El dólar cerró sin cambios tras los anuncios de Javier Milei por Malvinas

En un viernes que estuvo marcado política y económicamente por las repercusiones del anuncio de Javier Milei sobre las Islas Malvinas en cadena nacional, el dólar continuó con estabilidad y cerró así la primera semana de septiembre luego de altibajos durante los últimos días.

En concreto, el dólar oficial minorista a la venta en el Banco Nación cerró este viernes a $1480 para la compra y $1530 para la venta.

Por su parte, el dólar mayorista tuvo un cierre este viernes a $1508 sin tener cambios ni variaciones en la cotización respecto del cierre del jueves. Fue otra sesión con un elevado monto de operaciones, en los USD 736,3 millones en el segmento de contado.

El dólar blue a la baja Por su parte, la moneda que sí bajó fue el dólar blue. El paralelo culminó una semana de mucho movimiento a $1520 para la compra y $1540 para la venta.