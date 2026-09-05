Empresarios destacaron los anuncios por Malvinas: "Constituye una causa nacional, permanente e irrenunciable"

La entidad conocida como el “ Grupo de los 6 ” emitió un comunicado destacando las medidas que refuerzan el reclamo de soberanía argentina sobre las islas.

“Las entidades que integran el G6 expresan su respaldo a la posición del Gobierno Nacional en defensa de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes, así como a las acciones destinadas a resguardar los recursos naturales de nuestro país”, consignaron en un documento.

“La soberanía sobre las Islas Malvinas constituye una causa nacional, permanente e irrenunciable, que está por encima de las diferencias políticas y debe unir a todos los argentinos”, plantearon.

“El G6 reafirma la necesidad de sostener con firmeza el reclamo argentino, en el marco de nuestra Constitución Nacional, el derecho internacional y la búsqueda de una solución pacífica a través de la diplomacia y la negociación”, destacaron desde la organización.

“La defensa del territorio, de nuestros recursos naturales y de los intereses estratégicos de la Nación es una responsabilidad de todos los argentinos y una política de Estado que debemos sostener unidos”, concluyeron.

El G6 está integrado por la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Unión Industrial Argentina (UIA).

Qué anunció Javier Milei sobre Malvinas

El presidente presentó una serie de medidas destinadas a reforzar el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas y cuestionó especialmente el avance de proyectos de explotación hidrocarburífera en el Atlántico Sur. El mandatario advirtió que la explotación de sus recursos naturales representa una amenaza para los intereses argentinos y anticipó que el Gobierno utilizará herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales para intentar impedir esas actividades.

Uno de los principales anuncios fue el endurecimiento y aceleramiento de las sanciones contra empresas que participen de actividades de explotación de recursos naturales en las islas sin autorización argentina. Milei anunció la publicación de un decreto reglamentario para reunir en la Cancillería la información necesaria para aplicar esas sanciones y adelantó que se incorporarán declaraciones juradas en los trámites vinculados con hidrocarburos y con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con el objetivo de impedir que compañías involucradas en esas actividades puedan beneficiarse de instrumentos del Estado argentino. La medida apunta particularmente al proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por empresas extranjeras en el área de las Malvinas.

Además, Milei anunció el fortalecimiento de las capacidades militares y estratégicas argentinas en el extremo sur del país. Además, confirmó que el Gobierno avanzará en la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, con mayores recursos para Defensa y capacidades de telecomunicaciones, como parte de una estrategia para reforzar la presencia argentina en el Atlántico Sur y la proyección hacia la Antártida. Asu vez, comunicó el envío al Congreso de iniciativas destinadas a endurecer el marco legal frente a quienes exploten recursos en la zona y a crear un Consejo de Seguridad Nacional.