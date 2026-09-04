La Libertad Avanza metió la agenda Malvinas en la Provincia y le tiró la pelota al peronismo bonaerense

La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires salió a copar la parada territorial tras la cadena nacional del presidente Javier Milei por la soberanía de las Islas Malvinas . Con una batería de proyectos en la Legislatura y en los 135 municipios, los violetas buscan convertir el reclamo por los recursos del Atlántico Sur en una bandera bonaerense.

La estrategia desplegada por la tropa bonaerense de La Libertad Avanza busca bajar al barro del territorio, marcándole la cancha al peronismo . Las acciones anticipadas por el presidente contra las empresas pesqueras y petroleras que operan en la Cuenca de las Islas Malvinas sin aval del Gobierno argentino .

El titular del partido violeta bonaerense y diputado nacional, Sebastián Pareja , fue quien coordinó la ofensiva libertaria en la legislatura bonaerense y en los 135 municipios. " Malvinas es una causa nacional y, por eso, también tiene que expresarse en cada rincón de la provincia de Buenos Aires . Desde La Libertad Avanza vamos a presentar proyectos en toda la provincia y en los concejos deliberantes para respaldar el reclamo y las medidas impulsadas por Javier Milei ", manifestó Sebastián Pareja .

El movimiento busca tensionar el escenario legislativo bonaerense. Al llevar proyectos de declaración y beneplácito tanto al Senado como a los concejos deliberantes de la provincia, los libertarios obligan al peronismo y a los bloques legislativos que no comulgan con las políticas de Javier Milei a fijar una postura explícita frente al libreto de Casa Rosada.

En el Senado bonaerense, el bloque de La Libertad Avanza , encabezado por Carlos Curestis, ingresó formalmente este viernes un proyecto de declaración. El texto expresa el beneplácito del cuerpo legislativo por el mensaje del presidente de la Nación, respaldando el paquete de medidas diplomáticas, judiciales y económicas expuestas por Javier Milei para frenar la explotación unilateral de hidrocarburos en las Islas Malvinas . Puntualmente ponen énfasis en el avance del emprendimiento petrolero Sea Lion en el Atlántico Sur.

Los fundamentos del texto parlamentario destacan que el proyecto británico introduce "un elemento inédito y particularmente grave: la extracción de un recurso natural no renovable que pertenece a todos los argentinos, con el consiguiente incentivo para que el Reino Unido profundice la ocupación de las Islas".

Asimismo, la iniciativa del bloque de senadores libertarios bonaerenses, defiende el endurecimiento de la Ley 26.659 contra las empresas sin autorización, la inclusión de declaraciones juradas en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y el envío del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional al Congreso.

"Las palabras del presidente vuelven a poner a la cuestión Malvinas en el lugar que corresponde: como una causa permanente e irrenunciable de todos los argentinos. Desde el Senado bonaerense vamos a acompañar cualquier medida que defienda nuestra soberanía, nuestros recursos y el futuro de nuestra Nación", sostuvo el presidente del bloque de Senadores bonaerenses de La Libertad Avanza, Carlos Curestis al fundamentar el proyecto.

Sin grises: la doctrina que busca acorralar a la oposición

Detrás del reclamo soberano por la Islas Malvinas, la movida libertaria en la legislatura bonaerense y en los 135 municipios apunta a exponer las fracturas y contradicciones de las tribus peronistas de la provincia de Buenos Aires. Desde la conducción libertaria no ocultan que el objetivo es elevar el costo político de cualquier desacuerdo o rechazo por parte del kicillofismo, el kirchnerismo y sus aliados.

Sebastián Pareja lanzó una estocada directa hacia la gobernación bonaerense y las intendencias: “En la provincia conocemos bien lo que pasa cuando la política deja de pensar estratégicamente, cuando la economía se somete al populismo y se deterioran las instituciones de seguridad: quienes terminan pagando las consecuencias son los bonaerenses. Por eso este llamado también interpela a la dirigencia provincial. El presidente convocó a todo el arco político a dejar las diferencias de lado en una causa que está por encima de cualquier partido”.

Y remató: “Esperamos que esta vez dejen de tirar piedras y empiecen a construir, aunque ya hayan dado señales de lo contrario”.

Foto: Jose Luis Carut MDZ

Por su parte, el presidente del bloque de diputados provinciales de La Libertad Avanza, Juan Esteban Osaba, obturó cualquier margen para el matiz o la abstención del peronismo: “La causa Malvinas no admite tibiezas ni concesiones de ninguna clase: o se está del lado de la Argentina apoyando a nuestro Gobierno, o se está del lado de los ingleses; aquí no hay grises ni posiciones ambiguas”.

El dilema del peronismo en el tablero legislativo

La encrucijada en la que dejaron los libertarios al peronismo bonaerense y sus aliados no es menor. Rechazar una declaración referida a las Islas Malvinas conlleva un costo público elevado; y avalarla implica validar, en una misma movida, la política exterior, el encuadre punitivo del RIGI y la narrativa geopolítica de Javier Milei.

Al trasladar la discusión nacional a los diferentes microclimas de los concejos municipales y a las bancas de la Casa de Leyes bonaerense, La Libertad Avanza instala un tema muy sensible al corazón argentino, como lo es la causa de las Islas Malvinas, dejando casi sin margen de maniobra al peronismo bonaerense.