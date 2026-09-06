Caos en pleno vuelo: un pasajero atacó a otros viajeros y fue reducido de una insólita manera

Un pasajero fue inmovilizado con esposas flexibles y cinta adhesiva a uno de los asientos después de protagonizar un violento incidente en pleno vuelo . La situación obligó a desviar un avión de American Airlines, que viajaba desde Dallas hacia Newark, para realizar un aterrizaje en Baltimore.

El episodio ocurrió a bordo del vuelo AA 618 , que había despegado del Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth. Richard Olenick y Juan Mejia, dos de los pasajeros, relataron que el conflicto comenzó cuando ya habían recorrido buena parte del trayecto y un hombre ubicado dos filas detrás de ellos empezó a comportarse de manera agresiva.

Según contaron los testigos, el hombre comenzó a realizar comentarios despectivos contra integrantes de la tripulación y otros viajeros. También habría utilizado expresiones discriminatorias, con insultos racistas y homofóbicos. Olenick aseguró que una azafata intentó controlar la situación, pero el pasajero se puso cada vez más nervioso, golpeó a la persona que estaba sentada a su lado y luego agredió a una mujer que intentó intervenir.

Ante la escalada de violencia, Mejia, un policía retirado de Nueva Jersey, decidió actuar . Olenick contó que su compañero se levantó, se acercó al pasajero y comenzó a inmovilizarlo. Luego, él también intervino para ayudarlo a controlar al hombre y evitar que el incidente pasara a mayores.

La intervención terminó con el pasajero inmovilizado mediante esposas flexibles y cinta adhesiva, con la que fue sujetado a un asiento . “No buscábamos hacerle daño a esta persona; más bien queríamos contenerla y controlarla para que la situación no escalara a mayores”, explicó Mejia. Ambos permanecieron junto al hombre hasta que las autoridades abordaron la aeronave.

El desvío del avión y la detención del pasajero

Mientras el pasajero permanecía inmovilizado, el avión fue desviado hacia el Aeropuerto Internacional de Baltimore-Washington (BWI), donde aterrizó alrededor de las 22.15. Allí subieron agentes de seguridad, detuvieron a Lundeen y lo retiraron de la aeronave. Luego del procedimiento, el vuelo pudo continuar hacia Newark.

Según informó la Policía de la Autoridad de Transporte de Maryland (MDTA), Lundeen fue acusado de alteración del orden público y agresión en segundo grado por los hechos ocurridos a bordo. Además, fue examinado por paramédicos tras su detención.

La Administración Federal de Aviación y el FBI investigan el episodio. Por su parte, American Airlines remarcó que la seguridad de sus pasajeros y trabajadores es su máxima prioridad y aseguró que no tolerará hechos de violencia a bordo.