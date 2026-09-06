De colonia británica a soberanía china: el histórico traspaso de Hong Kong que inspira a Malvinas

El traspaso de la soberanía de Hong Kong a China en 1997 reaviva las expectativas diplomáticas de Argentina sobre las Islas Malvinas frente al Reino Unido.

El reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas mantiene un capítulo abierto en la diplomacia argentina, y la búsqueda de un precedente exitoso lleva la mirada hacia el Sudeste Asiático. Aunque el contexto geopolítico actual suele captar la atención global por las disputas comerciales de potencias internacionales como la administración de Donald Trump con el Reino Unido, el verdadero sustento histórico para una solución pacífica radica en lo ocurrido el 1 de julio de 1997: el día en que Hong Kong dejó de ser una colonia británica para volver a manos de China.

El camino hacia la restitución de Hong Kong no fue sencillo. El enclave cayó bajo dominio del Imperio Británico en 1842 a través del Tratado de Nankín, tras el estallido de las Guerras del Opio (1839-1860). En este conflicto, Gran Bretaña —aliada con Francia en su segunda etapa— forzó a China a firmar los denominados "Tratados Desiguales", abriendo sus puertos al comercio occidental bajo condiciones desventajosas. El dominio británico se consolidó en 1860 con el Tratado de Pekín y se extendió mediante el Convenio de 1898, que cedió el arrendamiento de los Nuevos Territorios por 99 años.

Shutterstock Durante el siglo XX, la isla atravesó profundas transformaciones. Fue refugio político tras la instauración de la primera república china en 1912 y cayó bajo ocupación militar japonesa durante la Segunda Guerra Mundial. Con la derrota del Eje, los ingleses retomaron el control total del territorio, convirtiéndolo gradualmente en un polo comercial estratégico.

El punto de inflexión diplomático comenzó en 1982. Tras más de dos años de intensas negociaciones, ambas naciones firmaron la Declaración Conjunta Chino-Británica el 19 de diciembre de 1984. En dicho acuerdo, el Reino Unido se comprometió a devolver la totalidad del territorio en 1997. Para viabilizar el traspaso, el líder chino Deng Xiaoping diseñó la célebre fórmula "un país, dos sistemas", garantizando que Hong Kong conservara su economía capitalista y sus libertades políticas por un periodo de 50 años.