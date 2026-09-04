Notable: en la Unión Europea el sobrepeso afecta a más de la mitad de la gente

Un estudio realizado en los países de la Unión Europea indica que casi el 52% de las personas tiene sobrepeso. Los hombres más afectados que las mujeres.

El sobrepeso afecta a todos los paíes de la Unión Europea. Foto: Efe

El 16,3 % de las personas de más de 18 años de la Unión Europea en 2025 tenía obesidad y otro 35,4 % se encontraba en situación de preobesidad, según datos publicados este viernes por Eurostat, que señala que en conjunto más de la mitad de la población de la UE tiene sobrepeso (51,7 %).

Eurostat define como obesidad un índice de masa corporal (IMC) igual o superior a 30 y como preobesidad un IMC entre 25 y menos de 30, y calcula ese valor como el peso en kilogramos dividido por el cuadrado de la altura en metros.

Se considera "bajo peso" un IMC inferior a 18,5.

Tasas de obesidad en la Unión Europea Las tasas de obesidad más elevadas se registraron en Malta, donde más de una cuarta parte de la población era obesa (26,6 %), seguida de Letonia (24,6 %) y Finlandia (23,2 %). Las tasas más bajas correspondieron a Italia (7,0 %), Grecia (12,8 %) y Rumanía (12,9 %).

El sobrepeso se extiende en la Unión Europea, más en hombres que en mujeres. Foto: Efe En España, la tasa de obesidad se situó en el 14,9 % y la de preobesidad en el 36,3 %, lo que arroja una tasa total de sobrepeso del 51,2 %.