La paradoja de Boris Johnson: elogió a Milei como "admirador de Thatcher" y pidió refuerzos para Malvinas

Javier Milei terminó su discurso en una semana pintada por el espíritu malvinense y, desde el Reino Unido, no se quedaron callados; Boris Johnson tomó una de las frases que más ruido hizo alrededor de la cuestión Malvinas. El ex primer ministro británico eligió una particular forma de responder: describió al presidente argentino como “anglófilo y admirador de Thatcher” , pero en el mismo movimiento reclamó una mayor presencia de Londres en las islas.

Johnson escribió una columna de opinión en el Daily Mail con un pedido directo al gobierno británico. El título de su artículo planteó que el primer ministro Andy Burnham debía “tomar el control y enviar refuerzos a las Malvinas”. La propuesta incluyó el envío inmediato de más aviones, tropas o barcos al archipiélago.

La posición del ex premier partió de una advertencia sobre el escenario internacional. Johnson sostuvo que Estados Unidos mantiene una posición “técnicamente neutral” sobre la disputa por la soberanía y vinculó esa situación con el discurso que Milei pronunció ante los argentinos. Para el dirigente británico, el mandatario aprovechó ese contexto para endurecer su postura sobre el reclamo argentino.

El discurso de Milei planteó que “Las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho” y pidió a los países aliados que no “miren para otro lado” frente a la explotación de recursos naturales en una zona cuya soberanía permanece en disputa. Milei también recordó la mirada argentina sobre los acontecimientos de 1833. El mandatario afirmó que el Reino Unido “usurpó” las islas , instaló una población extranjera y expulsó a los habitantes locales.

En ese marco, Johnson interpretó esas palabras desde otro lugar. El ex primer ministro afirmó que Milei e nfrenta una campaña electoral difícil y consideró que el mandatario podría buscar movilizar a la sociedad mediante un discurso de nacionalismo tradicional. Aun así, Johnson aclaró que “ni por un segundo” cree que Milei pretenda una confrontación con el Reino Unido.

El dirigente británico sí planteó otro escenario posible. Johnson advirtió sobre una eventual “provocación” que pudiera derivar en “otro trágico error de cálculo argentino”. Esa posibilidad fue el argumento que utilizó para reclamar al gobierno de Burnham una respuesta militar mayor.

Farage aprovechó el escenario

La discusión también le sirvió a Nigel Farage para apuntar contra la actual administración británica. El líder de Reform UK sostuvo que Milei “vio una grieta” a partir del caso de las islas Chagos y utilizó esa situación para cuestionar al gobierno de Burnham. Farage calificó la decisión sobre Chagos como un “error estratégico enorme” y sostuvo que esa medida transmitió una señal de debilidad que favoreció la reacción argentina sobre Malvinas. El dirigente planteó que la seguridad nacional británica no está protegida bajo la actual administración.

El líder de Reform UK también llevó la disputa al terreno económico y político interno. Farage acusó al gobierno laborista de conducir al Reino Unido hacia la ruina financiera y describió a Burnham como un primer ministro “atrapado en el pasado, con un extraño dogma socialista”.

El escenario se planteó durante el congreso anual de Reform UK en Birmingham. El encuentro comenzó el jueves con una jornada empresarial y la presentación de Farage sufrió una demora por razones de seguridad.