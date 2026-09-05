Dos puertas, un mismo poder: los nombres que acompañan a Javier Milei a 1.000 días de su llegada al Gobierno

Hay una forma silenciosa de seguir el movimiento alrededor de un presidente: mirar quiénes atraviesan sus puertas. No alcanza para saber qué se habla en cada encuentro ni permite medir por sí solo el poder de una persona, pero los registros de ingresos dejan una huella sobre quiénes tienen una presencia más frecuente alrededor de Javier Milei.

Desde que comenzó la gestión, la Casa Rosada fue escenario de reuniones de gabinete, encuentros con gobernadores, legisladores, funcionarios y representantes de distintos sectores . A contrapunto, la Quinta de Olivos funciona con otra dinámica: allí el Presidente también recibe a integrantes de su Gobierno, asesores y dirigentes, pero en un ámbito diferente al de la sede oficial.

En un análisis de MDZ a través de datos que surgen de pedidos de acceso a la información pública recopilados por la ONG Poder Ciudadano, es posible reconstruir la frecuencia con la que funcionarios, asesores, legisladores y colaboradores ingresaron a ambos lugares. La comparación entre las dos bases deja un dato que permite mirar el funcionamiento del poder desde otro ángulo: el mapa de quienes rodean a Milei no es igual en ambos espacios.

En la sede del Gobierno, la mayor presencia corresponde a Karina Milei . Su nombre se repite de manera constante entre los ingresos al Sector Presidencial de Rivadavia 250 y acompaña la actividad cotidiana del jefe de Estado. Detrás aparecen integrantes del gabinete y de la estructura política, entre ellos Guillermo Francos, Manuel Adorni y Lisandro Catalán. El listado también muestra la presencia sostenida de Santiago Caputo, José Rolandi, Federico Sturzenegger y Luis Caputo, además de Eduardo “Lule” Menem, Luis Petri, Patricia Bullrich y Martín Menem.

Pero la fotografía cambia cuando se mira la Quinta de Olivos. Allí el primer lugar es para Santiago Caputo, con 52 visitas . El asesor presidencial queda por encima del resto de los funcionarios incluidos en el ranking. Le siguen Sandra Pettovello, con 49 ingresos, y Diego Spagnuolo, con 44. Guillermo Francos aparece con 37 visitas y Luis Caputo suma 33. Luego figuran Demian Reidel, Federico Sturzenegger, José Luis Espert, Santiago Oria y Karina Milei.

El contraste entre ambos registros permite detenerse en algunos movimientos. Caputo ocupa el primer lugar en Olivos, y Karina Milei, que concentra una presencia especialmente alta en la Casa Rosada, aparece décima entre los funcionarios con más visitas a la residencia presidencial. También hay nombres que mantienen una presencia importante en los dos espacios, como Francos, Luis Caputo y Sturzenegger.

Ingresos a la Quinta de Olivos IA

La diferencia entre las dos listas no implica necesariamente que un funcionario tenga más o menos influencia que otro. Una mayor cantidad de ingresos no equivale automáticamente a mayor poder político, pero da cuenta de la cercanía entre los funcionarios y la cúpula presidencial.

Hay, además, personas que aparecen en la base de Olivos y que permiten dimensionar otra parte de la dinámica presidencial. Magalí Bianco, secretaria de Milei, suma 56 ingresos a la Quinta de Olivos, una cifra superior a la de todos los funcionarios incluidos en el ranking político. También aparecen profesionales vinculados con actividades personales, como la kinesióloga Leandra Protolongo y el entrenador personal Andrés Leone.