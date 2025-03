Tito Garabal: Los argentinos no supimos disfrutar a Francisco y lo vamos a lamentar

El Papa Francisco, continúa internado desde hace dos semanas por una neumonía bilateral en el Hospital Universitario Gemelli, en Ciudad del Vaticano, atentos a generar preocupación por el posible agravamiento de su cuadro, pero también con una esperanza firme de un recuperación, quizás sea muy lenta pero que le permita volver a sus funciones como líder de la Iglesia Católica en todo el mundo.

El periodista Héctor "Tito" Garabal desde hace décadas representa una voz autorizada y confiable desde el ámbito eclesial, conversamos con él, acerca de su amistad con Jorge Mario Bergoglio, que va desde el Padre Jorge, hasta el papa Francisco.

- Gracias por visitarnos Tito Garabal, es un tema de actualidad, la salud de nuestro querido Papa Francisco, una persona a quien conoces desde cuando era Jorge Bergoglio, y antes de ser Cardenal también.

- Lo conozco desde que era superior de los Jesuitas. Tuve un trato espaciado en ese entonces porque él solía venir pocas veces a San Miguel. Yo en ese entonces era director de prensa de la Conferencia Episcopal Argentina. Y el Padre Jorge venía a visitar a algún obispo y ahí lo empecé a tratar. Luego cuando fue ordenado Obispo Auxiliar de Buenos Aires ya conversábamos muy seguido, era la década del 90. Cuando venía como superior Jesuita, era un sacerdote, muy serio, como fue siempre, cuando empezó a ser Obispo fue asignado a la Vicaría de Flores, donde está, una linda vicaría.

- Nos ubicamos en el tiempo, en el mes de maro del año 2013, recordás donde estabas cuando te enteraste que el Papa es argentino.

- Recuerdo que venía siguiendo toda la información, con todos los medios de comunicación, y en ese momento era secretario de extensión de la Universidad Católica de La Plata, entonces estaba saliendo de mi oficina y cuando me subo al auto para irme hasta La Plata, escucho que ya había fumata blanca. Me fui a mi casa y empiezan a llamarme de varios medios. Llegaron dos canales de tv, dos radios, el teléfono que llamaba y lo vimos con los colegas en mi casa. Fue impactante escuchar el nombre de Jorge Mario Bergoglio, porque en realidad se escuchaba mucho más el nombre del Cardenal Leonardo Sandri, argentino también. Recuerdo que había venido un equipo de la BBC de Londres que estaba en Nueva York tuvo que venir a grabar notas en Argentina. Yo había conversado con Bergoglio antes del viaje, era un viernes y le dije, "Cardenal, pensé que ya estaba en Roma" y me contestó que viajaba al lunes siguiente, charlamos un ratito y cuando nos despedimos me dijo "Tito, nos vemos a la vuelta". Aquella tarde del 13 de marzo fue impactante. Nunca pensé que íbamos a tener un Papa argentino.

- Si bien son rumores que permanecieron en el tiempo, en el Cónclave del año 2005, cuando sale Papa Benedicto XVI, Bergoglio había estado cerca con los votos.

- Son versiones que nunca se podrán confirmar. Esta vez cuentan que fue importante la figura del Cardenal Leonardo Sandri, que tenía muchos votos también, y cuando vio que Bergoglio tenía menos votos le dijo, mañana mis votos son para vos Y así fue. Al día siguiente Jorge Mario Bergoglio se convirtió en Francisco.

- Francisco lleva 12 años pontificado, lo conoces mucho por decirlo de alguna manera, pero, ¿te sigue sorprendiendo con sus decisiones, con susu viajes, sus escritos, sus alocuciones?

- Yo creo que es una sorpresa de todo el pontificado, pero una agradable sorpresa, porque en definitiva vos lo ves a Francisco y lo ves a Bergoglio. y lo relaciono con la internación en el Hospital Gemelli, por que el problema es que el Papa es un paciente indómito, porque ya en Buenos Aires, era un hombre que se cuidaba un poco. En definitiva llegó tarde a la internación en Gemelli. Francisco estuvo arrastrando la bronquitis unos 15 días y el único cambio que hizo en sus actividades fue que no iba al Palacio Apostólico, con lo cual no tenía tanto cambio de temperatura, pero después iba a celebraciones al aire libre dos horas como la de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, y fue cuando no pudo leer.

Entonces esa bronquitis que fue arrastrando y derivó después en lo que fue la infección micro polimicrobiana y después en la pulmonar. Además el tema de sus pulmones, que es crónico en Francisco, ya lo era en Jorge Bergoglio. Me acuerdo que una vez él me contaba que cuando viajaba a Roma él viajaba en clase turista y él necesitaba 24 horas de reposo para recomponer el tema de respiración, porque la presurización de la cabina le hacía muy mal. En los viajes que hace ahora los aviones tienen un sistema diferente de presurización más avanzado y entonces esto le permite viajar mejor.

