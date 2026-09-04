Por un incidente con un avión Pampa demoraron los vuelos en el aeropuerto de Mendoza

Esta mañana se registró un incidente con una avión Pampa en el aeropuerto de Mendoza que obligó a demorar los vuelos. Al mediodía quedó operativa la pista.

Se despistó un avión Pampa en el aeropuerto de Mendoza.

Según confirmaron desde la IV Brigada Aérea esta mañana se registró un incidente con un avión Pampa en el aeropuerto de Mendoza. Hasta el momento se sabe que los problemas ocurrieron al momento del aterrizaje de la aeronave. La situación obligó a demorar los vuelos comerciales hasta que la pista quedó operativa cerca del mediodía.

"El piloto y el tripulante están en buenas condiciones de salud y la aeronave está siendo removida de la pista", explicaron desde la institución.

Avión Pampa en la IV Brigada. Alf Ponce Mercado / MDZ Por su parte, los vuelos que debían partir desde Mendoza estuvieron demorados. En la página oficial de Aeropuertos Argentina figuraba que los pasajeros de los vuelos programados desde las 10.20 tenían que consultar con las aerolíneas.

En estas condiciones figuraban los siguientes vuelos: