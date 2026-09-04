Gómez Centurión: Javier Milei se puso el traje de estadista y le quedó bien

El exmilitar y veterano de Malvinas destacó el giro de Milei sobre el Atlántico Sur y planteó el rol de Estados Unidos en una eventual negociación.

El veterano de la Guerra de Malvinas Juan José Gómez Centurión analizó las últimas definiciones del presidente Javier Milei sobre el Atlántico Sur y consideró que el mandatario asumió un perfil de estadista. En una entrevista con “En Clave Grote”, el programa que conduce Tito Garabal en Radio Grote, sostuvo que el Gobierno mostró una postura que, a su entender, marca un cambio respecto de las últimas décadas en materia de soberanía y política exterior.

El respaldo a Javier Milei “Ayer el presidente se puso el traje de estadista y le quedó bien”, afirmó Gómez Centurión durante la entrevista. Según su análisis, uno de los aspectos centrales fue que Milei expuso ante la sociedad la posición argentina respecto de Malvinas y expresó una fuerte vocación por el Atlántico Sur, una región que consideró estratégica para el futuro del país.

Presidente Javier Milei. Archivo. La mirada sobre Ushuaia Gómez Centurión también valoró el anuncio de una nueva infraestructura en Ushuaia y sostuvo que se trata de una decisión con relevancia geopolítica. En ese sentido, vinculó el proyecto con la presencia argentina en el extremo sur del continente y con el creciente interés internacional por el Atlántico Sur y la Antártida. El exmilitar consideró que el escenario internacional atraviesa una transformación en la que los Estados nacionales vuelven a ocupar un lugar central. En ese contexto, mencionó la importancia que adquieren espacios como el pasaje de Drake, el Atlántico Sur y la Antártida, que podrían tener un peso cada vez mayor en las disputas geopolíticas durante las próximas décadas.

Estados Unidos y la disputa Otro de los puntos centrales de la entrevista fue el eventual papel de Estados Unidos en la cuestión Malvinas. Gómez Centurión sostuvo que Washington históricamente reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido y planteó que una eventual intermediación estadounidense podría representar un paso importante para la posición argentina. También rechazó las interpretaciones que vinculan la nueva infraestructura de Ushuaia con la instalación de una base estadounidense. “Si Estados Unidos hubiera querido una base en el Atlántico Sur, lo hubiera tenido con Gran Bretaña desde hace cien años”, afirmó. Para Gómez Centurión, el contexto internacional actual abre oportunidades que Argentina debería aprovechar.

La cuestión de los isleños Respecto del reclamo británico basado en la voluntad de los habitantes de las islas, Gómez Centurión sostuvo que el conflicto debe analizarse desde el marco establecido por Naciones Unidas y no exclusivamente desde el principio de autodeterminación. Según explicó, para Argentina se trata de una disputa de soberanía entre dos Estados. En ese sentido, planteó que una eventual recuperación de las islas no debería implicar una imposición sobre la identidad de sus habitantes. “Nadie les pide que sean argentinos”, señaló durante la entrevista, y sostuvo que deberían respetarse sus propiedades, intereses y calidad de vida. También cuestionó las propuestas que plantean dividir el territorio de las islas como alternativa para resolver la disputa.