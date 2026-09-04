Restore Britain, la doctrina del partido inglés que iría a la guerra por las Malvinas

Restore Britain se presenta como una fuerza política que busca revertir décadas de deterioro institucional, económico y cultural en el Reino Unido. El partido, fundado en 2025 y formalizado en febrero de 2026, prioriza el control migratorio, la reducción estatal y la defensa de las libertades y valores tradicionales británicos.

La formación comparte agenda con Reform UK, pero busca diferenciarse con posturas más duras. Restore plantea revertir la inmigración masiva, avanzar con deportaciones a gran escala y modificar las condiciones para acceder a beneficios sociales y ciudadanía. Impulsa la prohibición del burka y el niqab, un referéndum sobre la pena de muerte y restricciones religiosas.

Rupert Lowe, empresario y exdiputado de Reform UK, lanzó Restore Britain tras un deterioro de su relación con Nigel Farage. Su perfil combina liberalismo económico, defensa de la propiedad privada, posturas restrictivas sobre inmigración y un nacionalismo que prioriza la soberanía británica sobre compromisos internacionales.

Lowe critica la inmigración por modificar la demografía y cultura británica, proponiendo una definición más restrictiva de pertenencia. Restore defiende la preservación de las raíces culturales y cristianas, advirtiendo sobre la pérdida de peso demográfico de los británicos nativos. Analistas califican su postura de etnonacionalista .

La inmigración es un eje central para Restore, que propone reducirla y revertirla mediante deportaciones. Su programa contempla retirar beneficios a extranjeros, endurecer requisitos de ciudadanía y residencia, y establecer un sistema migratorio restrictivo. También busca abolir el sistema de asilo actual y detener a inmigrantes ilegales.

Postura Penal y Seguridad

En materia penal, Restore promueve un referéndum vinculante sobre la restitución de la pena de muerte. Lowe apoyaría su reinstauración si la culpabilidad es indiscutible. El partido también impulsa mayores facultades para la defensa personal y de la propiedad, ampliando el concepto de fuerza razonable.

La defensa de la propiedad privada se une a la visión de un Estado reducido y menores impuestos. Restore propone abolir el impuesto a la herencia, reducir la carga tributaria a empresas y recortar el gasto público. Buscan llevar el tamaño del Estado al 33% del PBI.

Posición ante las Islas Malvinas

Frente a debates sobre la soberanía de las Islas Malvinas, Lowe afirmó que son británicas y que un gobierno de Restore Britain “irá a la guerra si es necesario”. Esta declaración subraya su política exterior de priorizar intereses británicos y fortalecer las Fuerzas Armadas.