- Si prestan atención en los viajes del papa Francisco, cuando llega a cada destino tiene la actividad del aeropuerto y se va a descansar, retoma actividades al día siguiente. Sul tema pulmonar es crónico, desde la ablación del pulmón que tuvo a los 21 años, El año pasado también estuvo internado por bronquitis, o sea que es un tema crónico y lo que pasa es que esta vez creo que no se terminó de cuidar y ya viene arrastrando el tema de que no camina, que está muy gordo por los corticoides por la fisonomía que tiene. Acá estamos hablando de un paciente de 88 años, con 16, 17 horas de trabajo por día, que se cuida poco, que está atento a todo, viste los partes de los últimos días, te están contando que se levantó bien, que se fue al sillón y que estaba trabajando.

- ¿Tito, en tus más íntimos encontraste la respuesta de por qué no vino todavía a su país?

- Creo que hay cosas que de pronto también en general no se conocen. Hubo tres oportunidades que estuvo por venir, y distintos motivos impidieron la venida. Uno fue que tuvo que cambiar el viaje de Argentina por ir a México, que había un problema importante, diplomático, porque una frase que él me mandó a un amigo argentino se filtró de hablar de la "mexicanización" de la Argentina. Eso no gustó nada en México. Entonces el Papa como para llevar un poco de paz se fue a México. Ese año fue a México y a Argentina no vino, el segundo momento fue el año del aborto en el 2018 y el Papa creía que venir en ese momento iba a ser alimentar una grieta. Y el tercer momento fue cuando había armado el viaje a Chile. Sí que la idea era venir en fin, de febrero marzo a Chile y Argentina. El problema que hubo es que Bachelet adelanta la elección casi cuatro meses y adelanta el viaje para no ir pegado a la elección. El viaje a enero, donde tenía que ir a Chile porque había un conflicto enorme en la iglesia chilena. A tal punto que Francisco se va y a los 15 días le pide la renuncia a todo el episcopado chileno, único caso en la historia donde todo un episcopado le tiene que presentar la renuncia a un Papa.

También es cierto que él tiene muchas ganar de venir, extraña muchísimo. La última vez que lo vi en Roma, me dice Antes de irme, me dice "tengo que pedir un favor, cuando llegues a Buenos Aires te vas al tal pizzería, te comes dos porciones de muzzarella con faina por mí, pero en el mostrador. Te imaginaras que me comí las dos porciones de pizza parado en el mostrador

- ¿Tito, sentís que los argentinos no supimos aprovechar la oportunidad que nos dio la historia de tener un Papa argentino?.

- No lo supimos disfrutar y lo vamos a lamentar muchísimo porque esto nos pasó como generación, porque otro Papa argentino yo no creo que vuelva a pasar, pero destaco un detalle, dicen que Dios siempre escribe derecho en renglones torcido, esta enfermedad, esta internación de Francisco, motivó que mucha gente que por ahí estaba alejada de la fe, se solidarizó y volvía a rezar por el Papa. También me parece que los medios jugaron fuertemente en contra de Francisco. Creo que le hicieron campaña de lo que no era y la gente compraba. Muchas veces compramos los titulares, compramos una noticia y nosotros que estamos en noticia lo sabemos bien, compra operaciones de prensa que se han hecho y se hacen.

Mismo ahora con el tema de internación, hubo cantidad de operaciones, lo dieron por muerto cantidad de veces, ya hubo noticias de todo tipo Esta vez desde el Vaticano se ha informado impecablemente en todo el proceso de salud del Papa. Desde el primer día, cuando el primer comunicado hablaba de que iba tenía que ser tratado en un ambiente hospitalario, dije esta va a ser una hospitalización larga y lo vimos, lo vimos.

- Tito para ir terminado, como va tu programa de TV abierta que es récord Guinness 36 años seguidos consecutivos, uno atrás del otro, conduciendo "Claves para un mundo mejor" en la TV Pública cada sábado a las 08.00 de la mañana

- De enero a diciembre no hay vacaciones, solamente paramos en algún momento porque nos salíamos de un canal y vamos a otro y entonces estábamos 15 días fuera de aire, pero solamente por eso, gracias a Dios .siempre hemos superar esos inconvenientes. . Cuando nosotros empezamos éramos como la mosca blanca. Es más, cuando le pongo el nombre al programa, recuerdo que me dijeron, "Claves, que es una clave" y hoy cada vida es una clave para todo. Recuerdo que al poco tiempo que nosotros empezamos con el programa, a los cuatro o cinco meses empieza Mariano Grondona con "Hora Calve"

Desde hace algunas temporadas con la conducción de padre hijo, Los Garabal, Chacho y Tito que fue una idea de Francisco que un día, cuando cumplimos 25 años con el programa, me dijo en el Vaticano, bueno, por 25 años más. Y yo le dije yo no voy a llegar. Y este me dijo voy a decirle a tu hijo que esté con vos, que lo va a hacer muy bien, y asi empezó la dupla en la televisión abierta.