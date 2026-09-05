1.000 días de Milei: los resultados de un gobierno que busca cambiar las bases de la Argentina

"Es un trabajo de albañilería. ¿Viste los enterrados pilares de un cimiento? Anónimos y oscuros en suprofundidad, ¿no sostienen, empero, toda la gracia de la arquitectura? Hazte pilar, y sostendrás un día la construcción aérea de la Patria .

Y es una vocación de agricultura. ¿No viste la semilla en su carozo y el carozo en su tierra y esa tierra en su invierno? Riñón de lo posible, la semilla es el árbol no proferido aún y ya entero en su número. Josef, hazte carozo de la Patria en ti mismo, y otros verán arriba la manzana que prometiste abajo." Didáctica de la Patria, Leopoldo Marechal

A los mil días de gobierno del presidente Javier Milei , resulta propicio posar la mirada sobre el camino recorrido. En un país acostumbrado a vivir de la promesa incumplida, resulta revolucionario gobernar desde la impopular albañilería y la lenta siembra que construye la Patria futura y trasciende los nombres propios.

No es necesario recordar aquí la devastadora crisis económica, social y moral que el kirchnerismo dejó como herencia, basta con los números: la inflación cayó del 25,5% mensual heredado a niveles de un dígito con tendencia continua a la baja, la pobreza se redujo casi 15 puntos en un semestre, siendo la mayor caída semestral de la historia argentina, y el país pasó del déficit crónico al superávit fiscal mientras que el riesgo país tocó su nivel más bajo en años.

Al campo se le devolvió lo que décadas de cepos, retenciones y aranceles le habían confiscado, y la respuesta fue inmediata. Esta gestión logró una cosecha récord en la historia argentina: 164 millones de toneladas, con el mayor volumen de trigo jamás registrado y exportaciones agroindustriales entre las más altas de la última década. A su vez, el Gran Rosario, se posicionó este año como el mayor polo agroexportador del mundo.

Campo, energía y seguridad

En energía la transformación es igualmente histórica: Argentina pasó de importador crónico a exportador neto, con Vaca Muerta creciendo a ritmo sostenido y proyecciones que indican que 2026 cerrará como el año de mayor producción de petróleo de la historia argentina.

En materia de seguridad, el Plan Bandera aplicado en Rosario, bajó los homicidios en un 67% respecto a 2023, alcanzando el registro más bajo de los últimos 25 años. En el plano internacional, Argentina selló acuerdos comerciales con la Unión Europea, la EFTA, Estados Unidos y Singapur, y avanza en negociaciones con Canadá, India, Emiratos Árabes, Indonesia, Japón y Vietnam, convirtiendo al MERCOSUR en una plataforma de inserción global que este país nunca había tenido.

Al campo se le devolvió lo que décadas de cepos, retenciones y aranceles le habían confiscado, y la respuesta fue inmediata. Archivo.

Los resultados, sin dudas, trascienden las estadísticas. El gobierno del presidente Milei, con admirable coraje, emprendió la batalla cultural contra la dictadura progresista de lo políticamente correcto y desmanteló el andamiaje ideológico que el Estado había levantado sobre el sentido común: se suprimió el lenguaje inclusivo en los documentos oficiales, se cerraron el Ministerio de la Mujer y el INADI, y se establecieron límites concretos a los tratamientos hormonales en menores de edad y se prohibieron los traslados carcelarios fundados en el cambio de identidad. Dicha política del sentido común, no sólo se aplicó puertas adentro, sino que la voz argentina también resuena hoy en foros internacionales donde con valentía se declara la necesidad de fundar la Nación en los valores que hicieron grande a Occidente: la defensa de la vida, la libertad y la propiedad.

Las reformas de Javier Milei

En estos mil días, tuve el honor de acompañar desde el Congreso las reformas que modifican la estructura profunda del país y trascienden cualquier gobierno: la Ley Bases y el RIGI, la Boleta Única de Papel, las leyes antimafia y de juicio en ausencia, el primer presupuesto con equilibrio fiscal en décadas, la modernización laboral, el nuevo régimen penal juvenil, la ratificación de los acuerdos internacionales y la reforma de la ley de glaciares y la media sanción de la modificación de la carta orgánica del BCRA son hitos que trascienden la gestión porque apuntan a la raíz del estancamiento argentino. Y como si la historia quisiera subrayar este momento, el día mil de esta gestión encuentra al gobierno convocando a la unidad nacional para avanzar en medidas concretas de ejercicio y reafirmación de soberanía en las Islas Malvinas

Mil días no alcanzan para terminar la construcción de la Patria, pero sí para reconocer si los cimientos están sólidos. Lo que se construyó sobre las ruinas de una Argentina quebrada no es el final sino el principio, porque por primera vez en mucho tiempo la dirección es clara, el rumbo es firme, y las condiciones para que nuestra Patria vuelva a ser grande están dadas.

Dios bendiga a la República Argentina.

* Nicolás Mayoraz. Diputado Nacional por la provincia de Santa Fe.