Estados Unidos bombardeó tres petroleros iraníes y se agrava la tensión en torno a Ormuz

Estados Unidos destruyó tres petroleros iraníes en una nueva escalada del conflicto con Irán, después de que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) abriera fuego contra buques de guerra estadounidenses , según informó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom).

Los ataques se produjeron en distintos puntos de la región. Dos de los petroleros fueron alcanzados frente a la costa de la isla de Kharg y cerca de Jask , mientras que un tercer buque fue atacado en el golfo de Omán . El Ejército estadounidense identificó a las embarcaciones como M/T Downy, M/T Stark 1 y M/T Kylo . Según el comunicado de Centcom, los dos primeros fueron “inhabilitados permanentemente”, mientras que el tercero fue “destruido por completo”.

La operación se produjo en el marco de una nueva etapa de enfrentamientos entre Washington y Teherán , que mantienen un conflicto abierto desde el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva contra Irán.

De acuerdo con la información difundida por Centcom, el M/T Downy fue atacado frente a la isla de Kharg, mientras que el M/T Stark 1 fue alcanzado en las inmediaciones de Jask. El tercer buque, el M/T Kylo, era un petrolero de crudo que se encontraba descargado y fue atacado en el golfo de Omán.

El Ejército estadounidense aseguró que el Kylo fue alcanzado en “múltiples puntos críticos” para dejarlo fuera de funcionamiento . Antes del ataque, las autoridades estadounidenses habían ordenado a la tripulación abandonar la embarcación.

Las fuerzas estadounidenses atacaron el M/T Kylo, un petrolero vinculado a Irán, en el Golfo de Omán Comando Central de EE. UU.

Qué dijo Estados Unidos sobre los petroleros iraníes

El Comando Central estadounidense sostuvo que los tres objetivos formaban parte de “una red clandestina multimillonaria que financia” a la Guardia Revolucionaria iraní y a sus aliados en la región. Washington presentó los ataques como una respuesta a los intentos de Irán de atacar con misiles a sus buques de guerra.

Según el comunicado militar, ningún soldado estadounidense resultó herido durante las operaciones.

La disputa por el estrecho de Ormuz

Los nuevos ataques se producen mientras Irán mantiene el control sobre el estrecho de Ormuz, uno de los principales puntos estratégicos de la región, mientras Estados Unidos sostiene un contrabloqueo sobre los puertos iraníes.

La situación incrementa la tensión en una zona clave para el tránsito marítimo y se suma a los enfrentamientos que comenzaron con la ofensiva estadounidense e israelí contra Irán. El intercambio de ataques entre ambos países volvió a intensificarse durante la última semana, con operaciones militares que alcanzaron también embarcaciones vinculadas a las actividades petroleras iraníes.