Las tres principales petroleras del mundo anunciaron que no trabajarán en Malvinas y Javier Milei reaccionó en redes

Javier Milei amaneció en X con un corto posteo para dar continuidad a la agenda malvinense. El presidente escribió “TMAP!” tras la decisión de la compañía SLB de no participar en actividades relacionadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las islas ni en los espacios marítimos circundantes.

La publicación llegó después del discurso que el mandatario brindó el jueves por cadena nacional, donde le dedicó buena parte de su mensaje a la soberanía argentina sobre las islas y anunció nuevas medidas frente a las empresas extranjeras que participen de actividades hidrocarburíferas en ese territorio.

El posteo presidencial tuvo apenas cuatro letras y un signo de exclamación. Milei no agregó comentarios sobre la noticia pero eligió acompañarla con “TMAP!”, la sigla que durante su campaña utilizó para expresar “Todo marcha acorde al plan”.

La noticia que compartió el mandatario informó que SLB, antes conocida como Schlumberger, no participará ni tiene previsto incursionar en procesos de licitación destinados a prestar servicios para proyectos hidrocarburíferos en las Malvinas y los espacios marítimos cercanos. La empresa explicó que su postura responde al Decreto 868/26 del Poder Ejecutivo Nacional, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

La norma establece sanciones para quienes realicen actividades hidrocarburíferas sin habilitación argentina en las islas y en los espacios marítimos correspondientes. SLB también afirmó que “reafirma su compromiso con el cumplimiento de las normas vigentes” y dejó así asentada su posición frente a las nuevas disposiciones anunciadas por el Gobierno argentino.

SLB

Con el correr de las horas, el canciller Pablo Quirno confirmó que otras dos importantes empresas del sector se sumaron a su rechazo a la inversión en Malvinas. "Declaración de Baker Hughes, la 3ra empresa de servicios petroleros más grande del mundo sobre las Islas Malvinas", fue el primer posteo del funcionario, y agregó: "Declaración de Halliburton, la 2da empresa de servicios petroleros más grande del mundo sobre las Islas Malvinas".

Los comunicados de las dos empresas petroleras

Por un lado, la compañía Halliburton manifestó: "Halliburton Argentina S.A. respeta la soberanía de la República Argentina y reafirma su compromiso con Argentina, su pueblo, y el desarrollo responsable del sector energético del país. Halliburton Argentina S.A. no participa en el Proyecto Sea Lion ni en ninguna actividad relacionada de exploración o producción que se lleve a cabo en torno a las Islas Malvinas. Halliburton Argentina S.A. desarrolla sus operaciones en pleno cumplimiento de las leyes y regulaciones de la República Argentina".

Declaración de Halliburton, la 2da empresa de servicios petroleros más grande del mundo sobre las Islas Malvinas



pic.twitter.com/bLOBVjIgFZ — Pablo Quirno (@pabloquirno) September 5, 2026

Por su parte, Baker Hughes redactó: "Baker Hughes Argentina S.R.L., en atención a lo establecido por el Decreto 868/2026 del Poder Ejecutivo Nacional, informa que no participa ni tiene previsto participar en procesos de licitación que tengan por objeto la prestación de servicios para proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas, así como en los espacios marítimos e insulares circundantes".

"Baker Hughes Argentina S.R.L. reafirma así su compromiso con el cumplimiento de la normativa vigente en la República Argentina, país en el que ha contribuido al desarrollo de la industria energética durante más de 70 años", completó el documento.