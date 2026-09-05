Pese a las tensiones por Malvinas, Javier Milei sostiene su viaje a Londres en octubre

El presidente Javier Milei tiene previsto sostener su viaje a Londres previsto para octubre, a pesar del aumento de la tensión con el Reino Unido tras sus anuncios en defensa del reclamo de la soberanía argentina en las Islas Malvinas .

Así lo confirmaron a MDZ fuentes oficiales, quienes señalan que el mandatario "quiere mantener el viaje" y que "se está cerrando la agenda" en estos días, aunque ya hay algunas informaciones concretas.

Lo que está claro es que el líder libertario no mantendrá un encuentro con el primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham , quien asumió a mediados de julio. El líder del Partido Laboralista está enfrentado con Donald Trump , en medio de la puja por la guerra con Irán, por lo que no hay una buena relación actual entre el argentino y el británico para pensar en un encuentro bilateral.

La idea original de Milei era reunirse con el entonces primer ministro, Keir Starmer , quien renunció hace menos de dos meses al cargo, y con el referente de la derecha británica, Nigel Farage .

Si bien no hay confirmación oficial, la intención del Ejecutivo es realizar en la semana del 19 de octubre una nueva edición del "Argentina Week". Ese evento que busca atraer inversiones mediante una serie de actividades que fomenta las principales oportunidades de negocios en Argentina "sigue trabajándose" y se pretende anunciar en el corto plazo.

La iniciativa estaba vinculada con un evento de minería que suele realizarse en la Embajada argentina en Londres, pero luego fue reformulada para convertirse en una actividad multisectorial ante la posibilidad de que participara Milei. La organización estaría a cargo de la Cámara de Comercio Argentino-Británica (BritCham), con IDEA como socio, y se prevé la participación de compañías vinculadas con los sectores energético, financiero, de economía del conocimiento y de infraestructura. También fueron cursadas invitaciones a gobernadores y se analiza la presencia de funcionarios de peso del Gabinete nacional.

Además de la agenda empresarial, Milei mantiene desde hace tiempo un interés personal en concretar un encuentro con Mick Jagger, líder de The Rolling Stones. El origen del pedido se remonta a octubre de 2024, cuando el entonces primer ministro británico Boris Johnson visitó la Casa Rosada y Milei le manifestó su deseo de conocer al músico; Johnson se habría ofrecido a gestionar el encuentro.

La otra gira europea de Milei

Javier Milei visitará París en menos de un mes Reuters

Milei tiene previsto viajar a París entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre para encabezar una nueva edición de la Argentina Week, una misión destinada a promover inversiones y fortalecer los vínculos económicos entre la Argentina y Europa. El viaje, confirmado por fuentes oficiales citadas por medios locales, se producirá después de la participación del Presidente en la Asamblea General de las Naciones Unidas y tendrá como eje una agenda empresarial y de promoción de inversiones.

La agenda reunirá a funcionarios nacionales, más de diez gobernadores de distintos signos políticos y empresarios argentinos con representantes de grandes compañías europeas. Entre las empresas que tendrían participación aparecen Total, Glencore, Renault, Dassault, Decathlon, Roche y Louis Dreyfus, mientras que del lado argentino ya fueron mencionados empresarios como Horacio Marín, Marcelo Mindlin, Martín Eurnekian, Marcos Bulgheroni, Alejandro Elsztain, Manuel Antelo y Martín Migoya. Los encuentros estarán enfocados principalmente en energía, minería, agroindustria, infraestructura, tecnología e inteligencia artificial.

Las actividades se desarrollarán en sedes de organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Agencia Internacional de Energía y la Cámara Internacional de Comercio. También habrá una agenda de promoción comercial vinculada con sectores como la pesca, el turismo y la Marca País. El objetivo del Gobierno es presentar ante inversores europeos las oportunidades que ofrece la Argentina y generar contactos directos para nuevos proyectos de inversión.

El viaje tendrá además un capítulo político y diplomático: está prevista una recepción en el Palacio del Elíseo junto al presidente francés, Emmanuel Macron, aunque el alcance definitivo de la reunión bilateral forma parte de una agenda que todavía se encuentra en construcción. Milei también recibirá en París, junto al Premio Nobel de Economía 2025 Philippe Aghion, un reconocimiento del Paris Economic Forum como uno de los economistas más influyentes del mundo.