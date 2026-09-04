Nueva reunión entre los Bomberos Voluntarios y el Gobierno: qué acordaron

El Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza sostuvo una nueva reunión con los cuarteles operativos de los Bomberos Voluntarios de Mendoza buscando avanzar en una agenda común.

Este viernes, el Gobierno de Mendoza sostuvo una nueva reunión con los integrantes de los 21 cuarteles operativos de Bomberos Voluntarios de Mendoza. Según explicó el director general de Relaciones con la Comunidad, Hernán Amat, la misma fue positiva y sirvió para poder mantener un diálogo constante entre las partes.

Según precisaron desde el Ministerio, la mesa de diálogo se encontrará abierta de manera constante y tendrá reuniones mensuales para continuar tratando los diferentes temas y realizar seguimiento a los ya planteados. Del encuentro también participó el director de Defensa Civil de Mendoza, Daniel Burrieza.

“Hemos armado esta mesa desde hace tiempo para que sea representativa de todos los cuarteles y esto es importante decirlo: en el encuentro de hoy han estado convocados los 21 cuarteles operativos de Bomberos Voluntarios de la provincia de Mendoza. Hemos llegado a un buen diálogo”, destacó Amat.

Bomberos voluntarios de distintos departamentos se concentraron frente a Casa de Gobierno para reclamar por la Ley 7.679 hace algunos días. MDZ Los pedidos de los Bomberos Voluntarios Según explicó Amat, algunos de los pedidos estuvieron vinculados al combustible y a temas operativos de cómo funciona el diálogo entre los Bomberos Voluntarios y el CEO de Mendoza, además de reclamos sobre la situación de la Federación de Bomberos Mendocinos.

En referencia a esto, el funcionario explicó que algunos de estos temas ya están siendo abordados y que se avanza en una frecuencia unificada en toda la provincia: “Ya tenemos funcionando una única frecuencia en el Gran Mendoza y el Este provincial. Próximamente vamos a ponerla en funcionamiento en el Valle de Uco y en el Sur para poder unificar y optimizar los recursos en lo que respecta a la prestación del servicio”, explicó Amat.