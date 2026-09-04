En una entrevista con The Economist, Milei agitó Malvinas y puso a Hong Kong como modelo frente a Londres

Una semana repleta de discursos sobre Malvinas, con Javier Milei otra vez al frente del reclamo argentino. El Presidente se refirió a las islas durante una entrevista con la revista británica The Economist. Milei afirmó que “las Malvinas son Argentinas” y sostuvo que Argentina defenderá sus derechos soberanos sobre las islas, Georgia del Sur, las Islas Sandwich del Sur y la zona marítima circundante.

El mandatario también habló de Gran Bretaña y sostuvo que Argentina busca una salida negociada. Milei descartó repetir el escenario de 1982 y afirmó: “nosotros no creemos en la guerra”. El Presidente planteó una solución consensuada para recuperar las islas.

Javier Milei graba la cadena nacional por la causa Malvinas Milei miró a Hong Kong para explicar su postura El Presidente tomó como referencia el acuerdo de 1997 entre Gran Bretaña y China por Hong Kong. Milei sostuvo que ese antecedente permite pensar en una recuperación de las Malvinas a largo plazo y planteó: “¿Por qué no encontrar un acuerdo para que, tarde o temprano, las islas regresen a Argentina?”.

La revista también consultó al mandatario por posibles consecuencias económicas y militares del reclamo. The Economist mencionó eventuales restricciones británicas a la venta de armas con componentes del Reino Unido, obstáculos para un acuerdo de libre comercio y posibles efectos sobre la relación con el FMI. Milei reconoció que existen “algunos efectos secundarios”.