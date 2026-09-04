Los polémicos tuits del exasesor de Margaret Thatcher tras la nueva tensión por las Malvinas: "¿Por qué Argentina quiere repetir esta humillación?"

El Reino Unido respondió con dureza al discurso que Javier Milei brindó por cadena nacional sobre las Islas Malvinas , luego de que el Presidente asegurara que existen “vientos de cambio” favorables a la reivindicación argentina y destacara las recientes declaraciones de Donald Trump sobre el histórico diferendo. Uno de los primeros en reaccionar fue Nile Gardiner , analista político y exasesor de la exprimera ministra británica Margaret Thatcher durante el conflicto de 1982 .

“ Argentina está despertando una vez más a un león dormido que luchará por defender a su pueblo ”, escribió Gardiner en X.

El exasesor, que actualmente dirige el Centro Margaret Thatcher para la Libertad de la Fundación Heritage, sostuvo además que existe una causa capaz de unir a la sociedad británica. “Si hay una causa hoy que une al pueblo británico es la defensa de las Falklands y los principios de soberanía y autodeterminación”, afirmó, utilizando el nombre con el que el Reino Unido denomina al archipiélago.

A su vez, Gardiner se puso a responderle a otros usuarios, mayormente argentinos. Uno de ellos era el exministro de Defensa, Luis Petri, quien había escrito: "¡No amenacen con crímenes de guerra, no los asisten las razones soberanas! Honor y gloria a los héroes del Belgrano. ¡Las Malvinas son Argentinas". Ante esto, el británico citó el tuit y cuestionó: "¿Crímenes de guerra? Ustedes invadieron las Falklands y luego fueron expulsados".

Por otro lado, también cruzó al referente republicano israelí Marc Zell, y le dijo: "La Justicia se cumplió en 1982, Marc, cuando el régimen fascista argentino fue derrotado y expulsado de las Falklands", en referencia al gobierno de Leopoldo Fortunato Galtieri.

Finalmente, Gardiner citó una foto de soldados argentinos durante la Guerra de Malvinas y preguntó: "¿Por qué quiere Argentina repetir esta humillación?".

La respuesta del gobierno británico a Javier Milei

Las declaraciones de Gardiner fueron acompañadas por una respuesta oficial de funcionarios del gobierno británico. El jefe de la diplomacia británica, Ed Miliband, fue categórico al referirse a la soberanía de las islas. “Las islas son británicas y seguirán siéndolo, porque es la voluntad abrumadora de sus habitantes”.

Miliband agregó que la posición del Reino Unido respecto de las Malvinas es “inquebrantable”. En la misma línea se expresó el ministro británico de Defensa, Wes Streeting, quien sostuvo que las islas “son británicas porque sus habitantes eligen ser británicos”.

El conflicto también generó cuestionamientos dentro de la política británica. La oposición al gobierno laborista aprovechó la escalada para criticar al primer ministro Andy Burnham y acusarlo de proyectar una imagen de debilidad frente al resto del mundo.