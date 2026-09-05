Putin ordenó suspender tres días los ataques a Kiev tras la llegada de emisarios de EE.UU.

El presidente ruso, Vladímir Putin , ordenó suspender durante tres días los ataques contra Kiev a partir de la medianoche de este sábado, en coincidencia con la llegada a Moscú de los emisarios de la Casa Blanca Steve Witkoff y Jared Kushner, quienes también tienen previsto viajar a Ucrania para reunirse con Volodímir Zelenski.

La decisión fue confirmada por el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, quien explicó que la medida responde a los preparativos de los contactos de los enviados de EE.UU. en Kiev.

“El presidente ruso, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, Vladímir Putin, ordenó a partir de la medianoche de hoy y durante tres días no lanzar ataques contra Kiev”, declaró Peskov a las agencias locales.

El funcionario también señaló que Moscú había recibido información sobre la decisión de Zelenski de suspender los ataques contra Rusia durante la presencia de los mediadores estadounidenses en ambos países.

El presidente ucraniano había reclamado públicamente que Rusia adoptara la misma medida . En su tradicional mensaje a la nación, Zelenski sostuvo que el objetivo era que la visita y las conversaciones con la delegación estadounidense fueran “lo más constructivas y sustanciales posible”.

La solicitud se produjo después de que Washington exigiera garantías de seguridad a ambas partes para facilitar el viaje de sus emisarios. El Kremlin, sin embargo, había negado inicialmente que existiera un acuerdo al respecto con Ucrania.

En ese contexto, Peskov confirmó que Putin recibirá este sábado a Witkoff y Kushner, quienes no viajaban a Moscú desde enero pasado. “Efectivamente, habrá reunión. Por regla general, hasta ahora han sido bastante prolongadas”, afirmó.

No obstante, el portavoz llamó a evitar expectativas excesivas sobre el resultado del encuentro y recordó que el presidente estadounidense, Donald Trump, había dicho el viernes que no se trataba de nuevas ideas para resolver el conflicto.

Enviados de Trump con una propuesta de paz

Trump confirmó el viernes que Witkoff y Kushner viajarían a Moscú y Kiev para intentar reactivar las conversaciones entre Rusia y Ucrania.

“Llevan consigo una propuesta para poner fin a la guerra. Porque yo puse fin a ocho guerras”, declaró el mandatario estadounidense, quien también reconoció que esperaba que el conflicto ucraniano fuera más sencillo de resolver que otros enfrentamientos internacionales.

Según fuentes estadounidenses citadas por The New York Times, Washington busca que ambos bandos detengan temporalmente sus ataques mientras los emisarios se encuentren en la región.

El Kremlin, por su parte, había confirmado que Putin estaba dispuesto a recibir a los enviados, aunque hasta el momento rechazó un alto el fuego prolongado y una posible cumbre tripartita con Estados Unidos y Ucrania, salvo que el encuentro tuviera como objetivo firmar la paz definitiva.

Escalada en el conflicto bélico

En las últimas semanas, Ucrania ha conseguido dañar refinerías y depósitos en la retaguardia rusa, mientras Moscú intensificó sus ataques con misiles contra Kiev y los puertos del mar Negro.

Zelenski había amenazado esta semana con hacer “imposibles” las comunicaciones aéreas en territorio ruso y pidió a las cancillerías occidentales y a las aerolíneas extranjeras que reaccionaran en consecuencia.

El viaje de Witkoff y Kushner se produce en medio de una nueva escalada militar y de las dificultades para reactivar las negociaciones, estancadas desde febrero pasado. Ambos enviados llegarán a Kiev después de su encuentro con Putin, en lo que será su primera visita a Ucrania para reunirse con el mandatario de ese país.

FUENTE: EFE