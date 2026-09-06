Un avión de carga de Amazon se estrelló en el aeropuerto de Miami: hay vuelos cancelados y heridos

Un avión Boeing 767 de carga de Amazon Prime Air se estrelló este domingo en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Miami , en Estados Unidos, y terminó atravesado sobre una carretera mientras era alcanzado por las llamas. El accidente provocó además una interrupción temporal de las operaciones aéreas en la terminal.

La aeronave había despegado desde San Juan, Puerto Rico, y se encontraba en la etapa final de su vuelo con destino a Miami cuando ocurrió el siniestro, de acuerdo con la información disponible.

El impacto dejó al avión fuera del área habitual de operaciones del aeropuerto y sobre una carretera cercana. Las imágenes e información inicial difundidas sobre el episodio mostraron a la aeronave envuelta en llamas, mientras la situación obligó a tomar medidas inmediatas en torno a la terminal aérea.

Los videos grabados por testigos mostraron una densa columna de humo negro y llamas saliendo de una parte del fuselaje, mientras varios vehículos permanecían detenidos en los alrededores del lugar donde terminó la aeronave.

El avión de la empresa Amazon Prime Air que se estrelló en el Aeropuerto de Miami.

Las primeras imágenes también dejaron ver que el avión de carga se mantuvo mayormente intacto, aunque presentaba daños importantes y visibles en su estructura tras el accidente.

Operaciones demoradas en el Aeropuerto de Miami

A raíz del incidente, el Aeropuerto Internacional de Miami activó un ground stop, una medida que suspendió de manera temporal las salidas de vuelos mientras los equipos de emergencia trabajaban tanto sobre la pista como en la zona donde quedó inmovilizado el carguero.

La investigación quedó ahora en manos de las autoridades aeronáuticas de Estados Unidos, que deberán establecer qué provocó el accidente. Entre las posibilidades que deberán analizar aparecen una eventual falla mecánica, un despiste durante el aterrizaje u otra circunstancia que haya derivado en el siniestro.

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El caso continúa en desarrollo y todavía se esperan precisiones sobre el estado de la tripulación y sobre el impacto que tuvo el accidente en las operaciones del Aeropuerto Internacional de Miami.