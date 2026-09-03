Rusia derriba 416 drones de Ucrania y responde con un ataque severo

Las defensas antiaéreas de Rusia derribaron durante la pasada noche 416 drones de Ucrania de largo alcance, más de sesenta de ellos en la región de Moscú, según informaron este jueves el Ministerio de Defensa de Rusia y el alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin.

" Durante la pasada noche las defensas antiaéreas interceptaron y aniquilaron 416 drones ucranianos de ala fija" sobre 15 regiones rusas, la anexionada península de Crimea y el mar Negro, indicó en Telegram el mando castrense ruso , sobre el ataque .

A su vez, Sobianin reportó el derribo de 64 drones ucranianos en la región de Moscú, sin puntualizar donde fueron derribados.

Según pudo constatar EFE, al sur de la capital de Rusia se escuchó cerca de una decena de explosiones en la mañana.

Las autoridades aeronáuticas rusas anunciaron la interrupción temporal de las operaciones del aeropuerto Domodédovo, ubicado al sur de Moscú, y limitaciones en las operaciones de las terminales aéreas de Sheremétievo, al norte de la capital rusa.

De momento se desconoce si se han registrado daños a consecuencia de los ataques de la pasada noche.

Rusia recibió ataques de Ucrania con drones de ala fija, capaces de volar más lejos. Foto Efe EFE

Ataque ruso a edificio de Ucrania

Un ataque ruso durante la pasada noche contra un edificio residencial en Odesa, en el sur de Ucrania, ha causado al menos 17 heridos, entre ellos tres niños, denunció este jueves el jefe de la Administración Militar de la ciudad, Serguí Lisak.

Según indicó en un mensaje de Telegram, en el ataque resultaron dañados varios apartamentos situados entre las plantas 10 y 17 de un edificio residencial de 21 plantas, así como varios vehículos. De acuerdo con el Servicio Estatal de Emergencias (DSNS), no se produjo ningún incendio.

En el lugar del ataque trabajan los servicios municipales y todos los equipos de emergencia, incluidos psicólogos. Efe