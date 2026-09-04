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En una entrevista con The Economist, Milei agitó Malvinas y puso a Hong Kong como modelo frente a Londres

El Presidente descartó una salida militar, admitió posibles costos y confirmó que buscará otro mandato en 2027.

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Javier Milei habló con un medio británico sobre el conflicto de Malvinas.&nbsp;

Javier Milei habló con un medio británico sobre el conflicto de Malvinas. 

Juan Mateo Aberastain/MDZ

Una semana repleta de discursos sobre Malvinas, con Javier Milei otra vez al frente del reclamo argentino. El Presidente se refirió a las islas durante una entrevista con la revista británica The Economist. Milei afirmó que “las Malvinas son Argentinas” y sostuvo que Argentina defenderá sus derechos soberanos sobre las islas, Georgia del Sur, las Islas Sandwich del Sur y la zona marítima circundante.

El mandatario también habló de Gran Bretaña y sostuvo que Argentina busca una salida negociada. Milei descartó repetir el escenario de 1982 y afirmó: “nosotros no creemos en la guerra”. El Presidente planteó una solución consensuada para recuperar las islas.

Javier Milei graba la cadena nacional por la causa Malvinas

Javier Milei graba la cadena nacional por la causa Malvinas

Milei miró a Hong Kong para explicar su postura

El Presidente tomó como referencia el acuerdo de 1997 entre Gran Bretaña y China por Hong Kong. Milei sostuvo que ese antecedente permite pensar en una recuperación de las Malvinas a largo plazo y planteó: “¿Por qué no encontrar un acuerdo para que, tarde o temprano, las islas regresen a Argentina?”.

La revista también consultó al mandatario por posibles consecuencias económicas y militares del reclamo. The Economist mencionó eventuales restricciones británicas a la venta de armas con componentes del Reino Unido, obstáculos para un acuerdo de libre comercio y posibles efectos sobre la relación con el FMI. Milei reconoció que existen “algunos efectos secundarios”.

The Economist vinculó la intensidad del discurso presidencial con el escenario político interno y con la intención de Milei de buscar la reelección en 2027. El mandatario también fue consultado por Donald Trump y su postura ante un eventual conflicto con Gran Bretaña. Milei volvió a elogiar al presidente de Estados Unidos y calificó de “simplemente brillante” su estrategia para interpretar el equilibrio geopolítico.

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