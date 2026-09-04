Javier Milei alentó el reclamo para recuperar Malvinas y defendió el empleo informal

A 24 horas de la cadena nacional por la causa Malvinas , el presidente Javier Milei disertó este viernes en Misiones y volvió a defender el reclamo por la soberanía de las islas.

En el marco de un evento empresario, el mandatario destacó su modelo económico, asegurando que el país se encamina a ser una potencia. En ese sentido, declaró: "Dicho sea de paso, nos permite ser un jugador importante en materia geopolítica y nos permite poder avanzar en el reclamo de nuestra soberanía en Malvinas".

Minutos antes ya había hecho mención del conflicto con el Reino Unido. "Hoy estuvimos divulgando una opinión de Murray Newton Rothbard, de julio de 1982, donde el inventor del anarcocapitalismo, en relación al conflicto entre Argentina y el Reino Unido, se puso del lado argentino, vamos todavía", manifestó.

A su vez, respaldó su política monetaria y descartó que reconsidere flexibilizar su equilibrio fiscal. “Una de las cosas que está formando parte del debate es qué vamos a hacer en el año electoral. La realidad es que muchos dicen que la economía está creciendo, los salarios y el empleo mejorando. Entonces, ¿por qué no nos volvemos más laxos? Porque yo acá entré por el bronce”, explicó.

“No voy a llegar a este momento para cambiar las cosas y borrar con el codo lo que escribí con la mano”, aseguró el mandatario en el auditorio.

“Si yo cambiara la política monetaria, y la tuviera más laxa, la inflación estaría a la vuelta de la esquina. Y mi objetivo es terminar para siempre con la maldita inflación", planteó Milei.

Por otro lado, defendió el acceso al crédito y negó una crisis de morosidad. “La mora no sube porque los argentinos se hayan vuelto menos responsables de un día para el otro, sino porque hay millones de personas y pymes que no calificaban para tomar una deuda y hoy sí”, afirmó.

Para el líder libertario, “solo un selecto grupo sobrecalificado con garantías de sobra” podía tomar préstamos. “Es como criticar el aumento de accidentes tras la masificación de los automóviles. Es la misma tontería”, criticó.

El presidente defendió el empleo informal

El fundador de La Libertad Avanza destacó el aumento de la informalidad y apuntó contra quienes critican este dato. "Sólo muestran el empleo formal, como si el empleo informal no fuera empleo", razonó.

“Dicen que no es empleo de calidad”, señaló Milei, quien agregó: "Lo que no es de calidad es robar. Trabajar está bien”.

Milei cree que será reelecto: "Dudo que los argentinos sean tontos"

Para el jefe de Estado, la continuidad de su gestión económica será acompañada por la población en las elecciones del 2027. "El año que viene vamos a ganar porque dudo que los argentinos sean tan tontos de volver al pasado”, consideró.

Además, vaticinó profundizar las reformas si reelige. “Si replicamos un resultado parecido al del año pasado, vamos a tener mayoría en Diputados y estaríamos a dos senadores de tener quórum en el Senado, así que si con este Congreso hicimos todas esas reformas, abróchense los cinturones porque van a ver lo que es acelerar a fondo”, dijo.