Ucrania propone un alto al fuego aéreo en la guerra con Rusia por la visita de los emisarios de Donald Trump

El presidente de Ucrania , Volodímir Zelenski , anunció este viernes a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, que su gobierno está dispuesto a establecer una pausa en los ataques aéreos durante la visita de los enviados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump , a la región.

Zelenski confirmó que Steve Witkoff y Jared Kushner viajarán en los próximos días a Rusia y Ucrania para reactivar las conversaciones destinadas a poner fin a la guerra. Según explicó, estos dos enviados viajarán primero a Moscú para reunirse con el presidente ruso, Vladímir Putin, y luego se trasladarán a Kiev para mantener un encuentro con el mandatario ucraniano.

Ante la llegada de los negociadores estadounidenses, el presidente ucraniano propuso una suspensión temporal de los ataques aéreos. Zelenski aseguró que Ucrania garantizará el funcionamiento normal de su espacio aéreo para permitir que los representantes estadounidenses puedan desplazarse de manera segura y pidió a Moscú adoptar la misma medida.

“ No habrá ataques aéreos de nuestra parte, y Rusia debe hacer lo mismo ”, sostuvo.

La propuesta contempla mantener la pausa durante el tiempo necesario para desarrollar las conversaciones y resolver las cuestiones logísticas vinculadas con la visita.

“Estamos velando por ellos, no por Rusia”, aclaró Zelenski al explicar que la medida busca garantizar la seguridad de los enviados estadounidenses.

Una nueva oportunidad para negociar

El mandatario ucraniano sostuvo que su objetivo es que las reuniones con los representantes de Washington sean “lo más constructivas y sustantivas posible”.

“Necesitamos buscar opciones reales para cómo llevar esta guerra hacia un final”, afirmó. Zelenski también anticipó que espera conocer cuáles serán las propuestas que Witkoff y Kushner llevarán a Moscú y cuál será la respuesta del gobierno ruso.

La visita de los emisarios de Trump se produce en un contexto de renovados esfuerzos diplomáticos para intentar destrabar el conflicto, que continúa después de más de cuatro años de guerra.

Witkoff y Kushner, de Moscú a Kiev

Steve Witkoff, enviado especial de Trump, y Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, ya mantuvieron contactos anteriores con funcionarios rusos y participaron de gestiones vinculadas con la guerra. Sin embargo, hasta ahora no habían viajado a Kiev para reunirse personalmente con Zelenski.

La agenda prevista contempla una reunión con Putin en Moscú y, posteriormente, el traslado a la capital ucraniana. El objetivo declarado por Washington es volver a poner en marcha las conversaciones entre Rusia y Ucrania.

Uno de los puntos más complejos de cualquier eventual acuerdo sigue siendo el futuro del Donbás, territorio ucraniano parcialmente ocupado por las fuerzas rusas.

Ahora, la propuesta de Zelenski abre la posibilidad de una pausa temporal de los ataques aéreos que permita que los enviados estadounidenses desarrollen sus reuniones con mayor seguridad y busquen una salida negociada al conflicto.