cadena nacional, donde le dedicó buena parte de su mensaje a la soberanía argentina sobre las islas y anunció nuevas medidas frente a las empresas extranjeras que participen de actividades hidrocarburíferas en ese territorio.

El posteo presidencial tuvo apenas cuatro letras y un signo de exclamación. Milei no agregó comentarios sobre la noticia pero eligió acompañarla con “TMAP!”, la sigla que durante su campaña utilizó para expresar “Todo marcha acorde al plan”.

TMAP! x El adiós a SLB La noticia que compartió el Presidente informó que SLB, antes conocida como Schlumberger, confirmó que no participa ni tiene previsto participar de procesos de licitación destinados a prestar servicios para proyectos hidrocarburíferos en las Malvinas y los espacios marítimos cercanos. La empresa explicó que su postura responde al Decreto 868/26 del Poder Ejecutivo Nacional, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

SLB La norma establece sanciones para quienes realicen actividades hidrocarburíferas sin habilitación argentina en las islas y en los espacios marítimos correspondientes. SLB también afirmó que “reafirma su compromiso con el cumplimiento de las normas vigentes” y dejó así asentada su posición frente a las nuevas disposiciones anunciadas por el Gobierno argentino.